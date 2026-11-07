Η ΑΕΚ επέστρεψε, με εμφατική νίκη, στις καλές εμφανίσεις στην Α1 Χάντμπολ Γυναικών, ενώ η Πυλαία επικράτησε της Προσοτσάνης και πήρε την πρώτη της νίκη στο πρωτάθλημα.

Η ΑΕΚ, με την άνετη επικράτηση της με 35-15 κόντρα στον Αθηναϊκό, επέστρεψε στις νίκες στην Α1 Χάντμπολ Γυναικών, ενώ η Πυλαία, παράλληλα πήρε την πρώτη της νίκη στο φετινό πρωτάθλημα, κυριαρχώντας απέναντι στη Προσοτσάνη με 24-20.

ΑΕΚ-Αθηναϊκός 35-15

Ο Αθηναϊκός μπήκε καλύτερα στον αγώνα και προηγήθηκε με 5-3. Η ΑΕΚ όμως αντέδρασε άμεσα και ανέτρεψε το σκορ σε 8-6. Οι «κιτρινόμαυρες» ανέβασαν κι άλλο τους ρυθμούς τους και αύξησαν τη διαφορά πριν το ημίχρονο στα επτά τέρματα, πηγαίνοντας στην ανάπαυλα με προβάδισμα 14-7. Στο δεύτερο ημίχρονο, η ΑΕΚ πάτησε γκάζι και ήταν η απόλυτη κυρίαρχος του παιχνιδιού, φτάνοντας στην άνετη νίκη με το ευρύ 35-15.

Τα πεντάλεπτα: 1-3, 3-5, 6-5, 8-6, 12-7, 14-7 (ημ.), 17-8, 21-9, 24-11, 29-11, 32-11, 35-15.

ΑΕΚ (Βύρων Παπαδόπουλος): Τσέκλιτς 2, Αμβροσιάδου 3, Σαρτζετάκη, Ρεσέντε 8, Σαμολαδά 6, Ζενέλι 6, Παϊζίνιο, Φράγκου, Μανιά 3, Φέρμο 2, Νούκοβιτς, Ανδρέου 1, Γκόμες 1, Μπαβαρέσκο, Μονίκ 3.

Αθηναϊκός (Γιάννης Βαρελτζής): Μουτεμέκα 2, Σουκακουέξε 3, Γιούρισιτς, Σαββαλάκη Αθ., Σίλβα 3, Κουκλοτίδου 2, Βέτκοβα, Βορβολάκου, Σαββαλάκη Δ., Νούσια 1, Κορκολή, Μαρούλη, Κουλούρη 3, Εσφιντβαγιάνι.

Δίλεπτα: 3-3. Πέναλτι: 5/5-0/1.

ΑΕΣΧ Πυλαίας-Προσοτσάνη 24-20

Οι δύο ομάδες ξεκίνησαν με τιν ίδιο ρυθμό τον αγώνα, η Πυλαία όμως ανέβασε σταδιακά ταχύτητες και πήρε το προβάδισμα στο πρώτο μισό της αναμέτρησης με 13-10. Η Προσοτσάνη στο δεύτερο μισό του παιχνιδιού προσπάθησε να απειλήσει και έμεινε κοντά στο σκορ, αλλά η Πυλαία έλεγξε απόλυτα το υπέρ της σκορ και το διατήρησε μέχρι το τέλος, όπου πέτυχε την πρώτη νίκη της στο φετινό πρωτάθλημα με 24-20.

Τα πεντάλεπτα: 1-1, 2-1, 4-3, 7-5, 11-7, 13-10 (ημχ.), 15-11, 17-13, 18-16, 19-16, 23-17, 24-20.

Πυλαία (Οικονόμου):Πατσάνη, Τσιρώνη 4, Μήγγα, Ντούροβιτς, Καραχαρίση 2, Θεοδοσοπούλου, Σπυριδοπούλου, Κυριακίδου, Κωστοπούλου 6, Τσιαμούρα 3, Νικολάου 3, Τσιγαρίδα, Λιούμπιτς, Παπακοσμά, Κουκλοτίδου, Μάστακα 6.

Προσοτσάνη (Κιάκος): Γαϊτερίδου, Κάσταρη, Στοικού, Δουλγέρη 1, Παπαδοπούλου, Σουβλέρη, Στεφανίδου Χ., Δουλκερίδου 1, Φερφέρη 1, Στεφανίδου Ιωάννα, Στεφανίδου Δ. 11, Παπαγεωργίου, Τσιαμούρα 4, Χατζηκωνσταντίνου, Σεβδίλη 2, Κάσταρη.

Δίλεπτα: 2-2, Πέναλτι: 4/5-5/5.

Αποτελέσματα-Πρόγραμμα-Βαθμολογία (6η αγωνιστική)

Σάββατο 7 Νοεμβρίου

AEΣΧ Πυλαίας-Προσοτσάνη 24-20

ΑΕΚ-Αθηναϊκός 35-15

Κυριακή 8 Νοεμβρίου

16:00 Καματερού, Καματερό-Λεωνίδας Αγ. Αναργύρων

Δευτέρα 9 Νοεμβρίου

17:00 Πανοράματος, Πανόραμα-ΠΑΟΚ

Πέμπτη 12 Νοεμβρίου

18:30 Νέας Ιωνίας, Νέα Ιωνία-Αναγέννηση Άρτας

Βαθμολογία