Η ΑΕΚ δέχθηκε μόλις επτά γκολ στο 2ο ημίχρονο από την Αναγέννηση Άρτας και ήταν η βάση να φύγει νικήτρια με 31-22 από την πόλη της Ηπείρου, για την 7η αγωνιστική στην Α1 χάντμπολ γυναικών.

Η ΑΕΚ ανεβάζοντας ρυθμούς στο 2ο ημίχρονο, σημείωσε σημαντική εκτός έδρας νίκη επί της Αναγέννηση Άρτας με 31-22, στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής στο πρωτάθλημα της Α1 χάντμπολ γυναικών.

Ο «Δικέφαλος» πέτυχε την 5η νίκη του, πλησίασε ξανά τον ΠΑΟΚ και τη Νέα Ιωνία, που έχει αγώνα λιγότερο, στο κυνήγι μιας εκ των πρώτων δύο θέσεων της κανονικής περιόδου, που οδηγεί στους τελικούς των play offs.

Mεγάλη σημασία για το πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα, θα παίξει ο αγώνας του ΠΑΟΚ με τη Νέα Ιωνία στην Πυλαία, που έχει οριστεί για τις 19 Δεκεμβρίου και μετά την πρώτη συμμετοχή της εθνικής ομάδας στο Εuro 2026, στις αρχές του Δεκεμβρίου.

Στο αγωνιστικό μέρος του παιχνιδιού στην Άρτα, μετά το ισόπαλο πρώτο ημίχρονο (15-15), η ΑΕΚ δέχθηκε μόλις επτά γκολ στο 2ο ημίχρονο κι αυτό αποτέλεσε τη βάση της τελικής επικράτησης με 31-22.

Τα πεντάλεπτα: 1-1, 3-4, 7-6, 10-8, 11-12, 15-15 (ημ.), 17-21, 18-21, 18-25, 19-27, 21-28, 22-31.

Αναγέννηση Άρτας (Νιγκίνα Σαϊντόβα): Μανίκη, Παπουτσίδου, Γκόλετς, Κονοράκινα 3, Καπρινιώτη 1, Παπαγιαννοπούλου, Μερκούρη, Γκολούμβσκα 5, Μπινά, Κουλ, Μπικόβα 1, Κρασιλνίκοβα 2, Εροκίνα 3, Νικίτινα 7.

ΑΕΚ (Βύρων Παπαδόπουλος): Σέκλιτς 1, Αμβροσιάδου 5, Παναγιωτίδου, Σαρετζετάκη, Γκόμες 3, Σαμολαδά 5, Ζενέλι 5, Παϊζίνιο 5, Φράκου, Σαρκίρη 1, Μανιά 4, Φέρμο 1, Ανδρέου, Γκόμες, Μπαβαρέσκου, Μονίκ 1.

Διαιτητές: Κινατζίδης-Φωτακίδης. Δίλεπτα: 3-3. Πέναλτι: 0/2-3/3.

Πρόγραμμα-Αποτελέσματα-Βαθμολογία (7η αγωνιστική)

Σάββατο 14 Νοεμβρίου

Κυριακή 15 Νοεμβρίου

Αθηναϊκός-Πανόραμα 27-32

Λεωνίδας Αγ. Αναργύρων-Πυλαία 23-31

Τετάρτη 18 Νοεμβρίου

Αναγέννηση Άρτας-ΑΕΚ 22-31

Σάββατο 28 Νοεμβρίου

17:30 Προσοτσάνης, Προσοτσάνη-Νέα Ιωνία

Βαθμολογία