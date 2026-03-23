Ο νέος ηγέτης της εθνικής ομάδας Αχιλλέας Τόσκας, μιλά στο Gazzetta μετά την πρόκριση επί του Βελγίου, για τη νέα πρόκληση κόντρα στην Ολλανδία, που οδηγεί στην τελική φάση του παγκοσμίου πρωταθλήματος 2027.

H εθνική ομάδα χάντμπολ ανδρών επέστρεψε από το Βέλγιο έχοντας εξασφαλίσει την πρόκριση στην 3η προκριματική φάση του παγκοσμίου πρωταθλήματος του 2027.

Μετά τη νίκη στη Χαλκίδα με 29-26, η εθνική ομάδα νίκησε και στο Βέλγιο με 34-31 το Σάββατο (21/3), εξασφαλίζοντας την πρόκριση στα play offs.

Πλέον το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα απέχει ένα βήμα για να γίνει το όνειρο πραγματικότητα και να βρεθεί στη Γερμανία για την τελική φάση τον Ιανουάριο του 2027.

Η πρόκριση θα κριθεί απέναντι στην ισχυρή Ολλανδία μέσα στον Μάιο, αρχικά στη Χαλκίδα-κατά πάσα πιθανότητα-στις 13 Μαΐου και τέσσερις ημέρες αργότερα στο Ρότερνταμ.

Μια πρόκριση που περιμένει το άθλημα από το 2005 και την παρουσία της Ελλάδας στο παγκόσμιο πρωτάθλημα της Τηνυσίας, όταν είχε φθάσει μέχρι την 6η θέση.

Θα είναι η 3η διαδοχική προσπάθεια για την εθνική ομάδα να περάσει το εμπόδιο των play offs και να πάει σε τελική φάση παγκοσμίου πρωταθλήματος.

Στα play offs το 2022 δεν τα κατάφερε απέναντι στο Μαυροβούνιο για το παγκόσμιο του 2023 και τον Μάιο του 2024, ξανά κόντρα στην Ολλανδία, για τη διοργάνωση του 2025.

«Βρισκόμαστε για τρίτη συνεχόμενη φορά μπροστά στην πρόκριση σε παγκόσμιο πρωτάθλημα, πιστεύω ήρθε η στιγμή μας να το πετύχουμε, θα είναι κάτι πολύ μεγάλο και σπουδαίο τόσο για εμάς τους ίδιους, αλλά και για το άθλημα» είπε χωρίς δεύτερη σκέψη ο Αχιλλέας Τόσκας στο Gazzetta.

«Νέα παιδιά στην εθνική ομάδα, όπλο μας η θέληση»

Ο 22χρονος αριστερόχειρας δεξιός ίντερ εξελίσσεται στο φυσικό ηγέτη της εθνικής ομάδας, κόντρα στο Βέλγιο πέτυχε συνολικά 15 γκολ και σε συνδυασμό με τον Θοδωρή Μπόσκο στη θέση του δεξιού ίντερ (14 γκολ) αποτέλεσαν το βαρύ «πυροβολικό» για την εθνική ομάδα.

«Στο πρώτο παιχνίδι στη Χαλκίδα κάναμε λάθη, στο Βέλγιο και σε μια δύσκολη έδρα, παίξαμε για τη νίκη, γιατί τα τρία γκολ διαφοράς που είχαμε δεν ήταν σημαντικό πλεονέκτημα, δεν μπορούσαν να μας εξασφαλίσουν. Καταφέραμε να ελέγξουμε τον ρυθμό του αγώνα, δεν τους δώσαμε τη δυνατότητα να μας απειλήσουν και ήρθε η σπουδαία πρόκριση» τόνισε ο Τόσκας.

«Η Ολλανδία είναι μια ισχυρή αντίπαλος, ξέρουν τα δυνατά μας σημεία, ξέρουμε τα δικά τους» πρόσθεσε ο Τόσκας και συνέχισε «Το κύριο όπλο μας είναι η θέληση, στην εθνική ομάδα έχουν μπει νέα παιδιά και για τα επόμενα χρόνια θα υπάρχει ένας βασικός κορμός».

Με την επιστροφή της εθνικής ομάδας από το Βέλγιο, ο διεθνής παίκτης είχε την ευκαιρία για λίγες ώρες να βρεθεί στην ιδιαίτερη πατρίδα του, τη Δράμα, πριν επιστρέψει στην πόλη Σαμπερί και στις γαλλικές Άλπεις, καθώς από τον Νοέμβριο αγωνίζεται με τη Σαμπερί Σαβόια στην κορυφαία κατηγορία του γαλλικής Λίγκας.

Άφησε την ομάδα της Δράμας τον Δεκέμβριο του 2023, κάνοντας το μεγάλο βήμα στην καριέρα του, όταν ανακοινώθηκε από τη Στουτγάρδη για να παίξει στην Bundesliga και τώρα να συνεχίζει με τη Σαμπερί, που βρίσκεται στην 7η θέση του γαλλικού πρωταθλήματος.

«Είχα κάποιες παραστάσεις με την εθνική ομάδα, ήξερα πάνω κάτω τι θα αντιμετωπίσω όταν πήρα την απόφαση να φύγω, όμως είναι διαφορετικό να το ζεις» μας λέει ο Αχιλλέας Tόσκας.

«Οι διαφορές σε σχέση με την Ελλάδα είναι μεγάλες, δεν εστιάζονται σε ένα σημείο, είναι πολλά, οι εγκαταστάσεις, ο κόσμος, η αναγνωρισιμότητα, το υψηλό επίπεδο και βέβαια οι οικονομικές απολαβές, απλά έχω κάνει το χόμπι μου επάγγελμα» κατέληξε ο διεθνής παίκτης.