Μάρκοβιτς: «Οπαδός της Καρδίτσας είπε 10 φορές "γ@@ω τη μάνα σου" στον Νικολαΐδη»
Η Καρδίτσα επικράτησε του Πανιωνίου με 85-72, με τον Νέναντ Μάρκοβιτς στις δηλώσεις του να είναι έξαλλος με οπαδό των γηπεδούχων που έβριζε συνεχώς τους παίκτες του.
Ο τεχνικός των «κυανέρυθρων» έδειξε τον εκνευρισμό του, για φίλαθλο που έβριζε συνέχεια τους παίκτες του κατά τη διάρκεια του αγώνα.
Αναλυτικά όσα είπε ο Νέναντ Μάρκοβιτς:
«Ρωτήστε αυτόν που πρέπει να απολογηθεί στον Αλέξανδρο Νικολαΐδη, επειδή του είπε 10 φορές γ@@ τη μάνα σου. Άντε γ@@@. Αυτό είναι απίστευτο, αυτοί οι άνθρωποι περπατάνε γύρω γύρω με τις καρέκλες και μιλάνε στους παίκτες. Του είπα να απολογηθεί στην ομάδα».
Για το παιχνίδι: «Δεν παίξαμε καλά. Στο τρίτο δεκάλεπτο χάσαμε το μομέντουμ του αγώνα, έβαλαν κάποια μεγάλα σουτ».
