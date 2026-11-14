Ένα ξέσπασμα στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου ήταν η βάση της νίκης του ΠΑΟΚ επί του Καματερού με 34-22 στη Μίκρα, για την 7η αγωνιστική στο πρωτάθλημα χάντμπολ της Α1 γυναικών.

Ο ΠΑΟΚ με ένα ξέσπασμα μετά το 22ο λεπτό, έβαλε τις βάσεις της άνετης εντός έδρας νίκης επί του ΓΑΣ Καματερού με 34-22, στο παιχνίδι που άνοιξε την 7η αγωνιστική στο πρωτάθλημα χάτνμπολ της Α1 γυναικών.

Οι πρωταθλήτριες Ελλάδος πέτυχαν την 6η νίκη τους και προσπέρασαν στην πρώτη θέση τη Νέα Ιωνία, τη μοναδική ομάδα χωρίς βαθμολογική απώλεια μετά τις έξι πρώτες αγωνιστικές.

Το Καματερό μετά το 13ο λεπτό, με σερί 3-0 προσπέρασε με 8-6 (15') κι έφθασε στο 11-7 (22'). Σε εκείνο το σημείο ήρθε η αντίδραση από τον ΠΑΟΚ, με σερί 10-0 προηγήθηκε με 17-11 στο ξεκίνημα του 2ου ημιχρόνου. Η διαφορά αυξήθηκε προοδευτικά στη συνέχεια, με τον ΠΑΟΚ να φθάνει χωρίς προβλήματα στο τελικό 34-22.

Tα πεντάλεπτα: 2-2, 5-4, 6-7, 7-10, 11-11, 16-11 (ημ.), 19-13, 23-15, 25-16, 28-18, 32-21, 34-22.

Πρόγραμμα-Αποτελέσματα-Βαθμολογία (7η αγωνιστική)

Σάββατο 14 Νοεμβρίου

ΠΑΟΚ-Καματερό 34-22

Κυριακή 15 Νοεμβρίου

16:00 «Στέφανος Καραλής», Αθηναϊκός-Πανόραμα

16:00 Καματερού, Λεωνίδας Αγ. Αναργύρων-Πυλαία

Τετάρτη 18 Νοεμβρίου

18:00 Άρτας, Αναγέννηση Άρτας-ΑΕΚ

Σάββατο 28 Νοεμβρίου

17:30 Προσοτσάνης, Προσοτσάνη-Νέα Ιωνία

Βαθμολογία