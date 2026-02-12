Οι Κωνσταντίνα Χαραλαμπίδου και Νεφέλη Τίτα πήραν μέρος στα 10 χλμ. ελεύθερης τεχνικής αντοχής γυναικών στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες «Μιλάνο - Κορτίνα 2026».

Διπλή ελληνική παρουσία με τις Κωνσταντίνα Χαραλαμπίδου και Νεφέλη Τίτα υπήρξε στα 10 χλμ. ελεύθερης τεχνικής δρόμος αντοχής γυναικών την Πέμπτη (12/2) στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες «Μιλάνο - Κορτίνα 2026».

Η 24χρονη Χαραλαμπίδου στην πρώτη συμμετοχή στη διοργάνωση, κατέλαβε την 86η θέση με επίδοση 28:54,2, ενώ η Τίττα, μια ημέρα μετά τα 23α γενέθλιά της και στη 2η ολυμπιακής της παρουσία, τερμάτισε στην 100ή θέση με χρόνο 31:10.8, σε σύνολο 111 συμμετοχών.

Οι Φρίντα Κάρλσον και Έμπα Άντερσον μετά το «1-2» για τη Σουηδία στα 10+10 χλμ. στο σκίαθλον, πέτυχαν το ίδιο και στα 10 χλμ. ελεύθερης τεχνικής

Η 26χρονη Κάρλσον δεν είχε αντίπαλο, από την αρχή βρέθηκε στην 1η θέση του τελικού κι έμεινε σε αυτή μέχρι το τέλος, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο σε 22:49,2.

Η συμπατριώτισσά της Έμπα Άντερσον τερμάτισε με διαφορά 46,6 δευτερολέπτων και με 23:35.8 πήρε το ασημένιο μετάλλιο, αντέχοντας στην επίθεση της Αμερικανίδας, Τζέσι Ντίγκινς, που κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο με 23:38,9.

Οι ελληνικές συμμετοχές συνεχίζονται την Παρασκευή (13/2) στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες «Μιλάνο - Κορτίνα 2026», με τον Απόστολο Αγγέλη να παίρνει μέρος στα 10 χλμ ελεύθερης τεχνικής ανδρών, που θα αρχίσουν στις 13:00 ώρα Ελλάδος.



