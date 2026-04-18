Νίκες για ΠΑΟΚ και Νέα Ιωνία στην Α1 γυναικών

Η δράση επέστρεψε στο πρωτάθλημα χάντμπολ της Α1 γυναικών, με νίκες για τον ΠΑΟΚ και τη Νέα Ιωνία για τη 18η αγωνιστική.

Ο ΠΑΟΚ και η Νέα Ιωνία προχώρησαν με νίκες στη 18η και τελευταία αγωνιστική στο πρωτάθλημα χάντμπολ της Α1 γυναικών.

Στα δύο παιχνίδια που έγιναν το Σάββατο (18/4) ο ΠΑΟΚ νίκησε εκτός το Πανόραμα με 35-24 και η Νέα Ιωνία εντός έδρας την Αναγέννηση Άρτας με 28-26.

Η ΑΕΚ την Κυριακή (19/4) θέλει τη νίκη στον εκτός έδρας αγώνα της Πυλαίας, για να «κλειδώσει» την 1η θέση στην κανονική περίοδο και το απόλυτο πλεονέκτημα στα play offs καθώς ο ΠΑΟΚ έχει δύο παιχνίδια λιγότερα, εκτός έδρας με το Καματερό για τη 16η αγωνιστική (22/4) και με τον Αθηναϊκό εντός έδρας για τη 17η αγωνιστική (25/4).

Στοιχεία αγώνων - Πρόγραμμα - Βαθμολογία (18η αγων.)

Σάββατο 18 Απριλίου

ΑΕΠ Πανόραμα- ΠΑΟΚ 24-35

Τα πεντάλεπτα: 0-4, 3-6, 6-9, 7-11, 11-15, 12-19 (ημχ.), 13-21, 15-25, 17-27, 21-28, 23-32, 24-35.

ΑΕΠ ΠΑΝΟΡΑΜΑ (Σκανδάλης): Σπανού, Κακαφίκα, Πατσάνη, Ντουσέ 2, Γιαννοπούλου 1, Πέγιου, Μούρνου 5, Κουρτίδη, Τσιαμουρά 1, Χριστοδουλίδου 2, Κουκλοτίδου 2, Κυρικλίδου 1, Σισέ 10.

ΠΑΟΚ (Πελεκίδης): Τσικνάκη, Κερλίδη 5, Τροχίδου 3, Μεντεσίδου 3, Γκάτζιου 5, Ολζόβα 2, Σεβδίλη 3, Ντε Σόοουζα, Ανδρίτσου 2, Γκρμπάσεβιτς 2, Πρέμοβιτς 2, Σελεμίδου, Κουλούρη 2, Μπουράτο 3, Μιλόγεβιτς 2, Ντε Αλμέιδα 1.

Διαιτητές: Θεοδοσίου- Παπούλιας, Παρατηρητής: Δελόγλου, Δίλεπτα:2-2, Πέναλτι:2/2-3/3.

Νέα Ιωνία - Αναγέννηση Άρτας 28-26

Τα πεντάλεπτα: 2-2, 4-5, 7-7, 9-10, 11-12, 14-13 (ημχ.), 16-15, 21-17, 23-19, 24-22, 26-23, 28-26.

ΟΦΝ ΙΩΝΙΑΣ (Γούσιος): Κεπεσίδου Μ. 2, Χατζηπαρασίδου 2, Κουκμίση 3, Παπαδοπούλου Γ., Παπαδοπούλου Αγ. 1, Καραμάνου 1, Κρνιτς 2, Μακρή, Φράγκου, Γιαννούλια, Κεπεσίδου Ν. 7, Τσάκαλου 2, Γιαννοπούλου 3, Ρούσου 2, Γάσπαρη, Στουγιαννίδου 3.

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΡΤΑΣ (Σκάρα): Βάσιλα, Αμβροσιάδου 5, Ντε Σεζούς 2, Καπρινιώτη, Σπυριδοπούλου 1, Κωστοπούλου 5, Ντα Κόστα 3, Σίλβα 4, Νικολάου 2, Προκοπίδου 4, Παπακοσμά, Σαϊντοβα.

Διαιτητές: Βαγγελτζίκης- Τσάμος, Δίλεπτα:1-5, Πέναλτι:5/6-3/5.

Κυριακή 19 Απριλίου

Σπίτι του Χάντμπολ 15:30 Πυλαία - ΑΕΚ

Καματερού 16:00 ΓΑΣ Καματερού- Πανελλήνιος Νεάπολης Συκεών

«Καραλής» 17:00 Αθηναϊκός- Άρης Νίκαιας



Η βαθμολογία

(18η αγων.)

1.ΑΕΚ 32 (17 αγ.)

2.ΠΑΟΚ 30 (16 αγ)

3.Νέα Ιωνία 28

4.Αναγέννηση Άρτας 21

5.Πυλαία 15 (17 αγ.)

6.Πανόραμα 15

7.Αθηναϊκός 13 (16 αγ.)

8.ΓΑΣ Καματερού 13 (16 αγ.)

9.ΠΑΣ Πανελλήνιος 4 (17 αγ.)

10.Άρης Νίκαιας 0 (17 αγ.)



