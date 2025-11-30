Η ΑΕΚ πραγματοποίησε πολύ καλή εμφάνιση και πήρε τη νίκη στην έδρα του Αθηναϊκού με 35-24, στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της Α1 Γυναικών στο χάντμπολ...

Με επιθετικό ντεμαράζ στο δεύτερο ημίχρονο η ΑΕΚ πήρε μία σημαντική νίκη στο κλειστό γυμναστήριο του Βύρωνα με σκορ 35-24 επί του Αθηναϊκού στο ματς της 6ης αγωνιστικής στην Α1 Γυναικών.

Οι «κιτρινόμαυρες» αν και είχαν το προβάδισμα μέχρι τα μισά του πρώτου ημιχρόνου, είδαν την ομάδα του Αθηναϊκού να παίρνει κεφάλι στο σκορ και να παίρνει την άγουσα για τ' αποδυτήρια με το ελάχιστο προβάδισμα (15-14). Βέβαια, μετά την ανάπαυλα, το σύνολο του Παπαδόπουλου κατάφεραν να επιβάλλουν το ρυθμό τους.

Αρχικά πήραν προβάδισμα τριών τερμάτων (16-19), το οποίο στη συνέχεια διεύρυναν. Η Ένωση με πολύ καλό επιθετικό μομέντουμ και σημαντικές άμυνες έφτασαν σε διψήφιο αριθμό τη διαφορά τους στο τελευταίο πένταλεπτο (21-31). Το 35-24 ήταν το τελικό σκορ με τις φιλοξενούμενες να πανηγυρίζουν ένα σημαντικό... τρίποντο.

Τα πεντάλεπτα: 1-4, 2-6, 7-7, 10-8, 13-11, 15-14 (ημ.), 16-16, 16-19, 18-24, 20-27, 21-31, 24-35.

ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Σ. ΒΥΡΩΝΑ (Δημήτρης Τζουανόπουλος): Μουλάμπα, Σουκατσοέξε 4, Χατζηλιάδου, Μουρατίδου 3, Κούρου, Σαββαλάκη, Κορέιρα 5, Χαριτίδη 4, Σα Πεσόα 6, Βετκόβα, Αμπατζή, Νούσια 1, Μαρούλη, Μπόζιου 1, Βορβολάκου.

ΑΕΚ (Βύρωνας Παπαδόπουλος): Πυριτίδου, Καρέλα, Βιτκόφσκα 1, Παναγιωτίδου 1, Ρεσέντε 3, Σαμολαδά, Ζενέλι 2, Κατσίκα 3, Παϊζίνιο 9, Σαρκίρη, Μανιά, Γκονσάλβες 8, Γκόμες 3, Μπαβαρέσκο, Ενρίκε 5.

Διαιτητές: Μιντερέγγερ-Παπαδημητρίου. Δίλεπτα: 5-5. Πέναλτι: 2/3-2/3.

Στο άλλο ματς της ημέρας η Αναγέννηση Καρδίτσας πήρε ευρεία νίκη κόντρα στο Καματερό με 34-21, σε ένα ματς όπου από την αρχή έως το τέλος του είχε τον έλεγχο χωρίς ν' αντιμετωπίσει προβλήματα.

Τα πεντάλεπτα: 1-4, 3-9, 5-10, 6-13, 9-15, 10-17 (ημχ.), 12-20, 14-23, 17-27, 18-28, 20-32, 21-34.

ΚΑΜΑΤΕΡΟ (Δανήλος): Βασιλείου Μ., Ναντότσι 1, Κοτρώτσιου 5, Λουρίδα 3, Αρχοντόγλου, Μπανάση 2, Κόλια, Ιωάννου 1, Παπαδοπούλου, Ταλάντζη, Βασιλείου Αν. 6, Πατρώνη 2, Τάρρου, Αρβανίτη, Μαυροπούλου 1.

ΑΡΤΑ (Λαζαρίδης): Βάσιλα, Τσαουσίδου 6, Νούλα 1, Καπρινιώτη, Σπυριδοπούλου, Κωστοπούλου 6, Νικολάου 3, Προκοπίδου 7, Καραχαρίση 4, Παπακοσμά, Μάγκου 4, Μάστακα 3.

Διαιτητές: Κινατζίδης- Φωτακίδης, Παρατηρητής: Τσάκωνας, Δίλεπτα: 4-2, Πέναλτι: 3/5-2/2.