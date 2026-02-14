Ο Ιωνικός έκανε την... έκπληξη στη 16η αγωνιστική της Handball Premier και επικράτησε με 32-29 του ΠΑΟΚ, στο κλειστό της Νέας Φιλαδέλφειας.

Μία νίκη που ουσιαστικά... σφράγισε την παρουσία του στην τελική τετράδα του πρωταθλήματος πήρε ο Ιωνικός. Στο ντέρμπι κόντρα στον ΠΑΟΚ, η ομάδα της Νέας Φιλαδέλφειας επικράτησε με 32-29 και ανέβηκε στου 20 βαθμούς, όντας στο +3 από τον πέμπτο Αθηναϊκό.

Ένα ματς, στο οποίο οι Θεσσαλονικείς ξεκίνησαν καλύτερα. Ωστόσο, πολύ γρήγορα οι «μπλε» έφεραν τις ισορροπίες στο σκορ (6-6). Παρόλα αυτά, το σύνολο του κόουτς Ανανιάδη διατήρησε το προβάδισμα έως το τέλος του ημιχρόνου, παίρνοντας την άγουσα για τ' αποδυτήρια με το +2 (16-18).

Στην επανάληψη, οι γηπεδούχοι μπήκαν καλύτερα και ανέτρεψαν το εις βάρος τους σκορ. Πήραν κεφάλι στο ματς και απέκτησαν απόσταση τριών γκολ (22-19). Όσο κι αν ο ΠΑΟΚ προσπαθούσε να μειώσει στο σκορ, ο Ιωνικός έβρισκε πάντα τη λύση να μείνει στη διαφορά που είχε αποκτήσει. Το 32-29 ήταν το τελικό σκορ του ματς.

Τα πεντάλεπτα: 3-5, 6-6, 8-8, 10-12, 14-15, 16-18 (ημχ), 20-19, 22-19, 24-21, 27-24, 28-27, 32-29

ΙΩΝΙΚΟΣ (Παπακώστας): Καραμπουρνιώτης 4, Σ. Αϊβαλιώτης 5, Ραράκος, Κουτουλογένης, Κοτζιάς- Στάμου, Συγγάρης 2, Ηλιόπουλος 10, Α. Βασιλείου, Ι. Βασιλείου, Νάκος 3, Ρούσος 7, Αραπακόπουός 1, Λιόλιος, Κολλύρης, Π. Αϊβαλιώτης

ΠΑΟΚ (Ανανιάδης): Λαδάκης 3, Κατσούνης, Ελευθεριάδης 3, Παπαβασίλης 2, Τεμελκόφσκι, Νικολαΐδης 1, Ιωάννου 7, Μουράντ, Μπουμπουλέντρας, Ορφανουδάκης, Μπάτζιος 1, Δομπρής 1, Άρσιτς, Μαμντούχ 4, Σαλέμ 7

Διαιτητές: Κινατζίδης- Φωτακίδης, Παρατηρητής: Αντωνόπουλος, Δίλεπτα: 2-4, Πέναλτι: 5/8-4/4

Στα υπόλοιπα ματς της 16η αγωνιστικής στη Handball Premier, η Δράμα πήρε ένα σημαντικό «διπλό» στην έδρα του ΓΑΣ Κιλκίς με 28-26, ενώ ο Αθηναϊκός επικράτησε με σχετική άνεση του Φέρωνα με 36-28.

Η βαθμολογία