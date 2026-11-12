Η Νεά Ιωνία καθάρισε την Αναγέννηση Άρτας και ανέβηκε στη κορυφή
Η Νέα Ιωνία, με όπλο της την επίθεση, κυριάρχησε απέναντι στην Αναγέννηση Άρτας και πήρε τη νίκη με 33-29 , που την έφερε και πάλι στη κορυφή της βαθμολογίας της Α1 Χάντμπολ Γυναικών.
Η Νέα Ιωνία μπήκε πολύ καλά στον αγώνα, αποφασισμένη να πάρει τη νίκη που θα την φέρει στην κορυφή της βαθμολογίας του πρωταθλήματος. Αχικά πήρε από νωρίς το προβάδισμα με 5-3 και σταδιακά άυξησε τη διαφορά των τερμάτων και η Νέα Ιωνία πήγε στο ημίχρονο μπροστά στο σκορ με 16-11. Στο δεύτερο μέρος, η Αναγέννηση Άρτας προσπάθησε να μπει στο παιχνίδι, αλλά η υπεροχή της Νέας Ιωνίας ήταν εξόφθαλμη, η οποία ανέβασε τη διαφορά στα επτά τέρματα με το σκορ στο 24-17. Η Νέα Ιωνία πήρε εν τέλει τη νίκη με 33-29 και βρίσκεται μόνη στη κορυφή της βαθμολογίας της πρώτης κατηγορίας του χάντμπολ γυναικών.
Τα πεντάλεπτα: 4-2, 8-4, 9-7, 12-8, 13-10, 16-11(ημχ.), 20-15, 23-17, 28-20, 29-22, 32-25, 33-29
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Αποτελέσματα-Πρόγραμμα-Βαθμολογία (6η αγωνιστική)
Σάββατο 7 Νοεμβρίου
- AEΣΧ Πυλαίας-Προσοτσάνη 24-20
- ΑΕΚ-Αθηναϊκός 35-15
Κυριακή 8 Νοεμβρίου
- Καματερό-Λεωνίδας Αγ. Αναργύρων 26-23
Δευτέρα 9 Νοεμβρίου
- Πανόραμα-ΠΑΟΚ 21-34
Πέμπτη 12 Νοεμβρίου
- Νέα Ιωνία-Αναγέννηση Άρτας 33-29
Βαθμολογία
- 1.Νέα Ιωνία 12
- 2.ΠΑΟΚ 11
- 3.ΑΕΚ 9
- 4.Αναγέννηση Άρτας 7
- 5.ΓΑΣ Καματερού 7
- 6.Πανόραμα 6
- 7.Αθηναϊκός 4
- 8.Πυλαία 2
- 9.Προσοτσάνη 2
- 10.Λεωνίδας 0
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