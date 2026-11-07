ΑΕΚ: Επιστροφή στις νίκες με άνετη επικράτηση απέναντι στον Αθηναϊκό
Η ΑΕΚ, με την άνετη επικράτηση της με 35-15 κόντρα στον Αθηναϊκό, επέστρεψε στις νίκες στην Α1 Χάντμπολ Γυναικών, ενώ η Πυλαία, παράλληλα πήρε την πρώτη της νίκη στο φετινό πρωτάθλημα, κυριαρχώντας απέναντι στη Προσοτσάνη με 24-20.
ΑΕΚ-Αθηναϊκός 35-15
Ο Αθηναϊκός μπήκε καλύτερα στον αγώνα και προηγήθηκε με 5-3. Η ΑΕΚ όμως αντέδρασε άμεσα και ανέτρεψε το σκορ σε 8-6. Οι «κιτρινόμαυρες» ανέβασαν κι άλλο τους ρυθμούς τους και αύξησαν τη διαφορά πριν το ημίχρονο στα επτά τέρματα, πηγαίνοντας στην ανάπαυλα με προβάδισμα 14-7. Στο δεύτερο ημίχρονο, η ΑΕΚ πάτησε γκάζι και ήταν η απόλυτη κυρίαρχος του παιχνιδιού, φτάνοντας στην άνετη νίκη με το ευρύ 35-15.
Τα πεντάλεπτα: 1-3, 3-5, 6-5, 8-6, 12-7, 14-7 (ημ.), 17-8, 21-9, 24-11, 29-11, 32-11, 35-15.
ΑΕΚ (Βύρων Παπαδόπουλος): Τσέκλιτς 2, Αμβροσιάδου 3, Σαρτζετάκη, Ρεσέντε 8, Σαμολαδά 6, Ζενέλι 6, Παϊζίνιο, Φράγκου, Μανιά 3, Φέρμο 2, Νούκοβιτς, Ανδρέου 1, Γκόμες 1, Μπαβαρέσκο, Μονίκ 3.
Αθηναϊκός (Γιάννης Βαρελτζής): Μουτεμέκα 2, Σουκακουέξε 3, Γιούρισιτς, Σαββαλάκη Αθ., Σίλβα 3, Κουκλοτίδου 2, Βέτκοβα, Βορβολάκου, Σαββαλάκη Δ., Νούσια 1, Κορκολή, Μαρούλη, Κουλούρη 3, Εσφιντβαγιάνι.
Δίλεπτα: 3-3. Πέναλτι: 5/5-0/1.
ΑΕΣΧ Πυλαίας-Προσοτσάνη 24-20
Οι δύο ομάδες ξεκίνησαν με τιν ίδιο ρυθμό τον αγώνα, η Πυλαία όμως ανέβασε σταδιακά ταχύτητες και πήρε το προβάδισμα στο πρώτο μισό της αναμέτρησης με 13-10. Η Προσοτσάνη στο δεύτερο μισό του παιχνιδιού προσπάθησε να απειλήσει και έμεινε κοντά στο σκορ, αλλά η Πυλαία έλεγξε απόλυτα το υπέρ της σκορ και το διατήρησε μέχρι το τέλος, όπου πέτυχε την πρώτη νίκη της στο φετινό πρωτάθλημα με 24-20.
Τα πεντάλεπτα: 1-1, 2-1, 4-3, 7-5, 11-7, 13-10 (ημχ.), 15-11, 17-13, 18-16, 19-16, 23-17, 24-20.
Πυλαία (Οικονόμου):Πατσάνη, Τσιρώνη 4, Μήγγα, Ντούροβιτς, Καραχαρίση 2, Θεοδοσοπούλου, Σπυριδοπούλου, Κυριακίδου, Κωστοπούλου 6, Τσιαμούρα 3, Νικολάου 3, Τσιγαρίδα, Λιούμπιτς, Παπακοσμά, Κουκλοτίδου, Μάστακα 6.
Προσοτσάνη (Κιάκος): Γαϊτερίδου, Κάσταρη, Στοικού, Δουλγέρη 1, Παπαδοπούλου, Σουβλέρη, Στεφανίδου Χ., Δουλκερίδου 1, Φερφέρη 1, Στεφανίδου Ιωάννα, Στεφανίδου Δ. 11, Παπαγεωργίου, Τσιαμούρα 4, Χατζηκωνσταντίνου, Σεβδίλη 2, Κάσταρη.
Δίλεπτα: 2-2, Πέναλτι: 4/5-5/5.
Αποτελέσματα-Πρόγραμμα-Βαθμολογία (6η αγωνιστική)
Σάββατο 7 Νοεμβρίου
- AEΣΧ Πυλαίας-Προσοτσάνη 24-20
- ΑΕΚ-Αθηναϊκός 35-15
Κυριακή 8 Νοεμβρίου
- 16:00 Καματερού, Καματερό-Λεωνίδας Αγ. Αναργύρων
Δευτέρα 9 Νοεμβρίου
- 17:00 Πανοράματος, Πανόραμα-ΠΑΟΚ
Πέμπτη 12 Νοεμβρίου
- 18:30 Νέας Ιωνίας, Νέα Ιωνία-Αναγέννηση Άρτας
Βαθμολογία
- 1.Νέα Ιωνία 10
- 2.ΠΑΟΚ 9
- 3.ΑΕΚ 9
- 4.Αναγέννηση Άρτας 7
- 5.Πανόραμα 6
- 6.ΓΑΣ Καματερού 5
- 7.Αθηναϊκός 4
- 8.Πυλαία 2
- 9.Προσοτσάνη 2
- 10.Λεωνίδας 0
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