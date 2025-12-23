H θρυλική Λίντσεϊ Βον σε ηλικία 41 ετών επιστρέφει στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες

Η Λίντσεϊ Βον σε ηλικία 41 ετών θα αγωνιστεί στις πλαγιές της Κορτίνα Ντ' Αμπέτσο και στους 5ους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες της καριέρας της.

Μια από τις σημαντικότερες πρωταθλήτριες στο αλπικό σκι η Λίντσεϊ Βον, θα δώσει το «παρών» στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες «Μιλάνο - Κορτίνα», που ξεκινούν με την Τελετή Έναρξης στο στάδιο «Σαν Σίρο» στις 6 Φεβρουαρίου 2026.

Στις αγαπημένες της πλαγιές στην Κορτίνα Ντ' Αμπέτσο των ιταλικών Άλπεων σε ηλικία 41 ετών η Αμερικανίδα σκιέρ θα πάρει μέρος στους 5ους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες της καριέρας της.

Τα προβλήματα τραυματισμών την υποχρέωσαν να αποχωρήσει το 2019, όμως έπειτα από απουσία πέντε ετών η Λίντσεϊ Βον, επέστρεψε στη δράση πριν από 12 περίπου μήνες.

Πριν από λίγες ημέρες, στις 12 Δεκεμβρίου στο Σεντ Μόριτζ, έγινε η γηραιότερη σκιέρ που νίκησε στον αγώνα κατάβασης του Παγκοσμίου Κυπέλλου, κατακτώντας την 83η νίκη της σε Παγκόσμιο Κύπελλο και την πρώτη από το 2018.

Αυτή η εμφάνιση στον Σεντ Μόριτζ ήταν που άνοιξε και τον δρόμο για τη συμμετοχή της στο «Μιλάνο-Κορτίνα 2026», με την ίδια να επιβεβαιώνει τη συμμετοχή της με ανάρτηση στο instagram.

«Eίναι τιμή μου που μπορώ να εκπροσωπήσω τη χώρα μου για άλλη μια φορά, στους 5ους και τελευταίους Ολυμπιακούς Αγώνες της καριέρας μου. Όταν πήρα την απόφαση να επιστρέψω στους αγώνες πάντα είχα ένα μάτι στην Κορτίνα, γιατί είναι ένα μέρος που είναι πολύ ξεχωριστό για μένα. Ανεξάρτητα από το πώς καταλήξουν οι αγώνες, νιώθω σαν να έχω ήδη κερδίσει. Είμαι ευγνώμων για το πώς έχει προχωρήσει η σεζόν μέχρι τώρα, αλλά μόλις ξεκίνησα», έγραψε η Βονς.

Στη γεμάτη διακρίσεις πορεία της η Βον έχει τρία μετάλλια στη συλλογή της από Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες: Το χρυσό στην κατάβαση στο Βανκούβερ το 2010 και τα χάλκινα στο Super-G στην ίδια διοργάνωση και στην κατάβαση στην Πιονγκτσιάνγ το 2018.

Παράλληλα, η Βον είναι μία από τις έξι αθλήτριες που έχουν κερδίσει αγώνες Παγκοσμίου Κυπέλλου και στα πέντε αγωνίσματα του αλπικού σκι, την κατάβαση, το Super-G, το γιγαντιαίο σλάλομ, το σλάλομ και το super combined.

