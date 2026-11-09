H Nέα Ιωνία διπλασίασε τις νίκες της απέναντι στην Αλμέιδα Γκάρετ με 27-24 και πήρε το εισιτήριο για τον γύρο των «16» στο EHF European Cup Γυναικών.

Η Νέα Ιωνία, χωρίς να κινδυνεύσει, καθάρισε την υπόθεση πρόκριση απέναντι στην Αλμέιδα Γκάρετ, επικρατώντας την Κυριακή (08/11) με 27-24 στο «Κασιμάτης» στο ΟΑΚΑ. Η ομάδα του Γιώργου Χαλκίδη πήρε την πρόκριση για την φάση των «16» του EHF European Cup Γυναικών.

Η Νέα Ιωνία, το Σάββατο (07/11), νίκησε στη πρώτη αναμέτρηση των δύο ομάδων με 28-23 και έκανε το πρώτο βήμα για να περάσει στην επόμενη φάση. Στον επαναληπτικό αγώνα χρειαζόταν απλά να ελέγξει τον αγώνα και να διαχειριστεί το υπέρ της προβάδισμα.

Oι δύο ομάδες ξεκίνησαν με τον ίδιο ρυθμό και ήταν ισόπαλες στα πρώτα λεπτά με 2-2 (7'). Από αυτό το σημείο, η Νέα Ιωνία ανέβασε τις ταχύτητές της και πήρε κεφάλι στον αγώνα με 6-2 (14'). Η Γκάρετ δεν βρήκε τους χώρους να αντιδράσει και βρέθηκε πίσω ακόμη και με 10-6 (23'), με την Νέα Ιωνία να κλείνει το ημίχρονο με προβάδισμα 12-9.

Στο δεύτερο μέρος του αγώνα, η Νέα Ιωνία έμοιαζε να καθαρίζει τη νίκη-πρόκριση, με την Αλμέιδα Γκάρετ να χάνει σταδιακά τις δυνάμεις της βλέποντας το χρόνο να κυλάει εναντίον της. Η ομάδα του Γιώργου Χαλκίδη προηγήθηκε με 15-10 (34'), ενώ άνοιξε τη διαφορά ακόμα και με επτά τέρματα διαφορά με 25-18 (44'). Μετά, το αποτέλεσμα της αναμέτρησης είχε κριθεί και η Νέα Ιωνία πήρε τη νίκη με το τελικό 27-24.

Τα πεντάλεπτα: 2-2, 2-4, 3-6, 6-10, 8-11, 9-12 (ημχ.), 11-15, 14-16, 14-19, 16-21, 18-24, 24-27

Νέα Ιωνία (Χαλκίδης): Κεπεσίδου Μ., Ποπ, Κόστα Αλμέιδα 6, Ταβάρες, Πολικάρπο 6, Καραμάνου 3, Μπούζερς, Γάσπαρη, Κατσίκα, Λίμα, Κεπεσίδου Ν. 4, Γιαννοπούλου, Ρούσου 2, Νταβίντοβιτς 6, Στουγιαννίδου.

