Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Οι Χαραλαμπίδου και Τίττα αγωνίστηκαν στα 10 χλμ. ελεύθερης τεχνικής
Διπλή ελληνική παρουσία με τις Κωνσταντίνα Χαραλαμπίδου και Νεφέλη Τίτα υπήρξε στα 10 χλμ. ελεύθερης τεχνικής δρόμος αντοχής γυναικών την Πέμπτη (12/2) στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες «Μιλάνο - Κορτίνα 2026».
Η 24χρονη Χαραλαμπίδου στην πρώτη συμμετοχή στη διοργάνωση, κατέλαβε την 86η θέση με επίδοση 28:54,2, ενώ η Τίττα, μια ημέρα μετά τα 23α γενέθλιά της και στη 2η ολυμπιακής της παρουσία, τερμάτισε στην 100ή θέση με χρόνο 31:10.8, σε σύνολο 111 συμμετοχών.
Οι Φρίντα Κάρλσον και Έμπα Άντερσον μετά το «1-2» για τη Σουηδία στα 10+10 χλμ. στο σκίαθλον, πέτυχαν το ίδιο και στα 10 χλμ. ελεύθερης τεχνικής
Η 26χρονη Κάρλσον δεν είχε αντίπαλο, από την αρχή βρέθηκε στην 1η θέση του τελικού κι έμεινε σε αυτή μέχρι το τέλος, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο σε 22:49,2.
Η συμπατριώτισσά της Έμπα Άντερσον τερμάτισε με διαφορά 46,6 δευτερολέπτων και με 23:35.8 πήρε το ασημένιο μετάλλιο, αντέχοντας στην επίθεση της Αμερικανίδας, Τζέσι Ντίγκινς, που κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο με 23:38,9.
Οι ελληνικές συμμετοχές συνεχίζονται την Παρασκευή (13/2) στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες «Μιλάνο - Κορτίνα 2026», με τον Απόστολο Αγγέλη να παίρνει μέρος στα 10 χλμ ελεύθερης τεχνικής ανδρών, που θα αρχίσουν στις 13:00 ώρα Ελλάδος.
