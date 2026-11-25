Η ΑΕΚ καθάρισε στο τέλος τον Δούκα με 33-29 και πέρασε νικηφόρα από το «Δαΐς», παραμένοντας στο κυνήγι για τη κορυφή της Handball Premier.

H AEK καθάρισε στα τελευταία λεπτά και πήρε τη νίκη απέναντι στον ΑΣΕ Δούκα στο «Δαΐς», με 33-29, για την 10η αγωνιστική της Handball Premier. Η Ένωση με αυτή τη νίκη παραμένει στο κυνήγι της κορυφής, περιμένοντας την σύγκρουση ΠΑΟΚ και Ολυμπιακού τη Τετάρτη (2/12).

Οι δύο ομάδες ξεκίνησαν δυνατά με το σκορ στο 5-5, με την ΑΕΚ να ανεβάζει ρυθμό και να προηγείται 8-5. Οι «κιτρινόμαυροι» πήραν προβάδισμα με 11-8, αλλά ο Δούκας ανέβασε ταχύτητες και πλησίασε στο σκορ σε 13-12. Ο Δούκας έφτασε μέχρι την ισοφάριση και το ημίχρονο έκλεισε με τις ομάδες ισόπαλες 16-16.

Στο ξεκίνημα του δευτέρου μέρους, οι δύο ομάδες μπήκαν με τον ίδιο ρυθμό, με τον Δούκα να παίρνει προβάδισμα μετά τα πρώτα τρία λεπτά της αναμέτρησης με 19-18. Η ΑΕΚ «πάτησε γκάζι» και ανέτρεψε άμεσα το σκορ σε 21-19. Η ΑΕΚ κυριάρχησε και με πολύ καλές επιλογές στην επίθεση, άνοιξε τη διαφορά στο 29-23. Ο Δούκας με τις κατάλληλες λύσεις σε άμυνα και επίθεση, μείωσε σε 29-25. Η ΑΕΚ ήλεγξε το υπόλοιπο της αναμέτρησης, παρά της προσπάθειες του Δούκα, παίρνοντας τη νίκη με 33-29

Tα πεντάλεπτα: 3-3, 4-4, 5-8, 8-11, 12-13, 16-16(ημχ.), 18-18, 19-21, 22-24, 23-29, 27-31, 29-33

Πράγραμμα-Αποτελέσματα-Βαθμολογία (10η αγωνιστική)

Τετάρτη 25 Νοεμβρίου

ΑΣΕ Δούκα-ΑΕΚ 33-29

Σάββατο 28 Νοεμβρίου

18:00 Δράμα-Κιλκίς

18:00 Διομήδης Άργους-Αθηναϊκός

18:00 Ζαφειράκης-Ιωνικός ΝΦ

18:00 Άρης Νικαίας-ΧΑΝΘ

Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου

17:00 ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός

Βαθμολογία