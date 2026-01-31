Με άνετες νίκες προχώρησαν η ΑΕΚ και η Νέα Ιωνία στο πρωτάθλημα χάντμπολ της Α1 γυναικών, το πρόγραμμα της 12ης αγωνιστικής.

Στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής η ΑΕΚ νίκησε τον ουραγό Άρη Νίκαιας με 48-14 και συνέχισε την αλάνθαστη πορείας της με 11 νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια.

Με τη σειρά της η πρωταθλήτρια Νέα Ιωνία επικράτησε επί του Πανελλήνιου Νεάπολης Συκεών με 35-19, φθάνοντας στην 9η νίκη της σε 12 αγώνες

Α1 Γυναικών (12η αγωνιστική)

Πανελλήνιος Νεάπολης Συκεών - Νέα Ιωνία 19-35

Τα πεντάλεπτα: 1-4, 2-8, 3-12, 5-15, 5-18, 7-20 (ημχ.), 8-23, 12-23, 13-26, 14-30, 15-32, 19-35.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ (Καραπαναγιωτίδου): Τσακοπούλου, Φιράκου Άνα 2, Ζερβού 1, Φιράκου Αντέλα 2, Αναστασιάδου, Θεοδωρίδου 1, Δεληδημητρίου, Σαλτιέλ, Δημάκου 5, Χατζηδάκη, Φιλιππιάδου, Βράμπα, Φλώρου, Κουρκουλάκη 4, Στανκίδου 4.

ΟΦΝ ΙΩΝΙΑΣ (Γούσιος): Κεπεσίδου Μ., Παπαδοπούλου Γ. 2, Παπαδοπούλου Αγ.,Καραμάνου 5, Κρνιτς 4, Γάσπαρη 2, Μακρή, Φράγκου 2, Γιαννούλια 2, Κεπεσίδου Ν. 3, Γιαννοπούλου, Ρούσου 5, Νταβίντοβιτς 8, Στουγιαννίδου 2.

Διαιτητές: Πατιός- Πήτας, Παρατηρητής: Παρτεμιάν, Δίλεπτα: 1-2, Πέναλτι:2/4-2/4.

Άρης Νικαίας- ΑΕΚ 14-48

Τα πεντάλεπτα: 2-4, 2-8, 5-12, 6-17, 8-23, 8-29 (ημχ.), 8-32, 8-36, 10-38, 11-42, 13-44, 14-48.

ΑΡΗΣ Ν. (Ευαγγελάκου): Σκάλα, Μαυρογεώργη 1, Παπαδοπούλου 1, Σιτόγλου 2, Μαυρογεώργη, Λούκου, Λυτρίβη Τ. 7, Λυτρίβη Θ., Μιχαλοπούλου, Μαντζώρου, Ταβλαρίδη 3, Παρέσογλου, Νιάρχου.

ΑΕΚ (Παπαδόπουλος): Πυριτίδου, Καρέλα, Βιτκόφσκα 6, Παναγιωτίδου 2, Σαρτζετάκη, Ρεσέντε 5, Σαμολαδά 6, Ζενέλι 2, Κατσίκα 4, Παϊζίνιο 2, Σαρκίρη 2, Μανιά 8, Ροντρίγκες 4, Γκόμες Ντα Σίλβα 2, Μπαβαρέσκο 1, Μονίκ 4.

Διαιτητές: Βαγγελτζίκης- Τσάμος, Παρατηρητής: Αντωνόπουλος, Δίλεπτα: 2-1, Πέναλτι:1/4-3/4.

Κυριακή 1η Φεβρουαρίου

Σπίτι του Χάντμπολ 15:30 ΑΕΣΧ Πυλαίας- Αθηναϊκός

Καματερού 16:00 ΓΑΣ Καματερού- ΑΕΠ Πανόραμα

ΠΑΟΚ- Αναγέννηση Άρτας Αναβλήθηκε



Βαθμολογία

(12η αγωνιστική)