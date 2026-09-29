Ο Ολυμπιακός άνοιξε την αυλαία της 3ης αγωνιστικής της Handball Premier, επικρατώντας εύκολα του Κικλίς με 43-27 στο κλειστό γυμναστήριο της Ηλιούπολης.

Άνοιξε η αυλαία της 3ης αγωνιστικής, την Τρίτη (29/9), για την Handball Premier, με τον Ολυμπιακό να συνεχίζει αήττητος, επικρατώντας άνετα του Κικλίς στον πρώτο του εντός έδρας αγώνα της σεζόν, στο κλειστό γυμναστήριο της Ηλιούπολης, με 43-27.

Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν εύκολο έργο και μπήκαν δυναμικά στην αναμέτρηση, χωρίς να αφήσουν περιθώρια στο Κιλκίς να ελπίζει. Με εξαιρετικό πρώτο ημίχρονο και μεγάλη ευστοχία, ο Ολυμπιακός προηγήθηκε στο ημίχρονο μέχρι και με 21-6 (25ο λεπτό), ενώ στην ανάπαυλα οι δύο ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια με σκορ 23-11. Το δεύτερο ημίχρονο συνεχίστηκε στον ίδιο ρυθμό, με την αναμέτρηση να ολοκληρώνεται με το τελικό 43-27. Κορυφαίοι για τον Ολυμπιακό ήταν οι Τόμας Κανιέτε και Δημήτρης Παναγιώτου με έξι γκολ έκαστως, ενώ και ο Γρηγόρης Τζίμπουλας έφτασε τα πέντε τέρματα. Για το Κιλκίς ξεχώρισαν ο Αλγερινός, Σάντι Αμντεραούφ, με έξι γκολ και ο Κωνσταντίνος Μαντάς με πέντε τέρματα αντίστοιχα.

Τα πεντάλεπτα: 3-0, 7-1, 13-2, 16-4, 21-6, 23-11 (ημχ.), 27-13, 30-16, 36-17, 38-21, 40-25, 43-27

Ολυμπιακός (Ρικάρντο Τριλίνι): Σκαραμέλι 2, Παναγιώτου 6, Παπαβασίλης 1, Βίντα 1, Τζίμπουλας 5, Παπάζογλου 3, Παπαντωνόπουλος, Κανιέτε 6, Τάρεκ 3, Νίκολιτς 4, Πασσιάς 1, Κούντουζ 3, Παγιάτης 3, Σμιτ 3, Σαλάχ 2, Εντάουι

Κιλκίς (Νίκος Γεωργιάδης): Κέφαλος, Αρίμπ 5, Αλεξανδρίδης 2, Σάντι 6, Μπουτκάρης 3, Δάιος, Βλαχόπουλος 1, Χανιώτης, Χαριζόπουλος 2, Σκαρπάρης, Μαντάς 5, Ντανουλέτ 1, Παπαγιάννης 2, Μεζάζα, Προβατάς

Δίλεπτα: 4-0, Πέναλτι: 0/0-1/3

Αποτελέσματα - πρόγραμμα 3ης αγωνιστικής:

Τρίτη 29/9/2026

Ολυμπιακός - Κιλκίς 43-27

Τετάρτη 30/9/2026

18:00 «Δημήτρης Κραχτίδης», Δράμα-ΑΣΕ Δούκας

18:00 «Στέφανος Καραλής», Αθηναϊκός-Ιωνικός

18:00 «ΔΑΚ Νάουσας», Ζαφειράκης-Άρης Νίκαιας

Πέμπτη 1/10/2026