AEK: Άνετη νίκη στο Καματερό, στην πρεμιέρα της Α1 χάντμπολ γυναικών

AEK: Άνετη νίκη στο Καματερό, στην πρεμιέρα της Α1 χάντμπολ γυναικών

Δημήτρης Ντζάνης
AEK: Άνετη νίκη στο Καματερό, στην πρεμιέρα της Α1 χάντμπολ γυναικών

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Με τη Βάγια Αμβροσιάδου να σημειώνει εννέα γκολ, η ΑΕΚ νίκησε εκτός έδρας τον ΓΑΣ Καματερού με 37-18 στο τελευταίο παιχνίδι της 1ης αγωνιστικής στην Α1 χάντμπολ γυναικών.

Με τον καλύτερο τρόπο ξεκίνησε η ΑΕΚ την πορεία της στο πρωτάθλημα της Α1 χάντμπολ γυναικών, επικρατώντας εκτός έδρας επί του ΓΑΣ Καματερού με 37-18.

Ο τεχνικός της ΑΕΚ, Βύρων Παπαδόπουλος είχε την ευκαιρία να δώσει χρόνο συμμετοχής σε όλες τις αθλήτριες, με την 23χρονη δεξιά ίντερ Βάγια Αμβροσιάδου να αναδεικνύεται πρώτη σκόρερ με εννέα γκολ. Η πλέι μέικερ Αναστασία Βασιλείου με πέντε γκολ ήταν η κορυφαία σκόρερ για την ομάδα του Καματερού.

Τα πεντάλεπτα: 1-2, 1-4, 1-7, 3-10, 3-13, 5-18 (ημ), 8-20, 9-23, 12-28, 13-32, 15-35, 18-37.

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ΓΑΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ (Μενέλαος Δανήλος): Βασιλείου, Ναντότσι, Χριστοπούλου 4, Κοτρώτσιου 3, Λουρίδα 1, Μάμαλη 1, Ψαριώτη, Ντρίνιτς, Νίνου 1, Βασιλείου Α. 5, Πατρώνη 3, Ταρρού, Λουρεντζάκη, Σακελλαρίου.

 

ΑΕΚ (Βύρων Παπαδόπουλος): Αμβροσιάδου 9, Ρεσέντε, Σαμολαδά 2, Ζενέλι 3, Παϊζίνιο 3, Φράγκου 2, Σαρκίρη 1, Μανιά 2, Μακρή, Φέρμο 3, Νούκοβιτς, Ανδρέου 3, Γκονσάλβες 4, Γκόμεζ 2, Μπαβαρέσκο, Μονίκ 3.
Διαιτητές: Βαγγελτζίκης-Μπράμου. Δίλεπτα: 3-1. Πέναλτι: 3/5-2/2.

Aποτελέσματα - Βαθμολογία (1η αγωνιστική) - Η συνέχεια

Σάββατο (26/9)

  • Πυλαία- Πανόραμα 21-28
  • Προσοτσάνη- Λεωνίδας Αγ. Αναργύρων 25-22
  • Αναγέννηση Άρτας- ΠΑΟΚ 24-39
  • Νέα Ιωνία- Αθηναϊκός 30-19

Κυριακή (27/9)

  • ΓΑΣ Καματερού – ΑΕΚ 18-37

Βαθμολογία

  • 1.ΑΕΚ 2
  • 2.ΠΑΟΚ 2
  • 3.Νέα Ιωνία 2
  • 4.Πανόραμα 2
  • 5.Προσοτσάνη 2
  • 6.Λεωνίδας Αγ. Αν. 0
  • 7.Πυλαία 0
  • 8.Αθηναϊκός 0
  • 9.Αναγέννηση Άρτας 0
  • 10.ΓΑΣ Καματερού 0

2η αγωνιστική

Τρίτη (29/10)

  • ΑΕΚ-Λεωνίδας

Τετάρτη (30/9)

  • ΠΑΟΚ - Προσοτσάνη

Σάββατο (3/10)

  • Πανόραμα-Νέα Ιωνία

Κυριακή (4/10)

  • ΓΑΣ Καματερού-Πυλαία

Τετάρτη (7/10)

  • Αθηναϊκός-Αναγέννηση Άρτας

@Photo credits: eurokinissi, Μάρκος Χουζούρης
     

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