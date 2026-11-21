Η Νέα Ιωνία έκανε επίδειξη δύναμης απέναντι στον Λεωνίδα με το επιβλητικό 43-7 και η Αναγέννηση Άρτας καθάρισε την Προσοτσάνη με 32-19 στην 8η αγωνιστική της A1 Xάντμπολ.

Η Νέα Ιωνία ταπείνωσε τον Λεωνίδα Αγ. Αναργύρων με 43-7 και ανέβηκε ξανά στη κορυφή της Α1 Χάντμπολ Γυναικών. Παράλληλα, η Αναγέννηση Άρτας επέστρεψε στις νίκες απέναντι στην Προσοτσάνη με 32-19 και ανέβηκε στη 4η θέση του πρωταθλήματος.

Αναγέννηση Άρτας-Προσοτσάνη 32-19

Η Αναγέννηση μπήκε από νωρίς μπροστά στο σκορ και επιβλήθηκε της Προσοτσάνης. Η ομάδα της Άρτας προηγήθηκε με 9-5 και σταδιακά άνοιξε περεταίρω τη διαφορά, για να πάρει προβάδισμα στο ημίχρονο με 19-11. Στο δεύτερο μισό του αγώνα, η Αναγέννηση δεν έκοψε το ρυθμό της και συνέχισε επιβάλοντας το παιχνίδι της, παίρνοντας τελικά τη νίκη με 32-19.

Τα πεντάλεπτα: 2-1, 6-3, 9-5, 13-6, 15-8, 19-11 (ημχ.), 22-11, 25-13, 26-14, 28-16, 30-18, 32-19.

Άρτα (Σαΐντοβα): Μανίκη 1, Παπουτσίδου, Γκόλετς, Κοντράκινα 9, Καπρινιώτη, Παπαγιαννοπούλου 1, Μερκούρη, Γκολούμπεβα 5, Μπίνα, Κουλ, Μπίκοβα 3, Κρασιλνίκοβα 5, Εροκίνα 4, Νικιτίνα 4.

Προσοτσάνη (Κιάκος): Στοικού 2, Δουλγέρη 3, Παπαγεωργίου, Στεφανίδου Χ. 2, Ντόου, Δουλκερίδου, Φερφέρη, Στεφανίδου Ιωάννα 2, Δανιηλίδου, Στεφανίδου Δ. 4, Παπάζογλου, Χατζηκωνσταντίνου, Κάσταρη Δ., Σεβδίλη 3, Τσιαμούρα 2, Κάσταρη Χ. 1.

Δίλεπτα: 4-5, Πέναλτι: 3/5-2/6.

Νέα Ιωνία-Λεωνίδας Αγ. Αναργύρων 43-7

Η καταιγιστική Νέα Ιωνία ξεκίνησε δυναμικά και γρήγορα πήρε προβάδισμα με 12-2 και έκλεισε το πρώτο ημίχρονο με το επιβλητικό 20-3. Η Νέα Ιωνία ήταν κυρίαρχη και με 10-0 σερί σημείωσε το 30-3, για να φτάσει τελικά στη νίκη με το σαρωτικό 43-7 που την έφερε και πάλι στη κορυφή της βαθμολογίας.

Τα πεντάλεπτα: 5-0, 8-1, 9-2, 12-2, 17-3, 20-3 (ημχ.), 23-3, 25-3, 30-3, 35-4, 37-6, 43-7.

Νέα Ιωνία (Χαλκίδης): Κεπεσίδου Μ. 1, Ποπ 5, Κόστα 9, Ταβάρες, Πολικάρπο 1, Μπούζερς 3, Κολλύρη, Γάσπαρη 1, Λίμα, Γιαννούλια 2, Κεπεσίδου Ν. 5, Γιαννοπούλου 2, Ρούσου 5, Νταβίντοβιτς, Στουγιαννίδου 5, Καραμάνου 4.

Λεωνίδας Αγ. Αναργύρων (Μουλιάτος): Διακογιάννη, Αθανασιάδη Μαρία, Παράσχη 1, Παπουτσιδάκη, Πανταζή, Κουφοπούλου, Καψάλη, Χίντρι, Σα Πεσόα 1, Χατζηαργυρού 1, Ανεστάκη, Αγγελοπούλου 4, Στελλάτου, Αθανασιάδη Μάρθα.

Δίλεπτα: 2-3, Πέναλτι: 3/5-2/4.

Πρόγραμμα-Αποτελέσματα-Βαθμολογία (8η αγωνιστική)

Παρασκευή 20 Νοεμβρίου

Πυλαία-ΠΑΟΚ 19-38

Σάββατο 21 Νοεμβρίου

Αναγέννηση Άρτας-Προσοτσάνη 32-19

Νέα Ιωνία-Λεωνίδας Αγ. Αναργύρων 43-7

Κυριακή 22 Νοεμβρίου

17:00 «Γ. Κασιμάτης», ΑΕΚ-Πανόραμα

Η αναμέτρηση Καματερό-Αθηναϊκός αναβλήθηκε λόγω της συμμετοχής της αθλήτριας της φιλοξενούμενης ομάδας, Αφσχάρι, στην εθνική Ιράν για το Ασιατικό Πρωτάθλημα.

Βαθμολογία