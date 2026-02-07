Οι Φρίντα Κάρλσον και Έμπα Άντερσον κατέκτησαν το χρυσό και το ασημένιο μετάλλιο για τη Σουηδία στα 10+10 χλμ. στο σκίαθλον γυναικών στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες «Μιλάνο - Κορτίνα 2026».

Θρίαμβος για τη Σουηδία στον πρώτο τελικό γυναικών στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες «Μιλάνο - Κορτίνα 2026» και τα 10+10 χλμ. σκίαθλον, με τις Φρίντα Κάρλσον και Έμπα Άντερσον να κατακτούν το χρυσό και το ασημένιο μετάλλιο.

Τα 10+10 χλμ. σκίαθλον, είναι ένα αγώνισμα αντοχής, που απαιτεί δύο διαφορετικές τεχνικές. Οι σκιέρ αγωνίζονται στα πρώτα 10 χλμ. χρησιμοποιώντας την κλασική τεχνική και στα άλλα 10 χλμ. συνεχίζουν στο ελεύθερο σκι.

Η 26χρονη Φρίντα Κάρλσον βγήκε νικήτρια στη μονομαχία με τη συμπατριώτισσά της, Έμπα Άντερσον, κάλυψε τα 20 χλμ. σε 53:45,2 κι έφθασε στη μεγαλύτερη επιτυχία της καριέρας της. Από την αρχή βρισκόταν στο προπορευόμενο γκρουπ, μετά τα 11,8 χλμ. βρέθηκε στην κορυφή και έμεινε εκεί μέχρι το τέλος.

Η Κάρλσον είναι η παγκόσμια πρωταθλήτρια στα 50 χλμ. από το 2025 στο Τρονχάιμ και αυτό ήταν το 2ο μετάλλιό της σε Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, μετά το χάλκινο στη σκυταλοδρομία 4Χ5 χλμ. στο Πεκίνο το 2022.

Η Έμπα Άντερσον μπήκε στον αγώνα με τον τίτλο της παγκόσμιας πρωταθλήτριας στο αγώνισμα από το Τροντχάιμ, αλλά μετά την αλλαγή στα 10 χλμ. από την 1ην θέση, βρέθηκε στη 2η, τερματίζοντας σε 54:36,2 σε απόσταση 51 δευτερολέπτων από την Κάρλσον.

Έφθασε στα τρία μετάλλια σε Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες και πρώτο σε ατομικό επίπεδο, μετά το ασημένιο στην Πιοντσάνγκ (2018) και το χάλκινο στο Πεκίνο (2022) στη σκυταλοδρομία 4Χ5 χλμ.

Η Νορβηγίδα, Χάιντι Γουένγκ παρότι στα μισά του δρόμου ήταν στην 8η θέση, πήγε εξαιρετικά στο ελεύθερο κομμάτι, μετά το 15ο χλμ. ανέβηκε στην 3η θέση και διατηρήθηκε σε αυτή μέχρι το τέλος, κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο (55:11,9). Η 34χρονη ανέβηκε στο βάθρο των Χειμερινών Αγώνων έπειτα από 12 χρόνια και την 3η θέση στα 15 χλμ. στο σκίαθλον στο Σότσι το 2014.

