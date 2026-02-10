O Απόστολος Αγγέλης άνοιξε τις ελληνικές συμμετοχές στο «Μιλάνο-Κορτίνα 2026»

Ο Απόστολος Αγγέλης στην 4η συμμετοχή σε Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, πήρε την 92η θέση στο σπριντ αντοχής κλασικής τεχνικής στο «Μιλάνο-Κορτίνα 2026.

Ο Απόστολος Αγγέλης έκανε πρεμιέρα για την ελληνική ομάδα στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες «Μιλάνο - Κορτίνα 2026», παίρνοντας μέρος στον προκριματικό αγώνα του σπριντ αντοχής κλασικής τεχνικής, που έγινε το πρωί της Τρίτης (10/2) στο Τesero Cross Country Skiing Stadium.

Ο 33χρονος Έλληνας πρωταθλητής από τον Ανήλιο Μετσόβου κάλυψε το 1.5 χλμ. της διαδρομής σε 4:06.03 και κατέλαβε την 92η θέση σε σύνολο 95 συμμετοχών.



Οι 30 πρώτοι της κατάταξης πέρασαν στην προημιτελική φάση, με το τελευταίο εισιτήριο πρόκρισης να πηγαίνει στον Σουηδό, Γιόχαν Χάγκστρεμ με χρόνο 3:18.73.

Ταχύτερος όλων ήταν ο Γιόχανες Κλάεμπο σε 3:07.37, με τον 29χρονο από τη Νορβηγία να βάζει υποψηφιότητα για ένα δεύτερο χρυσό μετάλλιο, μετά τα 10+10 χλμ. στο σκίαθλον.

Για τον Απόστολο Αγγέλη αυτή είναι η 4η παρουσία του σε Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, μετά από εκείνες στο Σότσι της Ρωσίας το 2014, στην Πιοντσένγκ της Κορέας το 2018 και στο Πεκίνο το 2022.

Οι επόμενες ελληνικές συμμετοχές στο «Μιλάνο-Κορτίνα 2026» είναι αυτές της Κωνσταντίνας Χαραλαμπίδου και της Νεφέλης Τίτα στα 10 χλμ. ελεύθερης τεχνικής, που θα γίνουν την Πέμπτη (12/2, 14:00) επίσης στο Τesero Cross Country Skiing Stadium.



