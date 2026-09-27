Με τη Βάγια Αμβροσιάδου να σημειώνει εννέα γκολ, η ΑΕΚ νίκησε εκτός έδρας τον ΓΑΣ Καματερού με 37-18 στο τελευταίο παιχνίδι της 1ης αγωνιστικής στην Α1 χάντμπολ γυναικών.

Με τον καλύτερο τρόπο ξεκίνησε η ΑΕΚ την πορεία της στο πρωτάθλημα της Α1 χάντμπολ γυναικών, επικρατώντας εκτός έδρας επί του ΓΑΣ Καματερού με 37-18.

Ο τεχνικός της ΑΕΚ, Βύρων Παπαδόπουλος είχε την ευκαιρία να δώσει χρόνο συμμετοχής σε όλες τις αθλήτριες, με την 23χρονη δεξιά ίντερ Βάγια Αμβροσιάδου να αναδεικνύεται πρώτη σκόρερ με εννέα γκολ. Η πλέι μέικερ Αναστασία Βασιλείου με πέντε γκολ ήταν η κορυφαία σκόρερ για την ομάδα του Καματερού.

Τα πεντάλεπτα: 1-2, 1-4, 1-7, 3-10, 3-13, 5-18 (ημ), 8-20, 9-23, 12-28, 13-32, 15-35, 18-37.

ΓΑΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ (Μενέλαος Δανήλος): Βασιλείου, Ναντότσι, Χριστοπούλου 4, Κοτρώτσιου 3, Λουρίδα 1, Μάμαλη 1, Ψαριώτη, Ντρίνιτς, Νίνου 1, Βασιλείου Α. 5, Πατρώνη 3, Ταρρού, Λουρεντζάκη, Σακελλαρίου.

ΑΕΚ (Βύρων Παπαδόπουλος): Αμβροσιάδου 9, Ρεσέντε, Σαμολαδά 2, Ζενέλι 3, Παϊζίνιο 3, Φράγκου 2, Σαρκίρη 1, Μανιά 2, Μακρή, Φέρμο 3, Νούκοβιτς, Ανδρέου 3, Γκονσάλβες 4, Γκόμεζ 2, Μπαβαρέσκο, Μονίκ 3.

Διαιτητές: Βαγγελτζίκης-Μπράμου. Δίλεπτα: 3-1. Πέναλτι: 3/5-2/2.

Aποτελέσματα - Βαθμολογία (1η αγωνιστική) - Η συνέχεια

Σάββατο (26/9)

Πυλαία- Πανόραμα 21-28

Προσοτσάνη- Λεωνίδας Αγ. Αναργύρων 25-22

Αναγέννηση Άρτας- ΠΑΟΚ 24-39

Νέα Ιωνία- Αθηναϊκός 30-19

Κυριακή (27/9)

ΓΑΣ Καματερού – ΑΕΚ 18-37

Βαθμολογία

1.ΑΕΚ 2

2.ΠΑΟΚ 2

3.Νέα Ιωνία 2

4.Πανόραμα 2

5.Προσοτσάνη 2

6.Λεωνίδας Αγ. Αν. 0

7.Πυλαία 0

8.Αθηναϊκός 0

9.Αναγέννηση Άρτας 0

10.ΓΑΣ Καματερού 0

2η αγωνιστική

Τρίτη (29/10)

ΑΕΚ-Λεωνίδας

Τετάρτη (30/9)

ΠΑΟΚ - Προσοτσάνη

Σάββατο (3/10)

Πανόραμα-Νέα Ιωνία

Κυριακή (4/10)

ΓΑΣ Καματερού-Πυλαία

Τετάρτη (7/10)