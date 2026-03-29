Λύγισε τον Ατρόμητο στα πέναλτι ο Άρης, στον τελικό κόντρα στον ΠΑΟΚ

Ο Άρης επικράτησε στα πέναλτι του Ατρομήτου και πήρε την πρόκριση για τον τελικό του Κυπέλλου Superleague Κ19 όπου και θα συναντήσει τον ΠΑΟΚ.

Ντέρμπι Θεσσαλονίκης θα έχουμε στον τελικό του Κυπέλλου Κ19 της Superleague, αφού ο Άρης κατόρθωσε να αποκλείσει τον Ατρόμητο στα πέναλτι στον σημερινό ημιτελικό και θα συναντήσει εκεί τον ΠΑΟΚ, ο οποίος πριν λίγες μέρες είχε επικρατήσει στον άλλο ημιτελικό του Παναιτωλικού με 3-1.

Οι «κίτρινοι» έμειναν στο 0-0 με τους Περιστεριώτες στην κανονική διάρκεια του αγώνα κι έτσι είδαν το ματς να κρίνεται τελικά στην... ρώσικη ρουλέτα των πέναλτι.

Κομβική ήταν εκεί η παρουσία του Ρέγες, γιο του τενχικού διευθυντή της ομάδας και τερματοφύλακα της Κ19, ο οποίος έπιασε το δεύτερο πέναλτι και με τους συμπαίκτες του να είναι ψύχραιμοι στις εκτελέσεις τους στην ουσία τους χάρισε την πρόκριση. Το νικητήριο πέναλτι για το 5-4 πέτυχε ο Κάμτσης.