Πυλαία - Αναγέννηση Άρτας 18-26: Νίκη και μεγάλη πρόκριση στον τελικό
Η Αναγέννηση Άρτας πήρε την πρόκριση στον τελικό του Final-4 στο Κύπελλο Ελλάδας γυναικών. Κόντρα στην Πυλαία επικράτησε με 26-18 για να πάρει το εισιτήριο για το τελευταίο ματς του θεσμού εκεί όπου περιμένει ν' αντιμετωπίσει τη νικήτρια του ημιτελικού ανάμεσα σε ΑΕΚ και ΠΑΟΚ.
Η Πυλαία ξεκίνησε πολύ καλά την αναμέτρηση, αποκτώντας προβάδισμα δύο τερμάτων στο πρώτο πεντάλεπτο (3-1). Βέβαια, πολύ γρήγορα η Αναγέννηση Άρτας έβγαλε αντίδραση και κατάφερε ν' ανατρέψει το σκορ (3-4) και να πορευθεί με το προβάδισμα. Η τυπικά γηπεδούχος, από την πλευρά της, μπόρεσε να σταθεί κοντά στο σκορ για το μεγαλύτερο μέρος του πρώτου ημιχρόνου, ωστόσο στο τέλος η ομάδα της Άρτας πήρε τρία τέρματα απόσταση. Το 7-10 ήταν το σκορ του πρώτου μέρους στον ημιτελικό.
Όπως και στο πρώτο μισάωρο έτσι και στο δεύτερο η ομάδα της Πυλαίας είχε καλύτερο ρυθμό. Αυτό την έφερε να μειώνει στο ελάχιστο της διαφορά (9-10 και 12-13) χωρίς όμως να βρίσκει τον τρόπο να φτάσει στην ισοφάριση. Το γεγονός αυτό εκμεταλλεύτηκε η Αναγέννηση Άρτας ανεβάζοντας πάλι τη υπέρ της διαφορά. Μάλιστα, δέκα λεπτά πριν το τέλος του ημιτελικού οι Αρτινές βρέθηκαν πέντε γκολ μπροστά (15-20).
Σε εκείνο το σημείο η ομάδα της Πυλαίας θέλησε να παίξει όλα για όλα. Στις επιθέσεις έπαιζε με παίκτρια παραπάνω κάνοντας γρήγορες αλλαγές με την τερματοφύλακα. Η τακτική αυτή δεν πέτυχε, καθώς η Αναγέννηση Άρτας εκτόξευσε τη διαφορά στα οκτώ γκολ (17-25) δύο λεπτά πριν το τέλος του ματς. Το τελευταίο σφύριγμα βρήκε τις Αρτινές να πανηγυρίζουν την πρόκριση στον τελικό με σκορ 26-18.
