Η συλλυπητήρια ανακοίνωση της ΕΠΟ για τον θάνατο του εμβληματικού Ρουμάνου προπονητή και πατέρα του Ραζβάν Λουτσέσκου, Μιρτσέα Λουτσέσκου.

Ο Μιρτσέα Λουτσέσκου έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 81 ετών μετά από νοσηλεία αρκετών ημερών, βυθίζοντας στο πένθος το ποδόσφαιρο της Ρουμανίας και όχι μόνο. Η διοίκηση της ΕΠΟ με ανακοίνωση έστειλε συλλυπητήρια προς τον Ραζβάν Λουτσέσκου, την «οικογένεια» του ΠΑΟΚ και όλους του οικείους του εμβληματικού Ρουμάνου τεχνικού.

Η ανακοίνωση της ΕΠΟ

«Ο πρόεδρος της ΕΠΟ Μάκης Γκαγκάτσης, η Εκτελεστική Γραμματέας Δόμνα Τσιώνη και τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια προς τον Ρασβάν Λουτσέσκου, την οικογένεια του ΠΑΟΚ και σε όλους τους συγγενείς και οικείους του Μιρτσέα Λουτσέσκου, ο οποίος απεβίωσε σε ηλικία 81 ετών.

Ο εκλιπών υπήρξε εμβληματική μορφή του ρουμανικού ποδοσφαίρου, αφήνοντας έντονο αποτύπωμα τόσο σε συλλογικό όσο και σε εθνικό επίπεδο.

Ο Μιρτσέα Λουτσέσκου υπηρέτησε το ποδόσφαιρο με πάθος και αφοσίωση μέχρι και την τελευταία στιγμή, ως εν ενεργεία προπονητής της Εθνικής Ρουμανίας.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει».