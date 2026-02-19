ΠΑΟΚ: Οπαδοί της Τιμισοάρα τίμησαν τα αετόπουλα στην Τούμπα!

Οι οργανωμένοι οπαδοί της Τιμισοάρα στην Τούμπα τίμησαν τη μνήμη των επτά αετόπουλων που χάθηκαν στη Ρουμανία.

Συγκλονιστικές στιγμές, ωραίες εικόνες στο γήπεδο της Τούμπας, στη διάρκεια της αναμέτρησης του ΠΑΟΚ με τη Θέλτα, εκεί όπου βρέθηκαν οπαδοί της Τιμισοάρα προκειμένου να τιμήσουν τους επτά αδικοχαμένους οπαδούς του ΠΑΟΚ που έχασαν της ζωή τους στο τραγικό δυστύχημα στη Ρουμανία.

Οι οργανωμένοι φίλοι της Τιμισοάρα απο την πρώτη στιγμή που έγινε γνωστό το μοιραίο δυστύχημα, βρέθηκαν μαζικά στο πλευρό των φιλάθλων του ΠΑΟΚ και έκαναν τα πάντα για να τους βοηθήσουν και να συμπαρασταθούν με κάθε τρόπο.