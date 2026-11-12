Η Νέα Ιωνία ξεπέρασε και το εμπόδιο της Αναγέννησης Άρτας, απικρατώντας με 33-29 και ανέβηκε ξανά στην κορυφή της Α1 Χάντμπολ Γυναικών.

Η Νέα Ιωνία, με όπλο της την επίθεση, κυριάρχησε απέναντι στην Αναγέννηση Άρτας και πήρε τη νίκη με 33-29 , που την έφερε και πάλι στη κορυφή της βαθμολογίας της Α1 Χάντμπολ Γυναικών.

Η Νέα Ιωνία μπήκε πολύ καλά στον αγώνα, αποφασισμένη να πάρει τη νίκη που θα την φέρει στην κορυφή της βαθμολογίας του πρωταθλήματος. Αχικά πήρε από νωρίς το προβάδισμα με 5-3 και σταδιακά άυξησε τη διαφορά των τερμάτων και η Νέα Ιωνία πήγε στο ημίχρονο μπροστά στο σκορ με 16-11. Στο δεύτερο μέρος, η Αναγέννηση Άρτας προσπάθησε να μπει στο παιχνίδι, αλλά η υπεροχή της Νέας Ιωνίας ήταν εξόφθαλμη, η οποία ανέβασε τη διαφορά στα επτά τέρματα με το σκορ στο 24-17. Η Νέα Ιωνία πήρε εν τέλει τη νίκη με 33-29 και βρίσκεται μόνη στη κορυφή της βαθμολογίας της πρώτης κατηγορίας του χάντμπολ γυναικών.

Τα πεντάλεπτα: 4-2, 8-4, 9-7, 12-8, 13-10, 16-11(ημχ.), 20-15, 23-17, 28-20, 29-22, 32-25, 33-29

Αποτελέσματα-Πρόγραμμα-Βαθμολογία (6η αγωνιστική)

Σάββατο 7 Νοεμβρίου

AEΣΧ Πυλαίας-Προσοτσάνη 24-20

ΑΕΚ-Αθηναϊκός 35-15

Κυριακή 8 Νοεμβρίου

Καματερό-Λεωνίδας Αγ. Αναργύρων 26-23

Δευτέρα 9 Νοεμβρίου

Πανόραμα-ΠΑΟΚ 21-34

Πέμπτη 12 Νοεμβρίου

Νέα Ιωνία-Αναγέννηση Άρτας 33-29

Βαθμολογία