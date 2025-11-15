Πρώτη νίκη η Αναγέννηση Άρτας στην Α1 γυναικών

Η Αναγέννηση Άρτας έκανε σεφτέ στις νίκες στο πρωτάθλημα της Α1 γυναικών, επικρατώντας εκτός έδρας του Άρη Νίκαιας με 35-28.

Η Αναγέννηση Άρτας επικράτησε εκτός έδρας του Άρη Νίκαιας με 35-28, στον αγώνα που άνοιξε την αυλαία στην 4η αγωνιστική στο πρωτάθλημα χάντμπολ της Α1 γυναικών.

Η ομάδα της Ηπείρου μετά το 35ο λεπτό ήταν καλύτερη, πήρε διαφορά έξι γκολ στο 50ό (28-22) και χωρίς προβλήματα έφθασε στο τελικό 35-28 και στην πρώτη νίκη στο πρωτάθλημα.

Τα πεντάλεπτα: 1-4, 3-5, 4-7, 6-11, 10-13, 15-15 (ημχ.), 16-18, 18-22, 21-26, 22-28, 24-31, 28-35.

ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ (Σκοδριάνος): Διακογιάννη 6, Παπαδοπούλου 1, Σιτόγλου, Μαυρογεώργη, Λούκου, Μαντζώρου 4, Σαϊντοβα, Ανεστάκη 1, Λυτρίβη Τρ. 5, Λυτρίδη Θ. 5, Ταβλαρίδη 6, Παρεσόγλου.

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΡΤΑΣ (Λαζαρίδης): Βάσιλα, Τσαουσίδου 4, Ρίζου, Καπρινιώτη, Σπυριδοπούλου 1, Κωστοπούλου 9, Νικολάου 5, Προκοπίδου 6, Καραχαρίση 2, Παπακοσμά, Μάγκου 5, Μάστακα 3.

Διαιτητές: Φωκίτης- Βαγγελτζίκης, Παρατηρητής: Τσάκωνας, Δίλεπτα:3-4, Πέναλτι: 3/5-3/5.

Πρόγραμμα - Βαθμολογία

Σάββατο 15 Νοεμβρίου

Άρης Νικαίας- Αναγέννηση Άρτας 28-35

Κυριακή 16 Νοεμβρίου

Καματερού 16:00 ΓΑΣ Καματερού- Νέα Ιωνία

«Καραλής» Βύρωνα 16:00 Αθηναϊκός - Πανόραμα

Τρίτη 18 Νοεμβρίου

Πυλαία - ΠΑΟΚ

Τετάρτη 19 Νοεμβρίου

ΠΑΣ Πανελλήνιος - ΑΕΚ

Η βαθμολογία