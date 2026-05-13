Το πρόγραμμα των τελικών ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ, που θα βγάλει την πρωταθλήτρια ομάδα στο πρωτάθλημα χάντμπολ της Α1 γυναικών.

Έπειτα από τις κατακτήσεις της Νέας Ιωνίας τα δύο τελευταία χρόνια, φέτος θα υπάρξει νέα πρωταθλήτρια στο πρωτάθλημα χάντμπολ της Α1 γυναικών.

Η πρωτάρα σε τελικούς ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ των έξι συνολικά τίτλων, με τελευταίο το 2023, θα είναι οι ομάδες που θα διεκδικήσουν τον φετινό τίτλο.

Η ΑΕΚ έχει το πλεονέκτημα έδρας και στη σειρά των τελικών θα χρησιμοποιήσει το ΚΓ Καματερού, με τη σειρά να ξεκινά από εκεί την Παρασκευή (15/5) και την πρωταθλήτρια να αναδεικνύεται στις τρεις νίκες. Αν χρειαστεί οι φιναλίστ να φθάσουν σε 5ο τελικό, το πρωτάθλημα θα ολοκληρωθεί στις 29 Μαΐου.

Στις φετινές τους αναμετρήσεις η ΑΕΚ νίκησε εκτός έδρας με 30-24 για τη 2η αγωνιστική της κανονικής περιόδου, ο ΠΑΟΚ επικράτησε με 24-23 στο παιχνίδι του β' γύρου (11η αγωνιστική), ενώ νίκησε την ΑΕΚ με 28-25 στον ημιτελικό του Κυπέλλου στην Άρτα, κατακτώντας στη συνέχεια το τρόπαιο απέναντι στην Αναγέννηση Άρτας (26-18).

To πρόγραμμα των τελικών

Παρασκευή 15 Μαΐου 1oς τελικός

ΚΓ Καματερού 18:00 ΑΕΚ- ΠΑΟΚ (ΕΡΤ SPORTS)

Τρίτη 19 Μαΐου 2oς τελικός

Σπίτι του Χάντμπολ 18:00 ΠΑΟΚ- ΑΕΚ 18:00 (ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ)

Σάββατο 23 Μαΐου 3ος τελικός

ΚΓ Καματερού 18:00 ΑΕΚ- ΠΑΟΚ (ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ)

Τρίτη 26 Μαΐου 2026 4ος τελικός (Αν χρειαστεί)

Σπίτι του Χάντμπολ 18:00 ΠΑΟΚ -ΑΕΚ (ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ)

Παρασκευή 29 Μαΐου 5ος τελικός (Αν χρειαστεί)