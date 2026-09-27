AEK: Άνετη νίκη στο Καματερό, στην πρεμιέρα της Α1 χάντμπολ γυναικών
Με τον καλύτερο τρόπο ξεκίνησε η ΑΕΚ την πορεία της στο πρωτάθλημα της Α1 χάντμπολ γυναικών, επικρατώντας εκτός έδρας επί του ΓΑΣ Καματερού με 37-18.
Ο τεχνικός της ΑΕΚ, Βύρων Παπαδόπουλος είχε την ευκαιρία να δώσει χρόνο συμμετοχής σε όλες τις αθλήτριες, με την 23χρονη δεξιά ίντερ Βάγια Αμβροσιάδου να αναδεικνύεται πρώτη σκόρερ με εννέα γκολ. Η πλέι μέικερ Αναστασία Βασιλείου με πέντε γκολ ήταν η κορυφαία σκόρερ για την ομάδα του Καματερού.
Τα πεντάλεπτα: 1-2, 1-4, 1-7, 3-10, 3-13, 5-18 (ημ), 8-20, 9-23, 12-28, 13-32, 15-35, 18-37.
ΓΑΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ (Μενέλαος Δανήλος): Βασιλείου, Ναντότσι, Χριστοπούλου 4, Κοτρώτσιου 3, Λουρίδα 1, Μάμαλη 1, Ψαριώτη, Ντρίνιτς, Νίνου 1, Βασιλείου Α. 5, Πατρώνη 3, Ταρρού, Λουρεντζάκη, Σακελλαρίου.
ΑΕΚ (Βύρων Παπαδόπουλος): Αμβροσιάδου 9, Ρεσέντε, Σαμολαδά 2, Ζενέλι 3, Παϊζίνιο 3, Φράγκου 2, Σαρκίρη 1, Μανιά 2, Μακρή, Φέρμο 3, Νούκοβιτς, Ανδρέου 3, Γκονσάλβες 4, Γκόμεζ 2, Μπαβαρέσκο, Μονίκ 3.
Διαιτητές: Βαγγελτζίκης-Μπράμου. Δίλεπτα: 3-1. Πέναλτι: 3/5-2/2.
Aποτελέσματα - Βαθμολογία (1η αγωνιστική) - Η συνέχεια
Σάββατο (26/9)
- Πυλαία- Πανόραμα 21-28
- Προσοτσάνη- Λεωνίδας Αγ. Αναργύρων 25-22
- Αναγέννηση Άρτας- ΠΑΟΚ 24-39
- Νέα Ιωνία- Αθηναϊκός 30-19
Κυριακή (27/9)
- ΓΑΣ Καματερού – ΑΕΚ 18-37
Βαθμολογία
- 1.ΑΕΚ 2
- 2.ΠΑΟΚ 2
- 3.Νέα Ιωνία 2
- 4.Πανόραμα 2
- 5.Προσοτσάνη 2
- 6.Λεωνίδας Αγ. Αν. 0
- 7.Πυλαία 0
- 8.Αθηναϊκός 0
- 9.Αναγέννηση Άρτας 0
- 10.ΓΑΣ Καματερού 0
2η αγωνιστική
Τρίτη (29/10)
- ΑΕΚ-Λεωνίδας
Τετάρτη (30/9)
- ΠΑΟΚ - Προσοτσάνη
Σάββατο (3/10)
- Πανόραμα-Νέα Ιωνία
Κυριακή (4/10)
- ΓΑΣ Καματερού-Πυλαία
Τετάρτη (7/10)
- Αθηναϊκός-Αναγέννηση Άρτας
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