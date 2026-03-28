Στο ΟΑΚΑ και στο ντέρμπι της ΑΕΚ με τη Νέα Ιωνία κρίνεται η πρωτιά στην κανονική περίοδο

Η ΑΕΚ θέλει μόνο τη νίκη απέναντι στη Νέα Ιωνία το απόγευμα της Κυριακής στο ΟΑΚΑ, για να κρατήσει την 1η θέση στην κανονική περίοδο στο πρωτάθλημα της Α1 χάντμπολ γυναικών.

Η εκτός έδρας νίκη του Πανοράματος επί της Αναγέννησης Άρτας με 28-22, ξεχωρίζει στα τρία παιχνίδια της 17ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος χάντμπολ της Α1 γυναικών που έγιναν το Σάββατο (28/3).

Όμως όλο το ενδιαφέρον στρέφεται στο παιχνίδι της ΑΕΚ με τη Νέα Ιωνία, το απόγευμα της Κυριακής (29/3, 18:00, ΕΡΤ Sports) στην αίθουσα «Γ. Κασιμάτης» στο ΟΑΚΑ.

Η ΑΕΚ θέλει μόνο τη νίκη απέναντι στην πρωταθλήτρια, αλλά κι αδιάφορη βαθμολογικά Νέα Ιωνία, για να παραμείνει στην κορυφή της βαθμολογίας με την ολοκλήρωση της κανονικής περιόδου και να έχει το πλεονέκτημα έδρας στα play offs. Αν η Ενωση πάρει το δίποντο από τη Νέα Ιωνία, τότε απλά θα χρειάζεται μια νίκη εκτός έδρας με την Πυλαία στη 18η αγωνιστική για να «σφραγίσει» την πρώτη θέση.

Ακόμα και με ισοπαλία στο παιχνίδι του ΟΑΚΑ, ο ΠΑΟΚ θα έχει την ευκαιρία να βρεθεί στην κορυφή, καθώς έχει να δώσει το εξ αναβολής παιχνίδι της 16ης αγωνιστικής με το Καματερό, τον αγώνα με τον Αθηναϊκό (17η αγωνιστική) και με το Πανόραμα για τη 18η αγωνιστική.

Πρόγραμμα - Αποτελέσματα (17η αγωνιστική)

Σάββατο 28 Μαρτίου

Αναγέννηση Άρτας - Πανόραμα 22-28

Τα πεντάλεπτα: 2-2, 3-3, 4-9, 7-11, 9-15, 10-17 (ημχ.), 11-20, 14-23, 16-25, 18-25, 20-26, 22-28.

ΑΡΤΑ (Λαζαρίδης): Βάσιλα, Τσαουσίδου 3, Αμβροσιάδου 6, Ντε Σεζούς 1, Νούλα 2, Καπρινιώτη, Σπυριδιπούλου 2, Κωστοπούλου 2, Ντα Κόστα 3, Γκιμαράες 1, Νικολάου, Μπίνα, Παπακοσμά, Μάγκου, Μάστακα 2, Σαϊντοβα.

ΠΑΝΟΡΑΜΑ (Σκανδάλης): Σπανού, Κακαφίκα, Πατσάνη, Ντουσέ 7, Γιαννοπούλου 3, Πέγιου, Μούρνου 7, Κουρτίδη, Τσιαμούρα 4, Χριστοδουλίδου 2, Κουκλοτίδου, Κυρικλίδου 3, Σισέ 2.

Διαιτητές: Χρόνης- Θεοδοσίου, Παρατηρητής: Βέργος, Δίλεπτα:4-4, Πέναλτι:4/6-1/2.

Πανελλήνιος Νεάπολης - Πυλαία 26-34

Τα πεντάλεπτα: 3-2, 6-8, 6-10, 8-12, 10-16, 12-18 (ημχ.), 13-19, 16-22, 18-23, 21-26, 25-28, 26-34.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ (Καραπαναγιωτίδου): Τσακοπούλου, Φιράκου Άνα 3, Ζερβού, Φιράκου Αντέλα 7, Θεοδωρίδου 2, Δεληδημητρίου, Ντίνι, Σαλτιέλ 5, Δημάκου 6, Χατζηδάκη, Φιλιππιάδου, Φλώρου, Πατσατζάκη, Κουρκουλάκη, Στανκίδου 3.

ΠΥΛΑΙΑ (Καραγκιοζόπουλος): Ιντζίδου, Χατζηνικολάου, Μήγγα 4, Τσιγαρίδα Αθανασία 11, Χριστοφόρις 3, Καραχαρίση 5, Λίμα, Παπαδοπούλου 1, Κυριακίδου, Κουκλοτίδου 5, Πάσχου, Κιουκτσόγλου, Τσιγαρίδα Αθηνά 3, Βαρυτιμιάδου 1, Πανιώρα 1, Θεοδοσοπούλου.

Διαιτητές: Βιολιτζής- Νικόλας, Παρατηρητής: Δημόλας, Δίλεπτα:5-3, Πέναλτι:2/3-3/3

Άρης Νίκαιας- ΓΑΣ Καματερού 23-34

Τα πεντάλεπτα: 2-4, 4-7, 5-9, 7-11, 9-14, 11-15 (ημχ.), 15-19, 18-23, 20-28, 23-31, 23-32, 23-34.

ΑΡΗΣ Ν. (Ευαγγελάκου): Σκάλα, Μαυρογεώργη 5, Καραγιάννη 4, Παπαδοπούλου 1, Σιτόγλου, Νιάρχου, Λυτρίβη Τ. 6, Λυτρίβη Θ., Μιχαλοπούλου, Μαντζώρου 1, Φέσκου 1, Μανιά 4, Ταβλαρίδη 1, Παρέσογλου.

ΚΑΜΑΤΕΡΟ (Δανήλος): Βασιλείου Μ., Ναντότσι 4, Χριστοπούλου 5, Κοτρώτσιου 1, Λουρίδα 1, Μπανάση 6, Ψαριώτη 4, Παπαδοπούλου, Βασιλείου Αν. 9, Πατρώνη 1, Τάρρου 1, Λουρεντζάκη 1, Σακκελαρίου, Ντρίνιτς, Βιταλάκη, Μαυροπούλου.

Διαιτητές: Ποδηματά- Στασινού, Παρατηρητής: Ανταλής, Δίλεπτα:1-4, Πέναλτι:0/0-5/7.

Κυριακή 29 Μαρτίου

ΟΑΚΑ 18:00 ΑΕΚ- Νέα Ιωνία (ΕΡΤ Sports)

Η βαθμολογία

(16η αγων.)

1.ΑΕΚ 30

2.ΠΑΟΚ 28*

3.Νέα Ιωνία 26

4.Αναγέννηση Άρτας 21

5.Πυλαία 15

6.Πανόραμα 15

7.Αθηναϊκός 13

8.Καματερό 12*

9.Πανελλήνιος 4

10.Αρης Νίκαιας 0

*Με παιχνίδι λιγότερο

