ΠΑΟΚ: Με άνεση το Πανόραμα και έπιασε κορυφή
- Πανόραμα-ΠΑΟΚ 21-34
- Καματερό-Λεωνίδας Αγ. Αναργύρων 26-23
- Αποτελέσματα-Πρόγραμμα-Βαθμολογία (6η αγωνιστική)
Ο ΠΑΟΚ επικράτησε με άνεση 34-21 απέναντι στο Πανόραμα στη Θεσσαλονίκη τη Δευτέρα (09/11), πάτησε κορυφή και περιμένει το αποτέλεσμα της Νέας Ιωνίας απέναντι στην Αναγέννηση Άρτας. Παράλληλα την Κυριακή (08/11), το Καματερό πήρε σημαντική νίκη κόντρα στον Λεωνίδα Αγ. Αναργύρων, ο οποίος παραμένει χωρίς βαθμό σε δυσχερή θέση, στη τελευταία θέση της Α1 Χάντμπολ Ανδρών.
Πανόραμα-ΠΑΟΚ 21-34
Ο ΠΑΟΚ ήταν αποφασισμένος να συνεχίσει νικηφόρα τις υποχρεώσεις στο φετινό πρωτάθλημα και μπήκε από νωρίς σε ρόλο οδηγού με 6-8 στο πρώτο δεκάλεπτο. Με τις «ασπρόμαυρες» να έχουν πολύ καλό ρυθμό επιθετικά και να σουτάρουν με μεγάλη ευστοχία, το Πανόραμα δεν μπορεί να ακολουθήσει στις ίδιες ταχύτητες και ο ΠΑΟΚ πήγε στα αποδυτήρια στο ημίχρονο μπροστά στο σκορ με 20-11. Ο «δικέφαλος του Βορρά» πάτησε το γκάζι να τελειώσει τον αγώνα και προηγήθηκε στο 45' με 26-15, έφτασε τη διαφορά μέχρι τα 13 τέρματα (19-32, 55') για να νικήσει με 34-21.
Πεντάλεπτα: 2-4, 6-8, 8-10, 9-14, 10-17, 11-20 (ημχ.), 11-24, 14-26, 15-26, 17-28, 19-31, 21-34
Καματερό-Λεωνίδας Αγ. Αναργύρων 26-23
Στο ξεκίνημα της αναμέτρησης, οι δύο ομάδες μπήκαν το ίδιο καλά, αλλά το Καματερό σταδιακά ανέβασε το ρυθμό και προηγήθηκε και με 9-6. Ο Λεωνίδας προσπάθησε να ακολουθήσει τις ταχύτητες του αντιπάλου του και έμεινε κοντά, κλείνοντας το ημίχρονο σε απόσταση δύο τερμάτων με το σκορ στο 13-11 υπέρ του Καματερού. Η ομάδα του Μενέλαου Δανήλου, στο δεύτερο μισό διαχειρίστηκε άψογα το προβάδισμά της και δεν άφησε περιθώρια στον Λεωνίδα να την απειλήσει, ανοίγοντας τη διαφορά στα πέντε γκολ (25-20) πέντε λεπτά πριν το τέλος της αναμέτρησης, στην οποία επικράτησε με 26-23.
Τα πεντάλεπτα: 1-1, 2-2, 7-5, 9-6, 11-9, 13-11 (ημχ.), 16-13, 17-15, 20-16, 21-18, 25-20, 26-23.
Καματερό (Δανήλος): Βασιλείου Μ., Ναντότσι 2, Χριστοπούλου 2, Κοτρώτσιου, Λουρίδα 1, Ζέτς, Μπανάση 6, Ψαριώτη 1, Νίνου, Βασιλείου Αν. 11, Πατρώνη, Τάρρου, Λουρεντζάκη, Ντρίνιτς 3, Βιταλάκη, Μάμαλη.
Λεωνίδας Αγ. Αναργύρων (Γρηγοράκης): Διακογιάννη 4, Αθανασιάδη Μαρία, Παράσχη 1, Παπουτσιδάκη, Πανταζή 4, Κουφοπούλου 2, Ράλλη, Καψάλη, Χίντρι, Σα Πεσόα 8, Ανεστάκη 2, Αγγελοπούλου 2, Στελλάτου, Ζούλου, Αθανασιάδη Μάρθα.
Αποτελέσματα-Πρόγραμμα-Βαθμολογία (6η αγωνιστική)
Σάββατο 7 Νοεμβρίου
- AEΣΧ Πυλαίας-Προσοτσάνη 24-20
- ΑΕΚ-Αθηναϊκός 35-15
Κυριακή 8 Νοεμβρίου
- Καματερό-Λεωνίδας Αγ. Αναργύρων 26-23
Δευτέρα 9 Νοεμβρίου
- Πανόραμα-ΠΑΟΚ 21-34
Πέμπτη 12 Νοεμβρίου
- 18:30 Νέας Ιωνίας, Νέα Ιωνία-Αναγέννηση Άρτας
Βαθμολογία
- 1.ΠΑΟΚ 11
- 2.Νέα Ιωνία 10*
- 3.ΑΕΚ 9
- 4.Αναγέννηση Άρτας 7*
- 5.ΓΑΣ Καματερού 7
- 6.Πανόραμα 6
- 7.Αθηναϊκός 4
- 8.Πυλαία 2
- 9.Προσοτσάνη 2
- 10.Λεωνίδας 0
*Με αγώνα λιγότερο.
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