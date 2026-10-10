Άνετη η ΑΕΚ, νίκησε την Πυλαία και έπιασε κορυφή, νίκη στη λήξη για Αναγέννηση Άρτας και ακόμη μία επικράτηση για τη Νέα Ιωνία, αυτή τη φορά απέναντι στο Καματερό.

Έπιασε κορυφή η ΑΕΚ, στην ισοβαθμία με τον ΠΑΟΚ, ακολουθεί από κοντά στην βαθμολογία για την ώρα, μετά τη νέα νίκη της η Νέα Ιωνία, ενώ η Αναγέννηση Άρτας κέρδισε με γκολ στην εκπνοή της Γκολούμπεβα, στο καλύτερο παιχνίδι της αγωνιστικής, το Πανόραμα για την Α1 Χάντμπολ Γυναικών.

H AEK πήρε τρίτη σερί νίκη στην φετινή Α1 χάντμπολ γυναικών. Οι «κιτρινόμαυρες» ήταν απόλυτα κυρίαρχες στη Θεσσαλονίκη και επικράτησαν εύκολα, παραμένοντας στη κορυφή του πρωταθλήματος μαζί με τον ΠΑΟΚ. Με μεγάλη άνεση η ΑΕΚ μπήκε μπροστα στο ημίχρονο με το ευρύ 15-6. Στο δεύτερο μισό η ΑΕΚ συνέχισε στον ίδιο ρυθμό και νίκησε εύκολα 31-16.

Μεγάλη νίκη για την Αναγέννηση Άρτας απέναντι στο Πανόραμα δια χειρός της Ντάνα Γκολούμεβα. Η ομάδα της Άρτας ήταν μπροστά στο σκορ στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα και προηγήθηκαν στο ημίχρονο με 20-16. Στο δεύτερο μέρος, το Πανόραμα πάλεψε και μπήκε στο ματς. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης, βρέθηκε πίσω στο σκορ με 36-32 στα τελευταία οκτώ λεπτά αλλά κατάφεραν να ανακάμψουν γρήγορα, ισοφαρίζοντας στο τελευταίο λεπτό σε 38-38. Εκεί, όμως η Γκολούμεβα έγινε η ηρωίδα του αγώνα, καθώς με γκολ της στη εκπνοή της αναμέτρησης και συνολικά εννιά τέρματα, έδωσε τη νίκη στην Αναγέννηση Άρτας με 39-38.

Η ΟΦΝ Ιωνίας πήρε σπουδαία νίκη απέναντι στο Καματερό. Από την αρχή του αγώνα η Ν.Ιωνία ήταν μπροστά στο σκορ, χωρίς να αφήνει περιθώρια στο Καματερό να αντιδράσει και πήγε στο ημίχρονο με το ευαίσθητο,για πρώτο μισό ενός αγώνα, σκορ 11-5. Στο δεύτερο μσό, πάτησε γκάζι και με όπλο την άμυνα καθάρισε τον αγώνα με 31-11.

Τα στοιχεία των αγώνων

ΑΕΣΧ Πυλαίας-ΑΕΚ 16-31

Τα πεντάλεπτα: 2-4, 4-7, 6-8, 6-12, 6-15 (ημ.), 8-16, 11-18, 12-22, 14-25, 16-28, 16-31.

ΑΕΣΧ Πυλαίας (Οικονόμου): Μιχαηλίδου, Πατσάνη, Τειρώνη, Ντούροβιτς 1, Θεοδοσοπούλου, Σπυριδοπούλου, Κυριακίδου, Κωστοπούλου 7, Χατζηνικολάου, Τσιαμούρα, Νικολάου 2, Τσιγαρίδα, Λιούμπιτς, Παπακοσμά, Κουκλοτίδου, Μαστάκα 6.

ΑΕΚ (Παπαδόπουλος): Σέκλιτς, Αμβροσιάδου 6, Ρεσέντε 1, Σαμολαδά 2, Ζενέλι 7, Παϊζίνιο 5, Φράγκου 1, Σαρκίρη, Μανιά 2, Μακρή, Φέρμο 4, Ανδρέου 1, Γκόμες 2, Μπαβαρέσκο, Μονίκ.

Δίλεπτα: 4-3. Αποβολές: 0-1. Πέναλτι: 5/5-3/3.

Αναγέννηση Άρτας-ΑΕΠ Πανόραμα 39-38

Τα πεντάλεπτα: 4-1, 7-4, 8-10, 12-12, 16-15, 20-16 (ημχ.), 23-20, 27-22, 30-28, 35-31, 36-34, 39-38.

Αναγέννηση Άρτας (Σαϊντοβα): Μανίκη, Παπουτσίδου, Χρηστούλη, Γκόλετς 11, Κοντράκινα 3, Καπρινιώτη, Παπαγιαννοπούλου, Μερκούρη, Γκολούμπεβα 9, Μπίνα, Κουλ, Μπίκοβα 4, Κρασιλνίκοβα 6, Εροκόνα 1, Νικιτίνα 5.

ΑΕΠ Πανόραμα (Καραγκιοζόπουλος): Σπανού, Χατζηπαρασίδου 7, Αργυροπούλου 5, Λιούκα 10, Τσαουσίδου 2, Κουκμίση 6, Γιαννοπούλου, Χριστοφόρις 1, Χατζοπούλου, Κουρτίδη, Πιπελίδου, Ιντζίδου, Χριστοδουλίδου 1, Δαφλίδου, Παπαδοπούλου Γ. 4, Παπαδοπούλου Αγ. 2.

Δίλεπτα:6-3, Πέναλτι:2/3-5/6.

ΟΦΝ Ιωνίας-ΓΑΣ Καματερού 31-11

Τα πεντάλεπτα: 2-0, 4-3, 6-3, 8-4, 10-4, 11-5 (ημχ.), 15-6, 19-6, 25-6, 28-6, 29-7, 31-11.

ΟΦΝ Ιωνίας (Χαλκίδης): Κεπεσίδου Μ., Ποπ 1, Κόστα , Ταβάρες 3, Πολικάρπο 1, Καραμάνου 2, Μπούζερς 4, Κολλύρη, Γάσπαρη 1, Κατσίκα 2, Βαρδάκη 1, Γιαννούλια 1, Κεπεσίδου Ν. 8, Ρούσου 2, Νταβίντοβιτς 2, Στουγιαννίδου 2.

ΓΑΣ Καματερού (Δανήλος): Βασιλείου Μ., Ναντότσι, Χριστοπούλου 1, Κοτρώτσιου 1, Ιωάννου, Ζετς, Μπανάση, Ψαριώτη 2, Νίνου 1, Βασιλείου Αν. 2, Πατρώνη 2, Τάρρου, Λουρεντζάκη 2, Σακελλαρίου, Ντρνιτς, Μάμαλη.

Δίλεπτα: 2-6, Πέναλτι: 6/6-3/6.

Πρόγραμμα-Αποτελέσματα (3η αγωνιστική)

Τετάρτη 7 Οκτωβρίου

Λεωνίδας Αγ. Αναργύρων- ΠΑΟΚ 10-33

Σάββατο 10 Οκτωβρίου

ΑΕΣΧ Πυλαίας-ΑΕΚ 16-31

Αναγέννηση Άρτας-ΑΕΠ Πανόραμα 39-38

ΟΦΝ Ιωνίας-ΓΑΣ Καματερού 31-11

Τετάρτη 14 Οκτωβρίου

18:00 Προσοτσάνης, Προσοτσάνη-Αθηναϊκός

Η βαθμολογία (3η αγωνιστική)

1.ΠΑΟΚ 6

2.ΑΕΚ 6

3.Νέα Ιωνία 4

4.Αναγέννηση Άρτας 4

5.Προσοτσάνη 2*

6.Καμετερό 2

7.Πανόραμα 2

8.Αθηναϊκός 0*

9.Πυλαία 0

10.Λεωνίδας Αγ. Αναργύρων 0

*Με αγώνα λιγότερο