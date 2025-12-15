Σαμπαλένκα: Για δεύτερη σερί χρονιά αναδείχθηκε τενίστρια της χρονιάς

Δημήτρης Μύτικας
Αρίνα Σαμπαλένκα, WTA,
Η Αρίνα Σαμπαλένκα αναδείχθηκε η καλύτερη τενίστρια για τη χρονιά που πέρασε, βραβείο το οποίο κερδίζει για δεύτερη σερί χρονιά από την WTA...

Η εκπληκτική σεζόν για την Αρίνα Σαμπαλένκα... σφραγίστηκε με το βραβείο της καλύτερης τενίστριας του 2025 από την WTA. Στο πλαίσιο των WTA Week Award η ομοσπονδία του τένις γυναικών τίμησε την Λευκορωσίδα αθλήτρια με το εν λόγω τίτλο.

Αυτή ήταν η δεύτερη διαδοχική σεζόν, στην οποία η Αρίνα Σαμπαλένκα αναδεικνύεται ως κορυφαία τενίστρια της χρονιάς. Με αυτό το επίτευγμα έγινε η τρίτη τενίστρια τα τελευταία 15 χρόνια που κατακτά το συγκεκριμένο βραβείο περισσότερες από μία φορές.

Η ίδια, στην ψηφοφορία για τη συγκεκριμένη κατηγορία συγκέντρωσε το 80% των ψήφων των ΜΜΕ, έπειτα από μία κυριαρχική χρονιά. Η Νο.1 τενίστρια στον κόσμο έφτασε σε εννέα τελικούς, κατέκτησε τέσσερις τίτλους εκ των οποίων το US Open και σημείωσε 63 νίκες.

Δείτε Επίσης

Αρίνα Σαμπαλένκα, WTA, Τένις

Αναφορικά με τα υπόλοιπα βραβεία που μοιράστηκαν τη Δευτέρα (15/12), η Αμάντα Ανισίμοβα έλαβε τον τίτλο της πιο βελτιωμένης τενίστριας στη σεζόν.

Το βραβείο για την «επιστροφή της χρονιάς» απονεμήθηκε στην Μπελίντα Μπένσιτς, η οποία μετά από δύο χρόνια έκανε comeback στην αγωνιστική δράση, έχοντας φέρει στον κόσμο την μικρή της κόρη.

Καλύτερη πρωτοεμφανιζόμενη ήταν η Βικτόρια Μποκό, ενώ το βραβείο για το «δίδυμο της χρονιάς» δόθηκε στις Κατερίνα Σινιάκοβα και Τέιλορ Τάουνσεντ.

@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
     

