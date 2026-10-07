ΠΑΟΚ: Τρίτη νίκη στο πρωτάθλημα, ολοκληρώθηκε και η 2η αγωνιστική
- Α1 Γυναικών πρόγραμμα - αποτελέσματα 2ης αγωνιστικής:
- Α1 Γυναικών πρόγραμμα - αποτελέσματα 3ης αγωνιστικής:
- Η βαθμολογία (2η αγωνιστική)
Η Αναγέννηση Άρτας απέδρασε με 34-30 από την έδρα του Αθηναϊκού, «Στέφανος Καραλής», κλείνοντας την αυλαία της 2ης αγωνιστικής της Α1 Χάντμπολ Γυναικών. Παράλληλα, ο ΠΑΟΚ άνοιξε το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής, νικώντας εύκολα τον Λεωνίδα Αγ. Αναργύρων με 33-10.
Η Αναγέννηση Άρτας πήρε μεγάλη εκτός έδρας νίκη απέναντι στον Αθηναϊκό. Η ομάδα της Άρτας από την αρχή του αγώνα μπήκε μπροστά, με τον Αθηναϊκό να προσπαθεί να αντεπιτεθεί. Στο πρώτο ημίχρονο, η Αναγέννηση πήγε στα αποδυτήρια με το οριακό προβάδισμα 18-17. Στο δεύτερο μέρος η Αναγέννηση συνέχισε την καλή της εμφάνισε και διεύρηνε το προβάδισμάτης, παίρνοντας τη νίκη με το τελικό 34-30.
Ο ΠΑΟΚ επικράτησε εύκολα για τρίτη σερί αγωνιστική, αυτή τη φορά απέναντι στον Λεωνίδα Αγ. Αναργύρων με 33-10. Οι «ασπρόμαυρες» θέλοντας να καθαρίσουν από νωρίς τον αγώνα προγήθηκαν στο πρώτο ημίχρονο με 14-4. Το δεύτερο μισό είχε διαδικαστικό χαρακτήρα με τον ΠΑΟΚ να παίρνει τη νίκη με 33-10.
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Α1 Γυναικών πρόγραμμα - αποτελέσματα 2ης αγωνιστικής:
Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου
- ΑΕΚ-Λεωνίδας Αγ. Αναργύρων 40-18
Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου
- ΠΑΟΚ-Προσοτσάνη 42-13
Σάββατο 3 Οκτωβρίου
- ΑΕΠ Πανόραμα- ΟΦΝ Ιωνίας 16-36
Κυριακή 4 Οκτωβρίου
- ΓΑΣ Καματερού- ΑΕΣΧ Πυλαίας 25-17
Τετάρτη 7 Οκτωβρίου
- Αθηναϊκός- Αναγέννηση Άρτας 30-34
Α1 Γυναικών πρόγραμμα - αποτελέσματα 3ης αγωνιστικής:
Τετάρτη 7 Οκτωβρίου
- Λεωνίδας Αγ. Αναργύρων- ΠΑΟΚ 10-33
Σάββατο 10 Οκτωβρίου
- 15:30 Σπίτι του Χάντμπολ, ΑΕΣΧ Πυλαίας-ΑΕΚ
- 18:00 Άρτας, Αναγέννηση Άρτας-ΑΕΠ Πανόραμα
- 18:00 Νέας Ιωνίας, ΟΦΝ Ιωνίας-ΓΑΣ Καματερού
Τετάρτη 14 Οκτωβρίου
- 18:00 Προσοτσάνης, Προσοτσάνη-Αθηναϊκός
Η βαθμολογία (2η αγωνιστική)
- 1.ΠΑΟΚ 6*
- 2.ΑΕΚ 4
- 3.Νέα Ιωνία 2
- 4.Πανόραμα 2
- 5.Προσοτσάνη 2
- 6.Καμετερό 2
- 7.Αναγέννηση Άρτας 2
- 8.Αθηναϊκός 0
- 9.Πυλαία 0
- 10.Λεωνίδας Αγ. Αναργύρων 0*
*Με τρεις αγώνες
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