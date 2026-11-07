Η Νέα Ιωνία νικώντας την πορτογαλική Αλμέιδα Γκαρέτ με 28-23 στο ΟΑΚΑ, απέκτησε προβάδισμα πρόκρισης στη φάση των «16» στο EHF European Cup γυναικών.

To πρώτο βήμα πρόκρισης στη φάση των «16» στο EHF European Cup γυναικών πραγματοποίησε η Νέα Ιωνία, νικώντας την πορτογαλική Αλμέιδα Γκαρέτ με 28-23 το βράδυ του Σαββάτου (7/11) στην αίθουσα «Κασιμάτης» στο ΟΑΚΑ.

Στον ίδιο χώρο το απόγευμα της Κυριακής (8/11, 19:00) θα διεξαχθεί ο επαναληπτικός, με τυπικά γηπεδούχο την ομάδα από την Πορτογαλία.

Η Νέα Ιωνία με σερί 4-0, προηγήθηκε 7-3 στο 11΄και στη συνέχεια με 9-5 στο 16'. Με δύο γκολ από την Νταβίντοβις κι ένα από την Κόστα Αλμέιδα η αθηναϊκή ομάδα ξέφυγε με 14-8 στο 26΄ κι ολοκλήρωσε το πρώτο ημίχρονο με διαφορά επτά γκολ (16-9).

Στους ίδιους ρυθμούς κινήθηκε και το 2ο ημίχρονο, η πορτογαλική ομάδα αν και μείωσε σε 20-16, η Νέα Ιωνία άνοιξε πάλι τη διαφορά στο 23-17 (47'), για να φθάσει στο τελικό 28-23.

Τα πεντάλεπτα: 2-2, 5-3, 9-4, 10-7, 13-8, 16-9 (ημ.), 18-11, 19-13, 20-16, 25-18, 27-20, 28-23.

Νέα Ιωνία (Χαλκίδης): Κεπεσίδου Μ. 2, Ποπ, Κόστα Αλμέιδα 5, Ταβάρες 3, Πολικάρπο 1, Καραμάνου, Μπούζερς, Γάσπαρη, Κατσίκα, Λίμα, Κεπεσίδου Ν. 4, Γιαννοπούλου, Ρούσου 3, Νταβίντοβιτς 5, Στουγιαννίδου 5.

Εντός έδρας ήττα για την Αναγέννηση Άρτας

Η Αναγέννηση Άρτας γνώρισε εντός έδρας ήττα από τη Μλίνοτεστ με 38-30 και πλέον το έργο της είναι πολύ δύσκολο στον επαναληπτικό στη Σλοβενία το Σάββατο (14/11, 20:00).

Τα πεντάλεπτα: 3-1, 5-7, 7-9, 7-12, 10-15, 14-19 (ημ.), 17-23, 20-25, 25-28, 27-31, 29-36, 30-38.

Αναγέννηση Άρτας (Σαϊντοβα): Μανίκη, Παπουτσίδου, Γκόλετς 5, Κοντράκινα 4, Καπρινιώτη, Παπαγιαννοπούλου, Μερκούρη, Γκολούμπεβα 3, Μπίνα, Κουλ, Μπίκοβα 6, Κρασιλνίκοβα, Ερόκινα, Νικίτινα 12.