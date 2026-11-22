Η ΑΕΚ στο τελευταίο πεντάλεπτο με επιμέρους 4-1 νίκησε το Πανόραμα με 33-29, για την 8η αγωνιστική στο πρωτάθλημα χάντμπολ της Α1 γυναικών.

Η ΑΕΚ χρειάστηκε ένα ξέσπασμα στο τελευταίο πεντάλεπτο για να νικήσει το Πανόραμα με 33-29 στον Βύρωνα, σε αγώνα για την 8η αγωνιστική στο πρωτάθλημα χάντμπολ της Α1 γυναικών.

Η Ένωση πέτυχε την 6η νίκη της στο πρωτάθλημα κι έφθασε στους 13 βαθμούς, πιάνοντας τον ΠAOK στη 2η θέση της βαθμολογίας.

Το πρωτάθλημα διακόπτεται για ένα μήνα, για την προετοιμασία και την παρθενική συμμετοχή της εθνικής ομάδας στην τελική φάση του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος και με την επανέναρξή του στις 19 Δεκεμβρίου, το πρόγραμμα περιλαμβάνει το ντέρμπι κορυφής ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τη Νέα Ιωνία στην Πυλαία.

Στο παιχνίδι στο «Στέφανος Καραλής» οι ομάδες συμβάδιζαν στο σκορ στη μεγαλύτερη διάρκειά του. Μετά το ισόπαλο 16-16 στο πρώτο ημίχρονο, το Πανόραμα προηγήθηκε με 19-17 στο 35', οι αντίπαλοι ήταν ξανά ισόπαλοι στο 45' (24-24), η ΑΕΚ μπήκε με οριακό προβάδισμα στο τελευταίο πεντάλεπτο (29-28) κι εκεί με ένα επιμέρους 4-1, έφθασε στο τελικό 33-29.

Τα πεντάλεπτα: 3-3, 5-6, 8-9, 13-12, 14-14, 16-16 (ημ.), 17-19, 20-20, 24-24, 27-26, 29-28, 33-29.

ΑΕΚ (Βύρων Παπαδόπουλος): Σέκλιτς, Αμβροσιάδου, Παναγιωτίδου 1, Σαρτζετάκη, Σαμολαδά 1, Ζενέλι 8, Παϊζίνιο 4, Φράγκου 4, Σαρκίρη, Μανιά 5, Μακρή, Φέρμο, Ανδρέου, Γκόμες 6, Μπαβαρέσκο, Μονίκ 4.

ΑΕΠ ΠΑΝΟΡΑΜΑ (Διονύσης Καραγκιοζόπουλος): Μάντιτς,Αργυροπούλου 3, Λιούκα 4, Τσαουσίδου 5, Κουκμίση 5, Γιαννοπούλου 2, Χριστοφόρις 1, Χατζοπούλου, Κουρτίδη, Πιπελίδου, Ιντζίδου, Χριστοδουλίδου 2, Δαφλίδου, Παπαδοπούλου Γ. 7, Παπαδοπούλου Α.

Διαιτητές: Καρυδάκης-Μπράμου. Δίλεπτα: 5-4. Αποβολές: 1-0. Πέναλτι: 3/3-2/2.

Πρόγραμμα-Αποτελέσματα-Βαθμολογία (8η αγωνιστική)

Παρασκευή 20 Νοεμβρίου

Πυλαία-ΠΑΟΚ 19-38

Σάββατο 21 Νοεμβρίου

Κυριακή 22 Νοεμβρίου

ΑΕΚ-Πανόραμα 33-29

Η αναμέτρηση Καματερό-Αθηναϊκός αναβλήθηκε λόγω της συμμετοχής της αθλήτριας της φιλοξενούμενης ομάδας, Αφσχάρι, στην εθνική Ιράν για το ασιατικό Πρωτάθλημα.

Βαθμολογία