Η ΑΕΚ έπιασε κορυφή στην Α1 γυναικών

Η ΑΕΚ νικώντας εκτός έδρας τον νεοφώτιστο Πανελλήνιο Νεάπολης Συκεών με 43-15, φιγουράρει μόνη στην 1η θέση στην Α1 κατηγορία χάντμπολ γυναικών.

Η ΑΕΚ δεν είχε κανένα πρόβλημα να νικήσει εκτός έδρας τον Πανελλήνιο Νεάπολης Συκεών με 43-15 στον αγώνα που έκλεισε την 4η αγωνιστική στο πρωτάθλημα χάντμπολ της Α1 γυναικών.

Απέναντι στη νεοφώτιστη ομάδα η ΑΕΚ έφθασε στην 4η νίκη της και πέρασε μόνη στην 1η θέση του βαθμολογικού πίνακα.

Τα πεντάλεπτα: 1-4, 1-8, 2-11, 4-13, 4-19, 6-22 (ημχ), 7-25, 8-28, 9-31, 10-36, 11-40, 15-43.

Πανελλήνιος Νεάπολης Συκεών (Καραπαναγιωτίδου): Τσακοπούλου, Ζερβού, Φιράκου Αν., Φιράκου Αντ. 4, Δεληδημητρίου, Αναστασιάδου, Θεοδωρίδου 1, Σαλτιέλ 1, Δημάκου 2, Φλώρου Αικ., Φλώρου Β. 1, Χατζηδάκη, Φιλιππιάδου 1, Στανκίδου 2, Σιαράψη, Κουρκουλάκη.

ΑΕΚ (Παπαδόπουλος): Πυριτίδου, Καρέλα 2, Βιτκόφσκα 5, Παναγιωτίδου 2, Ρεσέντε Γκόμεζ 10, Κατσίκα 9, Σαρκιρή 7, Μανιά 1, Γκονσάλβες 3, Γκόμες 3, Μπαβαρέσκο, Ενρίκε 1.

Διαιτητές: Γράψας- Κυριακού, Παρατηρητής: Παρτεμιάν, Δίλεπτα: 2-2, Πέναλτι: 2/3-3/3

Aποτελέσματα - Βαθμολογία 4η αγωνιστική

Σάββατο 15 Νοεμβρίου

Κυριακή 16 Νοεμβρίου

ΓΑΣ Καματερού- Νέα Ιωνία 13-24

Αθηναϊκός - Πανόραμα 32-32

Τρίτη 18 Νοεμβρίου

Πυλαία - ΠΑΟΚ 24-35

Τετάρτη 19 Νοεμβρίου

Πανελλήνιος Νεάπολης Συκεών- ΑΕΚ 15-43



Η βαθμολογία

1.ΑΕΚ 8

2.Πανόραμα 7

3.ΠΑΟΚ 6

4.Νέα Ιωνία 6

5.Αθηναϊκός 5

6.Καματερό 4

7.Αναγέννηση Άρτας 3

8.Πυλαία 1

9.ΠΑΣ Πανελλήνιος 0

10.Αρης Νίκαιας 0



