Ο ΠΑΟΚ κυριάρχησε επί της ΑΕΚ με 35-29 στο «Σπίτι του Χάντμπολ» και ισοφάρισε σε 1-1 τη σειρά των τελικών του πρωταθλήματος χάντμπολ της Α1 γυναικών.

Ο 2ος τελικός του πρωταθλήματος χάντμπολ της Α1 γυναικών δεν είχε το σασπένς και παράταση, όπως ο 1ος στο Καματερό, ο ΠΑΟΚ ήταν καλύτερος από την ΑΕΚ, επικράτησε με 35-29, ισοφαρίζοντας σε 1-1 τη σειρά των τελικών.

Έχοντας πολλές εναλλακτικές λύσεις στην επίθεση και την τερματοφύλακα Εμμανουέλα Τσικνάκη με 17 αποκρούσεις, ο ΠΑΟΚ έφθασε στο ζητούμενο, οι ομάδες δίνουν ραντεβού για το Σάββατο (23 Μαΐου, 18:00) στο Καματερό, όμως ό,τι κι αν συμβεί θα υπάρξει -τουλάχιστον- και 4ος τελικός, την Τρίτη (26 Μαΐου) στη Μίκρα.

Ο 2oς τελικός είχε γρήγορο ρυθμό στη μεγαλύτερη διάρκειά του, με τον ΠΑΟΚ να έχει από την αρχή το προβάδισμα. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης προηγήθηκε με 4-1 στο 6' και παρά την ισοφάριση από την ΑΕΚ σε 4-4 (9') και 8-8 (14'), πήρε ξανά κεφάλι στο σκορ.

Με δύο γκολ από την Τροχίδου κι ένα από την Ανδρίτσου ξέφυγε με 13-9 στο 21', με την Κερλίδη να διατηρεί το +4 για το 14-10 και το 15-11 και το 1ο ημίχρονο να ολοκληρώνεται με 15-12.

Δύο γκολ από τη Βιτκόφσκα, μείωσαν για την ΑΕΚ στο 16-14 (32'), όμως ο ΠΑΟΚ έβρισκε τους τρόπους να συντηρεί τη διαφορά και την Ανδρίτσου να σκοράρει για το 20-16 (40').

O ΠΑΟΚ με σερί 3-0 άνοιξε τη διαφορά στο +7, 26-19 στο 47', η Γκρμπάσεβιτς και η Μεντεσίδου έκαναν το 29-20 (49') και η Κερλίδη, με την είσοδο στο τελευταίο δεκάλεπτο, σκόραρε για το 30-21. Η ΑΕΚ μείωσε με την Ενρίκε σε 32-25 (56'), όμως ο ΠΑΟΚ χωρίς προβλήματα έφθασε στο τελικό 35-29.

To πρόγραμμα των τελικών

Παρασκευή 15 Μαΐου 1oς τελικός

ΑΕΚ- ΠΑΟΚ 37-36 παράταση (κ. αγ. 30-30)

Τρίτη 19 Μαΐου 2oς τελικός

ΠΑΟΚ- ΑΕΚ 35-29

Σάββατο 23 Μαΐου 3ος τελικός

ΚΓ Καματερού 18:00 ΑΕΚ- ΠΑΟΚ (ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ)

Τρίτη 26 Μαΐου 2026 4ος τελικός

Σπίτι του Χάντμπολ 18:00 ΠΑΟΚ -ΑΕΚ (ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ)

Παρασκευή 29 Μαΐου 5ος τελικός (Αν χρειαστεί)