Η ΑΕΚ έπιασε κορυφή στην Α1 γυναικών

ΑΕΚ: Μόνη στην κορυφή στην Α1 χάντμπολ γυναικών
Η ΑΕΚ δεν είχε κανένα πρόβλημα να νικήσει εκτός έδρας τον Πανελλήνιο Νεάπολης Συκεών με 43-15 στον αγώνα που έκλεισε την 4η αγωνιστική στο πρωτάθλημα χάντμπολ της Α1 γυναικών.
Απέναντι στη νεοφώτιστη ομάδα η ΑΕΚ έφθασε στην 4η νίκη της και πέρασε μόνη στην 1η θέση του βαθμολογικού πίνακα.
Τα πεντάλεπτα: 1-4, 1-8, 2-11, 4-13, 4-19, 6-22 (ημχ), 7-25, 8-28, 9-31, 10-36, 11-40, 15-43.
Πανελλήνιος Νεάπολης Συκεών (Καραπαναγιωτίδου): Τσακοπούλου, Ζερβού, Φιράκου Αν., Φιράκου Αντ. 4, Δεληδημητρίου, Αναστασιάδου, Θεοδωρίδου 1, Σαλτιέλ 1, Δημάκου 2, Φλώρου Αικ., Φλώρου Β. 1, Χατζηδάκη, Φιλιππιάδου 1, Στανκίδου 2, Σιαράψη, Κουρκουλάκη.
ΑΕΚ (Παπαδόπουλος): Πυριτίδου, Καρέλα 2, Βιτκόφσκα 5, Παναγιωτίδου 2, Ρεσέντε Γκόμεζ 10, Κατσίκα 9, Σαρκιρή 7, Μανιά 1, Γκονσάλβες 3, Γκόμες 3, Μπαβαρέσκο, Ενρίκε 1.
Διαιτητές: Γράψας- Κυριακού, Παρατηρητής: Παρτεμιάν, Δίλεπτα: 2-2, Πέναλτι: 2/3-3/3
Aποτελέσματα - Βαθμολογία 4η αγωνιστική
Σάββατο 15 Νοεμβρίου
Κυριακή 16 Νοεμβρίου
- ΓΑΣ Καματερού- Νέα Ιωνία 13-24
- Αθηναϊκός - Πανόραμα 32-32
Τρίτη 18 Νοεμβρίου
- Πυλαία - ΠΑΟΚ 24-35
Τετάρτη 19 Νοεμβρίου
- Πανελλήνιος Νεάπολης Συκεών- ΑΕΚ 15-43
Η βαθμολογία
- 1.ΑΕΚ 8
- 2.Πανόραμα 7
- 3.ΠΑΟΚ 6
- 4.Νέα Ιωνία 6
- 5.Αθηναϊκός 5
- 6.Καματερό 4
- 7.Αναγέννηση Άρτας 3
- 8.Πυλαία 1
- 9.ΠΑΣ Πανελλήνιος 0
- 10.Αρης Νίκαιας 0
