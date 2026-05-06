Η εθνική ομάδα γυναικών έμαθε τους αντιπάλους της στο παγκόσμιο πρωτάθλημα beach handball, που θα γίνει τον Ιούνιο στο Ζάγκρεμπ.

Πραγματοποιήθηκε από τη Διεθνή Ομοσπονδία Χάντμπολ η κλήρωση του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Beach Handball ανδρών - γυναικών που θα διεξαχθεί στο Ζάγκρεμπ, το διάστημα 23-28 Ιουνίου 2026.

Η εθνική ομάδα γυναικών κληρώθηκε στον Γ' όμιλο μαζί με τις Νορβηγία, Βραζιλία και ΗΠΑ σε ένα πολύ δύσκολο και απαιτητικό όμιλο.

Οι τρεις πρώτες ομάδες του ομίλου συνεχίζουν στη Β' φάση σε δύο ομίλους των έξι ομάδων, από τους οποίους θα προκύψουν τα προημιτελικά της διοργάνωσης.

H ομοσπονδιακή προπονήτρια Μαρία Καραντώνη, σχολίασε: «Η κλήρωση μάς έφερε σε έναν ιδιαίτερα απαιτητικό όμιλο, απέναντι σε ομάδες με μεγάλη παράδοση και υψηλό επίπεδο στο beach handball, όπως η Νορβηγία, η Βραζιλία και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι ξεκάθαρο ότι δεν πρόκειται για έναν εύκολο όμιλο, καθώς όλες οι ομάδες διαθέτουν ποιότητα, εμπειρία και διαφορετικά αγωνιστικά χαρακτηριστικά που τις καθιστούν επικίνδυνες.

Παράλληλα, αν επιβεβαιωθούν τα θεωρητικά σενάρια για τη διασταύρωση, στην επόμενη φάση ενδέχεται να βρούμε μπροστά μας ομάδες όπως η Δανία και η Αργεντινή, που επίσης ανήκουν στο υψηλότερο επίπεδο και έχουν αποδείξει την αξία τους σε μεγάλες διοργανώσεις.

Σίγουρα η τύχη δεν ήταν με το μέρος μας στην κλήρωση, όμως αυτή η ομάδα έχει μάθει να λειτουργεί μέσα από τις δυσκολίες. Διαθέτουμε αθλήτριες με εμπειρία, ωριμότητα και αγωνιστικό χαρακτήρα, στοιχεία που μας δίνουν τη σιγουριά ότι μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις.

Θα προετοιμαστούμε όσο το δυνατόν καλύτερα, με απόλυτη συγκέντρωση και σεβασμό σε κάθε αντίπαλο, και θα πάμε στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα με στόχο να είμαστε ανταγωνιστικές σε κάθε παιχνίδι. Θέλουμε να “χτυπήσουμε” όλους τους αγώνες και να διεκδικήσουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε μέσα στο γήπεδο».