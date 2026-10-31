Ο ΠΑΟΚ πήρε άνετα τους δύο βαθμούς της νίκης απέναντι στον Αθηναϊκό (35-22) και περιμένε το αποτέλεσμα του αγώνα της Νέας Ιωνίας με την ΑΕΚ, που κλείνει την 5η αγωνιστική στο πρωτάθλημα χάντμπολ της Α1 γυναικών.

Ο ΠΑΟΚ επικράτησε με άνεση επί του Αθηναϊκού με 35-22 στην Πυλαία για την 5η αγωνιστική του πρωταθλήματος χάντμπολ της Α1 γυναικών κι επέστρεψε στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα.

Οι πρωταθλήτριες με τέσσερις νίκες και μια ισοπαλία έφθασαν στους 9β. και περιμένουν το αποτέλεσμα του πιο σημαντικού αγώνα της αγωνιστικής, ανάμεσα στη Νέα Ιωνία και την ΑΕΚ, τη Δευτέρα (2/11, 17:00).

Η Αναγέννηση Άρτας επικράτησε εντός έδρας της Πυλαίας με 35-28 κι έφθασε στους 7β., ενώ σημαντικό εκτός έδρας δίποντο πανηγύρισε ο ΓΑΣ Καματερού επί της Προσοτσάνης με 30-28.

Τα στοιχεία των αγώνων

Αναγέννηση Άρτας - Πυλαία 35-28

Τα πεντάλεπτα: 3-1, 6-2, 10-3, 12-6, 13-7, 16-8 (ημχ.), 17-12, 22-14, 26-17, 30-24, 33-25, 35-28.

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΡΤΑΣ (Σαϊντοβα): Μανίκη, Παπουτσίδου, Χρηστούλη, Γκόλετς 9, Κοντράκινα 4, Καπρινιώτη 2, Παπαγιαννοπούλου, Μερκούρη, Γκολούμπεβα 6, Μπίνα, Κουλ, Μπίκοβα 6, Κρασιλνίκοβα 7, Εροκίνα 1.

ΑΕΣΧ ΠΥΛΑΙΑΣ (Οικονόμου): Πατσάνη 1, Τσιρώνη 2, Μήγγα, Ντούροβιτς 4, Καραχαρίση 1, Θεοδοσοπούλου, Σπυριδοπούλου 1, Κυριακίδου, Τσιαμούρα 3, Νικολάου 5, Τσιγαρίδα, Λιούμπιτς 1, Παπακοσμά, Κουκλοτίδου 1, Μάστακα 9.

Διαιτητές: Ζήσης- Χαραλαμπίδης, Παρατηρητής: Βέργος- Αγγελίδης, Κόκκινη: 53:31 Καραχαρίση (τρία δίλεπτα), Δίλεπτα: 6-6, Πέναλτι: 2/2-5/6.

ΠΑΟΚ- Αθηναϊκός 35-22

Τα πεντάλεπτα: 2-2, 6-4, 9-6, 11-8, 12-10, 17-10 (ημχ.), 20-12, 24-13, 27-15, 29-18, 31-21, 35-22.

ΠΑΟΚ (Πελεκίδης): Τσικνάκη, Κερλίδη 5, Τροχίδου Χ. 3, Μεντεσίδου, Γκάτζιου, Μούρνου 2, Σεβδίλη, Ντε Σόουζα 2, Ανδρίτσου 9, Τροχίδου Ελ. 4, Γκρμπάσεβιτς 4, Πρέμοβιτς 3, Σελεμίδου 1, Μπουράτο, Μιλόγεβιτς 2, Ντε Αλμέιδα.

ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Βαρελτζής): Μουτεμέκα, Σουκακουέξε 3, Χατζηλιάδου, Γιούρισιτς 1, Σαββαλάκη Αθ. 1, Σίλβα 4, Κουκλοτίδου, Βέτκοβα, Βορβολάκου, Σαββαλάκη Δ.., Νούσια, Κορκολή, Μαρούλη, Κουλούρη 13, Εσφιντβαγιάνι.

Διαιτητές: Αγγελίδης- Τσιάνας, Παρατηρητής: Δελόγλου, Δίλεπτα:3-2, Πέναλτι: 3/4-9/9.

ΑΟ Προσοτσάνης - ΓΑΣ Καματερού 28-30

Τα πεντάλεπτα: 2-2, 6-3, 7-5, 9-8, 12-11, 13-12 (ημχ.), 15-16, 18-18, 19-21, 22-24, 25-27, 28-30.

ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ (Κιάκος): Γαϊτερίδου, Κάσταρη, Στοικού, Δουλγέρη 6, Παπαδοπούλου, Σουβλέρη, Στεφανίδου Χ., Δουλκερίδου 3, Φερφέρη 2, Στεφανίδου Ιωάννα 2, Στεφανίδου Δ. 8, Παπαγεωργίου, Τσιαμούρα 3, Χατζηκωνσταντίνου, Σεβδίλη 4, Κάσταρη.

ΚΑΜΑΤΕΡΟ (Δανήλος): Βασιλείου Μ., Ναντότσι 3, Χριστοπούλου 3, Κοτρώτσιου 2, Λουρίδα, Ζέτς, Μπανάση 5, Ψαριώτη 1, Νίνου 1, Βασιλείου Αν. 11, Πατρώνη 2, Τάρρου 1, Λουρεντζάκη, Ντρίνιτς 1, Μάμαλη.

Διαιτητές: Νάσκος- Χαρίτσος, Παρατηρητής: Κουταλίδης, Δίλεπτα: 4-7, Πέναλτι:7/9-3/4.

Πρόγραμμα-Αποτελέσματα-Βαθμολογία (5η αγωνιστική)

Σάββατο 31 Οκτωβρίου

Προσοτσάνη-Καματερό 28-30

ΠΑΟΚ-Αθηναϊκός 35-22

Αναγέννηση Άρτας- Πυλαία 35-28

Κυριακή 1 Νοεμβρίου

Καματερού 16:00 Λεωνίδας Αγ. Αναργύρων-Πανόραμα

Δευτέρα 2 Νοεμβρίου

Νέας Ιωνίας 17:00 (ΕΡΤ 2 Σπορ) Νέα Ιωνία- ΑΕΚ



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