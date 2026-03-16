Επιστροφή στους τίτλους του Κυπέλλου Ελλάδας γυναικών για τον ΠΑΟΚ! Οι «ασπρόμαυρες» επικράτησαν με 26-18 της Αναγέννησης Άρτας και κατέκτησαν τον 8ο τίτλο του τμήματος στη διοργάνωση, ο οποίος φέτος έλαβε χώρα στο κλειστό γυμναστήριο της Άρτας.

Οι δύο ομάδες μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο του κλειστού γυμναστηρίου της Άρτας, προσπαθώντας ν' αποκτήσουν ρυθμό. Ο ΠΑΟΚ είχε τον πρώτο λόγο στο σκοράρισμα και συνάμα το ελάχιστο προβάδισμα (4-3). Η Αναγέννηση Άρτας προσπάθησε να μείνει κοντά στο σκορ, ωστόσο οι «ασπρόμαυρες» κατάφεραν ν' αποκτήσουν διαφορά δύο τερμάτων (6-4) την οποία διατήρησαν χωρίς προβλήματα.

Στα μέσα του πρώτου ημιχρόνου, ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε να βελτιώνει την άμυνά του, γεγονός που του επέτρεψε να διευρύνει το υπέρ του προβάδισμα. Με γκολ της Ανδρίτσου, ο «Δικέφαλος του Βορρά» ανέβασε το προβάδισμά του στα τρία γκολ (12-9), το οποίο έως το τέλος του ημιχρόνου κατάφερε να το αυξήσει με ακόμη ένα γκολ για το 15-11.

Στο δεύτερο μισό του τελικού ο ΠΑΟΚ διατήρησε την υπέρ του διαφορά, η οποία ανέβηκε στα πέντε γκολ με τη συμπλήρωση των 15 λεπτών στην επανάληψη. Το σύνολο του Δημήτρη Πελεκίδη είχε σε εξαιρετικό επίπεδο την άμυνά του και έτσι ανέβασε εκ νέου το προβάδισμά του (20-15).

Στο τελευταίο πεντάλεπτο, η ομάδα της Θεσσαλονίκης ήταν με διαφορά οκτώ τερμάτων (25-17). Η διαφορά αυτή διατηρήθηκε έως το τέλος του ματς, με το 26-18 να είναι το αποτέλεσμα.