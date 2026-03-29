Η ΑΕΚ νίκησε τη Νέα Ιωνία, πήρε το πλεονέκτημα έδρας στα play offs

Η ΑΕΚ πέτυχε τον στόχο της απέναντι στην πρωταθλήτρια Νέα Ιωνία, πήρε τη νίκη με 33-27 στο ΟΑΚΑ, στο πιο σημαντικό παιχνίδι της 17ης αγωνιστικής στην Α1 χάντμπολ γυναικών και ουσιαστικά εξασφάλισε την 1η θέση στην κανονική περίοδο και το πλεονέκτημα έδρας στις δύο φάσεις των play offs.

Οι παίκτριες της ΑΕΚ πανηγύρισαν με τον κόσμο τους την επιτυχία, καθώς γνωρίζουν ότι η Πυλαία είναι πολύ δύσκολο να τους χαλάσει τα σχέδια και να τους κάνει τη ζημιά στην τελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου.

Η ΑΕΚ χρειάζεται τη νίκη στην Πυλαία για να φθάσει στους 34β., όσους κατά πάσα πιθανότητα θα έχει και ο ΠΑΟΚ στο τέλος, όμως οι «κιτρινόμαυρες» έχοντας υπέρ τους την ισοβαθμία, θα είναι στην 1η θέση.

Στα ημιτελικά των play offs η ΑΕΚ θα παίξει με την Αναγέννηση Άρτας και ο ΠΑΟΚ, με πλεονέκτημα έδρας θα αντιμετωπίσει τη Νέα Ιωνία, που έχει χάσει και τα τέσσερα ντέρμπι απέναντι στην ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ.

Το παιχνίδι στην αίθουσα «Γ. Κασιμάτης» του ΟΑΚΑ κρίθηκε μετά το 40ό λεπτό. Η Μάγδα Κεπεσίδου, με τις αποκρούσεις της, πάσχιζε να κρατήσει τη Νέα Ιωνία στον αγώνα, όμως τα πολλά λάθη στην επίθεση, αποτέλεσαν τροχοπέδη στη διεκδίκηση της νίκης.

Η ΑΕΚ με γκολ των Παϊζίνιο και Μανιά προηγήθηκε 21-19 στο 41', οι Βιτκόφσκα και Ρεσέντε έκαναν το 24-20 (46'), με δύο γκολ από την Ενρίκε κι ένα από τη Βιτκόφσκα η «Ενωση» ξέφυγε με 28-22 στο 54, για να φθάσει στο τελικό 33-27.

Τα πεντάλεπτα: 2-2, 4-5, 7-6, 10-9, 12-11, 15-15 (ημ.), 18-16, 19-19, 22-19, 25-22, 29-23, 33-27.

ΑΕΚ (Βύρων Παπαδόπουλος): Καρέλα, Βιτκόφσκα 3, Ρεσέντε 2, Σαμολαδά 3, Ζενέλι 3, Κατσίκα, Παϊζίνιο 6, Σαρκίρη, Μανιά 2, Γκονσάλβες 3, Γκόμες, Μπαβαρέσκο, Βουκσάνοβιτς, Ενρίκε 11.

ΟΦΝΙ (Γούσιος): Κεπεσίδου Μ., Χατζηπαρασίδου 1, Κουκμίση 2, Παπαδοπούλου Γ., Παπαδοπούλου Αγ. 1, Καραμάνου , Κρνιτς 3, Γάσπαρη, Μακρή, Φράγκου 1, Γιαννούλια, Κεπεσίδου Ν. 5, Τσάκαλου 5, Γιαννοπούλου, Ρούσου 5, Νταβίντοβιτς 1, Μιχαηλίδου, Στουγιαννίδου 3.

Διαιτητές: Κινατζίδης–Φωτακίδης. Δίλεπτα: 3-0. Πέναλτι: 6/8-2/4.

Η βαθμολογία

(17η αγων.)