Η Αναγέννηση Άρτας πέρασε από τον Βύρωνα

Η Αναγέννηση Άρτας επικράτησε επί του Αθηναϊκού με 31-29 στον Βύρωνα, για τη 10η νίκη της στην Α1 χάντμπολ γυναικών.

Η Αναγέννηση Άρτας επικράτησε εκτός έδρας του Αθηναϊκού με 31-29 για τη 16η αγωνιστική του πρωταθλήματος χάντμπολ της Α1 γυναικών, επιστρέφοντας και στις επιτυχίες.

Η ομάδας της Ηπείρου μετά τον χαμένο τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας κόντρα στον ΠΑΟΚ, επέστρεψε στις νίκες, επικρατώντας του Αθηναϊκού με 31-29.

Εφθασε στις 10 νίκες σε 16 παιχνίδια και από την 4η θέση περιμένει να μάθει την ομάδα που θα κατακτήσει την 1η θέση στην κανονική περίοδο και την οποία θα αντιμετωπίσει με μειονέκτημα έδρας στα ημιτελικά των play offs.

Τα αποτελέσματα της 16ης αγωνιστικής

Αθηναϊκός- Αναγέννηση Άρτας 29-31

Τα πεντάλεπτα:3-2, 5-6, 8-8, 9-10, 11-12, 14-15 (ημχ.), 17-17, 18-18, 21-21, 23-26, 27-28, 29-31.

ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Τζουανόπουλος): Διακογιάννη 1, Σουκακουέξε 7, Χατζηλιάδου, Τζούρισιτς, Κούρου, Σαββαλάκη, Ταβάρες 4, Χαριτίδη 5, Σα Πεσόα, Βέτκοβα, Αμπατζή, Νούσια 9, Μαρούλη, Μπόζιου 3, Βορβολάκου.

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΡΤΑΣ (Λαζαρίδης): Τσαουσίδου 3, Αμβροσιάδου 7, Ντε Σεζούς 2, Νούλα, Καπρινιώτη, Σπυριδοπούλου, Κωστοπούλου 8, Λουξεμπούργκο Ντα Κόστα 1, Γκιμαράες 4, Νικολάου, Προκοπίδου 4, Παπακοσμά, Μάστακα 2, Σαϊντόβα.

Διαιτητές: Σκλαβενίτης- Τόλιος, Παρατηρητής: Ανταλής, Δίλεπτα:1-2, Πέναλτι: 3/3-3/5.

Πυλαία – Νέα Ιωνία 16-26

Πανόραμα - ΑΕΚ 18-35

Πανελλήνιος Νεάπολης Συκεών - Άρης Νίκαιας 28-16

1η Απριλίου Καματερό - ΠΑΟΚ

Η βαθμολογία

(16η αγωνιστική)

1.ΑΕΚ 30

2.ΠΑΟΚ 28*

3.Νέα Ιωνία 26

4.Αναγέννηση Άρτας 21

5.Αθηναϊκός 13

6.Πυλαία 13

7.Πανόραμα 13

8.Καματερό 10*

9.Πανελλήνιος 4

10.Αρης Νίκαιας 0

*Με παιχνίδι λιγότερο