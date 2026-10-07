Ο ΠΑΟΚ έφτασε τις τρεις νίκες στην Α1 Χάντμπολ Γυναικών, επικρατώντας του Λεωνίδα με , έκλεισε και η 2η αγωνιστική με την νίκη της Αναγέννησης επί του Αθηναϊκού με 34-30.

Η Αναγέννηση Άρτας απέδρασε με 34-30 από την έδρα του Αθηναϊκού, «Στέφανος Καραλής», κλείνοντας την αυλαία της 2ης αγωνιστικής της Α1 Χάντμπολ Γυναικών. Παράλληλα, ο ΠΑΟΚ άνοιξε το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής, νικώντας εύκολα τον Λεωνίδα Αγ. Αναργύρων με 33-10.

Η Αναγέννηση Άρτας πήρε μεγάλη εκτός έδρας νίκη απέναντι στον Αθηναϊκό. Η ομάδα της Άρτας από την αρχή του αγώνα μπήκε μπροστά, με τον Αθηναϊκό να προσπαθεί να αντεπιτεθεί. Στο πρώτο ημίχρονο, η Αναγέννηση πήγε στα αποδυτήρια με το οριακό προβάδισμα 18-17. Στο δεύτερο μέρος η Αναγέννηση συνέχισε την καλή της εμφάνισε και διεύρηνε το προβάδισμάτης, παίρνοντας τη νίκη με το τελικό 34-30.

Ο ΠΑΟΚ επικράτησε εύκολα για τρίτη σερί αγωνιστική, αυτή τη φορά απέναντι στον Λεωνίδα Αγ. Αναργύρων με 33-10. Οι «ασπρόμαυρες» θέλοντας να καθαρίσουν από νωρίς τον αγώνα προγήθηκαν στο πρώτο ημίχρονο με 14-4. Το δεύτερο μισό είχε διαδικαστικό χαρακτήρα με τον ΠΑΟΚ να παίρνει τη νίκη με 33-10.

Α1 Γυναικών πρόγραμμα - αποτελέσματα 2ης αγωνιστικής:

Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου

ΑΕΚ-Λεωνίδας Αγ. Αναργύρων 40-18

Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου

ΠΑΟΚ-Προσοτσάνη 42-13

Σάββατο 3 Οκτωβρίου

ΑΕΠ Πανόραμα- ΟΦΝ Ιωνίας 16-36

Κυριακή 4 Οκτωβρίου

ΓΑΣ Καματερού- ΑΕΣΧ Πυλαίας 25-17

Τετάρτη 7 Οκτωβρίου

Αθηναϊκός- Αναγέννηση Άρτας 30-34

Α1 Γυναικών πρόγραμμα - αποτελέσματα 3ης αγωνιστικής:

Τετάρτη 7 Οκτωβρίου

Λεωνίδας Αγ. Αναργύρων- ΠΑΟΚ 10-33

Σάββατο 10 Οκτωβρίου

15:30 Σπίτι του Χάντμπολ, ΑΕΣΧ Πυλαίας-ΑΕΚ

18:00 Άρτας, Αναγέννηση Άρτας-ΑΕΠ Πανόραμα

18:00 Νέας Ιωνίας, ΟΦΝ Ιωνίας-ΓΑΣ Καματερού

Τετάρτη 14 Οκτωβρίου

18:00 Προσοτσάνης, Προσοτσάνη-Αθηναϊκός

Η βαθμολογία (2η αγωνιστική)

1.ΠΑΟΚ 6*

2.ΑΕΚ 4

3.Νέα Ιωνία 2

4.Πανόραμα 2

5.Προσοτσάνη 2

6.Καμετερό 2

7.Αναγέννηση Άρτας 2

8.Αθηναϊκός 0

9.Πυλαία 0

10.Λεωνίδας Αγ. Αναργύρων 0*

*Με τρεις αγώνες