Ο ΠΑΟΚ και η Νέα Ιωνία προχώρησαν με άνετες νίκες στην 6η αγωνιστική στο πρωτάθλημα χάντμπολ της Α1 γυναικών, η ΑΕΚ την Κυριακή φιλοξενείται από τον Αθηναϊκό.

Ο ΠΑΟΚ και η Νέα Ιωνία προχώρησαν με εύκολες νίκες στην 6η αγωνιστική στο πρωτάθλημα χάντμπολ της Α1 γυναικών.

Ο ΠΑΟΚ επικράτησε επί του νεοφώτιστου Πανελλήνιου Νεάπολης Συκεών με 44-20 και η Νέα Ιωνία πέρασε από την έδρα του Πανοράματος με 40-21.

Και οι δυο τους έπιασαν την ΑΕΚ στην πρώτη θέση του βαθμολογικού πίνακα, με την «Ένωση» να έχει την ευκαιρία να πετύχει την 6η νίκη της, καθώς την Κυριακή (30/11) φιλοξενείται από τον Αθηναϊκό.

Σημαντικό δίποντο πήρε η Πυλαία επί του Άρη Νίκαιας, με 37-28, που παραμένει χωρίς βαθμό.

Πρόγραμμα - Αποτελέσματα - Βαθμολογία (6η αγωνιστική)

Σάββατο 29 Νοεμβρίου

Πυλαία - Άρης Νικαίας 37-28

Τα πεντάλεπτα: 3-1, 6-4, 8-7, 10-7, 16-10, 18-12 (ημχ.), 21-14, 25-17, 28-22, 33-23, 35-25, 37-28

ΑΕΣΧ ΠΥΛΑΙΑΣ (Καραγκιοζόπουλος): Αρσένογλου, Ιντζίδου, Κουκμίση 13, Μήγγα 4, Τσιγαρίδα Αθανασία, Χριστοφόρις 4, Λίμα, Κυριακίδου 1, Κουκλοτίδου 8, Πάσχου, Κουκτσόγλου 2, Τσιγαρίδα Αθηνά 1, Τσιρώνη 1, Βαρυτιμιάδου 1, Πανιώρα 2, Γιούπα.

ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ (Σκοδριάνος): Διακογιάννη 8, Μαυρογεώργη , Καραγιάννη 4, Παπαδοπούλου, Σιτόγλου 1, Λούκου 1, Μαντζώρου 3, Σαϊντοβα, Λυτρίβη Τ. 5, Μανιά 1, Ταβλαρίδη 4, Παρεσόγλου, Λυτρίβη Θ. 1.

Διαιτητές: Γκόγκας- Παπούλιας, Παρατηρητής: Σαμαράς, Δίλεπτα: 3-2, Πέναλτι: 6/6-0/2.

Πανελλήνιος Νεάπολης Συκέων - ΠΑΟΚ 20-44

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ (Καραπαναγιωτίδου): Τσακοπούλου, Ζερβού 1, Φιράκου 4, Αναστασιάδου, Θεοδωρίδου 3, Δεληδημητρίου, Γιαζκουλίδου, Σαλτιέλ, Σιαράψη, Δημάκου, Φλώρου, Αικ., Φλώρου Β. 2, Φιλιππιάδου 6, Χατζηδάκη, Κουρκουλάκη, Στανκίδου 4.

ΠΑΟΚ (Πελεκίδης):Τσικνάκη, Αργυροπούλου 1, Τροχίδου Χ. 3, Τροχίδου Ελ., 5, Μεντεσίδου 4, Γκάτζιου 5, Θεοδοσοπούλου, Λιούκα 3, Ολζόβα 5, Σεβδίλη 2, Γκρμπάσεβιτς 3, Πρέμοβιτς 2, Σελεμίδου 2, Κουλούρη 4, Μπουράτο 5, Μιλόγεβιτς.

Διαιτητές: Νάσκος- Εφραιμίδης, Παρατηρητής: Δελόγλου, Δίλεπτα: 2-0, Πέναλτι: 3/3-0/2.

Πανόραμα - Nέα Ιωνία 21-40

ΠΑΝΟΡΑΜΑ (Οικονόμου): Μπούσρα, Κακαφίκα, Πατσάνη 2, Παπαδοπούλου Γ. 3, Παπαδοπούλου Π., Πέγιου, Μούρνου 6, Κουρτίδη, Καρακώστα 2, Τσιαμούρα 3, Μεϊμαρίδου, Χριστοδουλίδου 1, Κουκλοτίδου, Κυρικλίδου, Παπαδοπούλου Αγ. 4.

ΟΦΝ ΙΩΝΙΑΣ (Γούσιος): Κεπεσίδου Μ., Σιμόνοβιτς 3, Μιχαηλίδου, Καραμάνου, Κρίνιτς 3, Γάσπαρη 3, Μακρή, Φράγκου 3, Γιαννούλια 1, Κεπεσίδου Ν. 9, Γιαννοπούλου, Ρούσου 8, Νταβίντοβιτς 3, Μυλωνά, Στουγιαννίδου 7.

Διαιτητής: Γράψας- Κυριακού, Παρατηρητής: Αποστολίδης, Δίλεπτα: 3-3 , Πέναλτι:2/2-0/0.

Κυριακή 30 Νοεμβρίου

Καματερού 16:00 ΓΑΣ Καματερού- Αναγέννηση Άρτας

«Στ. Καραλής» 17:00 Αθηναϊκός- ΑΕΚ



Η βαθμολογία