Η ΑΕΚ πάλεψε αλλά γνώρισε την ήττα με 34-30 στο «Γ. Κασιμάτης» από την ουγγρική Πλερ και πάει στη Βουδαπέστη για την πρόκριση στους «16» του EHF European Cup.

Η ΑΕΚ, παρά την προσπάθειά της, ηττήθηκε από την Πλερ Βουδαπέστης στο «Γ. Κασιμάτης» του ΟΑΚΑ με 34-30, για την φάση των «32» του EHF European Cup. Οι «κιτρινόμαυροι» θα βρεθούν στη Βουδαπέστη για τον επαναληπτικό αγώνα το Σάββατο 28 Νοεμβρίου για να διεκδικήσουν την πρόκριση στους «16» της διοργάνωσης.

Οι δύο ομάδες ξεκίνησαν με τον ίδιο ρυθμό στην αναμέτρηση με το σκορ ισόπαλο στο 6-6 στα πρώτα δέκα λεπτά του αγώνα. Η Πλερ προσπάθησε να επιβάλει το τρόπο παιχνιδιού της αλλά οι «κιτρινόμαυροι» στάθηκαν πολύ καλά και κράτησαν το παιχνίδι στα ίσα σχεδόν μέχρι το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, με το σκορ στο 16-16 στο 28'. Οι κακές επιλογές στην επίθεση και τα λάθη στην άμυνα από μεριάς ΑΕΚ, έδωσαν στην Πλερ το προβάδισμα με 18-16 στην ανάπαυλα του αγώνα.

Στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους, η Πλερ άνοιξε τη διαφορά στα τέσσερα γκολ με το 20-16, αλλά η ΑΕΚ απάντησε άμεσα και στο 35' μείωσε σε 20-19. Η ουγγρική ομάδα αύξησε και πάλι τη διαφορά στο 23-20, με την Ένωση να πλησιάζει ξανά στο 23-22 στο 41' βρίσκοντας γρήγορα λύσεις στην επίθεση. Η ΑΕΚ κατάφερε να ισορροπήσει το παιχνίδι στο 24-24, για να κάνει έπειτα την ανατοπή με 26-25 στο 47'. Η ομάδα του Αλέξη Αλβανού διατήρησε το προβάδισμα της με 28-27, δέκα λεπτά πριν την λήξη του αγώνα, αλλά η Πλερ ανέτρεψε και πάλι το σκορ σε 29-28. Η ΑΕΚ βρήκε και πάλι λύσεις που έφεραν το σκορ ισόπαλο στο 30-30, με πέντε λεπτά να απομένουν στο ρολόι. Η Πλερ βρήκε τα κενά στην άμυνα των «κιτρινόμαυρων» και προηγήθηκε στο 57' με 32-30. H AEK τελικά γνώρισε την ήττα με 34-30.

Τα πεντάλεπτα: 2-2, 6-6, 8-9, 11-12, 14-14, 16-18 (ημχ.), 19-20, 20-23, 24-25, 27-27, 30-30, 30-34.

ΑΕΚ (Αλέξης Αλβανός): Αραμπατζής 2, Βίστοροπ 3, Ματσουόκα 2, Μπατής, Παπαδιονυσίου 2, Μπάρος 2, Τοριάνι 7, Κουκουλάς 3, Σαφράνκο 1, Χαριτωνίδης 1, Κόβατσετς 1, Σικολά 4, Αμπντελτζαλίλ 2, Κοτανίδης, Ματέους.

Πλερ Βουδαπέστης: Κράνιτς, Βούκσιτς 2, Κέμενι 3, Φεκετέ 1, Άλμπεκ, Τοθ 7, Χέγκεντους 2, Σζκόκαν, Μπόρσος, Σίνκοβιτς 6, Ότσβιρκ 5, Μάρκεζ 5, Μικίτα 2, Ντέκ, Μένιχαρτ

Δίλεπτα: 2-3. Πέναλτι: 5/6-1/1.

Η ΑΕΚ θα βρεθεί στη Βουδαπέστη το Σάββατο (28/11, 16:00) για να παλέψει με την Πλερ για το εισιτήριο που θα την στείλει στη φάση των «16» του EHF European Cup.