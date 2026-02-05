Μόλις λίγες ημέρες πριν από την εμφάνισή στους τελευταίους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες της καριέρας της, η θρυλική Αμερικανίδα σκιέρ Λίντσεϊ Βον επιβεβαίωσε πως υπέστη πλήρη ρήξη πρόσθιου χιαστού μετά από μια σφοδρή πτώση σε αγώνα του Παγκοσμίου Κυπέλλου στην Ελβετία, όταν έχασε τον έλεγχο σε μια κλειστή στροφή της πίστας.

Η 41χρονη πλέον αθλήτρια, κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου, ξεκαθάρισε πως παρά τη σοβαρότητα του τραυματισμού στο αριστερό της γόνατο και τη ζημιά που υπέστη στον μηνίσκο, παραμένει απόλυτα αποφασισμένη να αγωνιστεί στους Αγώνες Μιλάνο-Κορτίνα, αποδεικνύοντας για πολλοστή φορά στην καριέρα της την ιδιαίτερη πνευματική δύναμη που τη χαρακτηρίζει.

Έχοντας εξασφαλίσει τη σύμφωνη γνώμη των γιατρών και αφού δοκίμασε τις αντοχές της πάνω στα πέδιλα, η Βον επέλεξε να πάρει το ρίσκο και να βρεθεί στην αφετηρία της ελεύθερης κατάβασης την προσεχή Κυριακή (8/2), βασιζόμενη στις εντατικές θεραπείες και τη χρήση ενός ειδικού κηδεμόνα που σταθεροποιεί το γόνατό της.

“I’m gonna do it.” - Lindsey Vonn pic.twitter.com/5q66NfKTsE — NBC Olympics & Paralympics (@NBCOlympics) February 3, 2026

Η ίδια, με απόλυτη επίγνωση της κατάστασής της, παραδέχθηκε πως οι πιθανότητες διάκρισης δεν είναι πλέον οι ίδιες όπως πριν το ατύχημα στο Κραν Μοντανά, ωστόσο τόνισε χαρακτηριστικά πως όσο υπάρχει έστω και μια ελάχιστη ελπίδα θα κάνει τα πάντα για να βρίσκεται στη γραμμή της εκκίνησης, προκειμένου να μην εγκαταλείψει την προσπάθεια και να ζήσει με το βάρος της μεταμέλειας.

Η επιστροφή αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία αν αναλογιστεί κανείς το ιατρικό ιστορικό της αθλήτριας, η οποία το 2019 είχε αναγκαστεί να αποσυρθεί από την ενεργό δράση δηλώνοντας πως το σώμα της είχε υποστεί ανεπανόρθωτες βλάβες μετά από αναρίθμητα χειρουργεία. Παρά τις τότε προβλέψεις, η επάνοδός της στην αμερικανική ομάδα τον Νοέμβριο του 2024 και οι εντυπωσιακές επιδόσεις που σημείωσε τη σεζόν 2025-26, της χάρισαν το εισιτήριο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Μιλάνο-Κορτίνα 2026.

Πλέον, κόντρα στα προγνωστικά, η Βον διεκδικεί μια θέση στο βάθρο 16 ολόκληρα χρόνια μετά τον πρώτο της Ολυμπιακό θρίαμβο, επιβεβαιώνοντας πως για εκείνη η αληθινή νίκη κρύβεται στην άρνησή της να λυγίσει μπροστά σε έναν ακόμη σοβαρό τραυματισμό.