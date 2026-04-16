Στην Αττάλεια θα πραγματοποιήσει η εθνική ομάδα χάντμπολ γυναικών τα πρώτα της παιχνίδια της σε τελική φάση ευρωπαϊκού πρωταθλήματος τον Δεκέμβριο, τι έβγαλε η κλήρωση για το Euro 2026.

Η εθνική ομάδα χάντμπολ γυναικών πανηγύρισε την Κυριακή του Πάσχα (12/4) την ιστορική πρώτη πρόκρισή της σε τελική φάση Εuro και τον Δεκέμβριο θα βρεθεί στα νότια παράλια της Τουρκίας και στην Αττάλεια, όπου θα φιλοξενηθεί ο 3ος όμιλος της πρώτης φάσης του πρωταθλήματος.

Το Euro 2026 θα φιλοξενηθεί στην Πολωνία, τη Ρουμανία, την Τσεχία, τη Σλοβακία και την Τουρκία από τις 3 μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου και το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα κληρώθηκε στον 3ο όμιλο στην Αττάλεια, όπου δεσπόζει η παρουσία της Δανίας, ενώ υπάρχουν ακόμα η διοργανώτρια του ομίλου Τουρκία και η Ισπανία.

Οι πρώτες δύο ομάδες του 1ου, του 2ου και του 3ου ομίλου θα συνεχίσουν στον 1ο όμιλο στην κυρίως φάση που θα διεξαχθεί στην Κλουζ- Ναπόκα.

Αντίστοιχα, οι δύο πρώτες ομάδες του 4ου, του 5ου και του 6ου ομίλου θα συνεχίσουν στον άλλο όμιλο του κύριας φάσης στο Κατοβίτσε, όπου θα φιλοξενηθούν επίσης οι ημιτελικοί (18 Δεκεμβρίου) και οι αγώνες μεταλλίων (20 Δεκεμβρίου).

Oι ομάδες που θα πάρουν την 3η και την 4η θέση στους ομίλους της πρώτης φάσης, με βάση τα αποτελέσματά τους, θα λάβουν κατάταξη για τις θέσεις 13-24.

Τα παιχνίδια της 1ης φάσης θα γίνουν το διάστημα 3-9 Δεκεμβρίου, τα παιχνίδια στον επόμενο γύρο από τις 10 μέχρι τις 16 Δεκεμβρίου.



Η Δανία είναι μια από τις κυρίαρχες δυνάμεις και στο χάντμπολ γυναικών, έχει αναδειχθεί τρεις φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης, ενώ στις δύο τελευταίες διοργανώσεις ήταν φιναλίστ απέναντι στη Νορβηγία.

Μετρά επτά μετάλλια σε παγκόσμια πρωταθλήματα, τελευταίο το χάλκινο το 2023, ενώ σε επίπεδο Ολυμπιακών Αγώνων κυριάρχησε στην Ατλάντα, στο Σίδνεϊ και στην Αθήνα, ενώ ήταν 3η πριν από δύο χρόνια στο Παρίσι.

Η Ισπανία μετά τη 13η θέση στο Euro 2024, θέλει τώρα να βρεθεί στην επόμενη φάση, σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα έχει να επιδείξει δύο ασημένια μετάλλια (2008, 2014), ήταν 2η στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του 2019 και 3η στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Λονδίνο.



Oι όμιλοι της 1ης φάσης

1ος όμιλος (Οραντέα)

Ουγγαρία

Μαυροβούνιο

Σλοβενία

Ισλανδία



2ος όμιλος (Κλουζ - Ναπόκα)

Νορβηγία

Ρουμανία

Ελβετία

Βόρεια Μακεδονία

3ος όμιλος (Αττάλεια)

Δανία

Ισπανία

Τουρκία

Ελλάδα

4ος όμιλος (Μπρνο)

Ολλανδία

Τσεχία

Αυστρία

Κροατία

5ος όμιλος (Κατοβίτσε)

Γαλλία

Πολωνία

Νήσοι Φερόε

Ουκρανία

6ος όμιλος (Μπρατισλάβα)