Handball Premier: Καθάρισε στο τέλος η ΑΕΚ και κυνηγάει την κορυφή
H AEK καθάρισε στα τελευταία λεπτά και πήρε τη νίκη απέναντι στον ΑΣΕ Δούκα στο «Δαΐς», με 33-29, για την 10η αγωνιστική της Handball Premier. Η Ένωση με αυτή τη νίκη παραμένει στο κυνήγι της κορυφής, περιμένοντας την σύγκρουση ΠΑΟΚ και Ολυμπιακού τη Τετάρτη (2/12).
Οι δύο ομάδες ξεκίνησαν δυνατά με το σκορ στο 5-5, με την ΑΕΚ να ανεβάζει ρυθμό και να προηγείται 8-5. Οι «κιτρινόμαυροι» πήραν προβάδισμα με 11-8, αλλά ο Δούκας ανέβασε ταχύτητες και πλησίασε στο σκορ σε 13-12. Ο Δούκας έφτασε μέχρι την ισοφάριση και το ημίχρονο έκλεισε με τις ομάδες ισόπαλες 16-16.
Στο ξεκίνημα του δευτέρου μέρους, οι δύο ομάδες μπήκαν με τον ίδιο ρυθμό, με τον Δούκα να παίρνει προβάδισμα μετά τα πρώτα τρία λεπτά της αναμέτρησης με 19-18. Η ΑΕΚ «πάτησε γκάζι» και ανέτρεψε άμεσα το σκορ σε 21-19. Η ΑΕΚ κυριάρχησε και με πολύ καλές επιλογές στην επίθεση, άνοιξε τη διαφορά στο 29-23. Ο Δούκας με τις κατάλληλες λύσεις σε άμυνα και επίθεση, μείωσε σε 29-25. Η ΑΕΚ ήλεγξε το υπόλοιπο της αναμέτρησης, παρά της προσπάθειες του Δούκα, παίρνοντας τη νίκη με 33-29
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Tα πεντάλεπτα: 3-3, 4-4, 5-8, 8-11, 12-13, 16-16(ημχ.), 18-18, 19-21, 22-24, 23-29, 27-31, 29-33
Πράγραμμα-Αποτελέσματα-Βαθμολογία (10η αγωνιστική)
Τετάρτη 25 Νοεμβρίου
- ΑΣΕ Δούκα-ΑΕΚ 33-29
Σάββατο 28 Νοεμβρίου
- 18:00 Δράμα-Κιλκίς
- 18:00 Διομήδης Άργους-Αθηναϊκός
- 18:00 Ζαφειράκης-Ιωνικός ΝΦ
- 18:00 Άρης Νικαίας-ΧΑΝΘ
Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου
- 17:00 ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός
Βαθμολογία
- 1.Ολυμπιακός 18
- 2.ΑΕΚ 18
- 3.ΠΑΟΚ 12
- 4.Ιωνικός ΝΦ 12
- 5.Διομήδης Άργους 12
- 6.Δράμα 9
- 7.Ζαφειράκης 9
- 8.ΑΣΕ Δούκα 7
- 9.ΓΑΣ Κιλκίς 6
- 10.Άρης Ν. 3
- 11.Αθηναϊκός 2
- 12.ΧΑΝΘ 0
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