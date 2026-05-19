ΠΑΟΚ - ΑΕΚ 35-29: Στο 1-1 οι τελικοί στο πρωτάθλημα χάντμπολ της Α1 γυναικών
Ο 2ος τελικός του πρωταθλήματος χάντμπολ της Α1 γυναικών δεν είχε το σασπένς και παράταση, όπως ο 1ος στο Καματερό, ο ΠΑΟΚ ήταν καλύτερος από την ΑΕΚ, επικράτησε με 35-29, ισοφαρίζοντας σε 1-1 τη σειρά των τελικών.
Έχοντας πολλές εναλλακτικές λύσεις στην επίθεση και την τερματοφύλακα Εμμανουέλα Τσικνάκη με 17 αποκρούσεις, ο ΠΑΟΚ έφθασε στο ζητούμενο, οι ομάδες δίνουν ραντεβού για το Σάββατο (23 Μαΐου, 18:00) στο Καματερό, όμως ό,τι κι αν συμβεί θα υπάρξει -τουλάχιστον- και 4ος τελικός, την Τρίτη (26 Μαΐου) στη Μίκρα.
Ο 2oς τελικός είχε γρήγορο ρυθμό στη μεγαλύτερη διάρκειά του, με τον ΠΑΟΚ να έχει από την αρχή το προβάδισμα. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης προηγήθηκε με 4-1 στο 6' και παρά την ισοφάριση από την ΑΕΚ σε 4-4 (9') και 8-8 (14'), πήρε ξανά κεφάλι στο σκορ.
Με δύο γκολ από την Τροχίδου κι ένα από την Ανδρίτσου ξέφυγε με 13-9 στο 21', με την Κερλίδη να διατηρεί το +4 για το 14-10 και το 15-11 και το 1ο ημίχρονο να ολοκληρώνεται με 15-12.
Δύο γκολ από τη Βιτκόφσκα, μείωσαν για την ΑΕΚ στο 16-14 (32'), όμως ο ΠΑΟΚ έβρισκε τους τρόπους να συντηρεί τη διαφορά και την Ανδρίτσου να σκοράρει για το 20-16 (40').
O ΠΑΟΚ με σερί 3-0 άνοιξε τη διαφορά στο +7, 26-19 στο 47', η Γκρμπάσεβιτς και η Μεντεσίδου έκαναν το 29-20 (49') και η Κερλίδη, με την είσοδο στο τελευταίο δεκάλεπτο, σκόραρε για το 30-21. Η ΑΕΚ μείωσε με την Ενρίκε σε 32-25 (56'), όμως ο ΠΑΟΚ χωρίς προβλήματα έφθασε στο τελικό 35-29.
To πρόγραμμα των τελικών
Παρασκευή 15 Μαΐου 1oς τελικός
- ΑΕΚ- ΠΑΟΚ 37-36 παράταση (κ. αγ. 30-30)
Τρίτη 19 Μαΐου 2oς τελικός
- ΠΑΟΚ- ΑΕΚ 35-29
Σάββατο 23 Μαΐου 3ος τελικός
- ΚΓ Καματερού 18:00 ΑΕΚ- ΠΑΟΚ (ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ)
Τρίτη 26 Μαΐου 2026 4ος τελικός
- Σπίτι του Χάντμπολ 18:00 ΠΑΟΚ -ΑΕΚ (ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ)
Παρασκευή 29 Μαΐου 5ος τελικός (Αν χρειαστεί)
- OAKA 18:00 ΑΕΚ- ΠΑΟΚ (ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ)
