Σοβαρό πισωγύρισμα για την Τότεναμ, η οποία κόλλησε στο 1-1 στο Λονδίνο απέναντι στη Λιντς και συνεχίζει να παίζει με τη φωτιά για τη σωτηρία της.

Πάνω που έδειχνε να βρίσκεται σε τροχιά παραμονής στην Premier League, η Τότεναμ έκανε μεγάλο πισωγύρισμα στο ματς με τη Λιντς, οι Spurs δεν κατάφεραν να δώσουν συνέχεια στις νίκες και κόλλησαν στο 1-1 στο Λονδίνο, με την απόσταση από την επικίνδυνη ζώνη και τη Γουέστ Χαμ να περιορίζεται μόλις στους δυο βαθμούς.

Μετά από ένα στείρο πρώτο μέρος, οι γηπεδούχοι ευτύχησαν να ανοίξουν το σκορ με τον Τελ στο 50΄. Ο ενθουσιασμός ήταν διάχυτος στις εξέδρες, όμως στο 74΄η απαισιοδοξία φώλιασε ξανά στην κερκίδα. Σε εκείνο το σημείο η Λιντς κέρδισε πέναλτι, το οποίο μετουσίωσε σε γκολ ο Κάλβερτ Λιούιν για το 1-1.

Στο τέλος μάλιστα τα Παγώνια είχαν τις στιγμές τους για να ανατρέψουν το σκορ, αν και οι «φωνές» ανήκουν στους Spurs. Λίγο πριν το φινάλε άλλωστε η Τότεναμ διαμαρτυρήθηκε έντονα για πέναλτι πάνω στον Ριτσάρλισον, όμως ρέφερι και VAR αγνόησαν τις προτροπές.

Η μάχη για τον υποβιβασμό

17. Τότεναμ 38 (-9)

18. Γουέστ Χαμ 36 (-20)