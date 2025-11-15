Πρώτη νίκη η Αναγέννηση Άρτας στην Α1 γυναικών
Η Αναγέννηση Άρτας επικράτησε εκτός έδρας του Άρη Νίκαιας με 35-28, στον αγώνα που άνοιξε την αυλαία στην 4η αγωνιστική στο πρωτάθλημα χάντμπολ της Α1 γυναικών.
Η ομάδα της Ηπείρου μετά το 35ο λεπτό ήταν καλύτερη, πήρε διαφορά έξι γκολ στο 50ό (28-22) και χωρίς προβλήματα έφθασε στο τελικό 35-28 και στην πρώτη νίκη στο πρωτάθλημα.
Τα πεντάλεπτα: 1-4, 3-5, 4-7, 6-11, 10-13, 15-15 (ημχ.), 16-18, 18-22, 21-26, 22-28, 24-31, 28-35.
ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ (Σκοδριάνος): Διακογιάννη 6, Παπαδοπούλου 1, Σιτόγλου, Μαυρογεώργη, Λούκου, Μαντζώρου 4, Σαϊντοβα, Ανεστάκη 1, Λυτρίβη Τρ. 5, Λυτρίδη Θ. 5, Ταβλαρίδη 6, Παρεσόγλου.
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΡΤΑΣ (Λαζαρίδης): Βάσιλα, Τσαουσίδου 4, Ρίζου, Καπρινιώτη, Σπυριδοπούλου 1, Κωστοπούλου 9, Νικολάου 5, Προκοπίδου 6, Καραχαρίση 2, Παπακοσμά, Μάγκου 5, Μάστακα 3.
Διαιτητές: Φωκίτης- Βαγγελτζίκης, Παρατηρητής: Τσάκωνας, Δίλεπτα:3-4, Πέναλτι: 3/5-3/5.
Πρόγραμμα - Βαθμολογία
Σάββατο 15 Νοεμβρίου
- Άρης Νικαίας- Αναγέννηση Άρτας 28-35
Κυριακή 16 Νοεμβρίου
- Καματερού 16:00 ΓΑΣ Καματερού- Νέα Ιωνία
- «Καραλής» Βύρωνα 16:00 Αθηναϊκός - Πανόραμα
Τρίτη 18 Νοεμβρίου
- Πυλαία - ΠΑΟΚ
Τετάρτη 19 Νοεμβρίου
- ΠΑΣ Πανελλήνιος - ΑΕΚ
Η βαθμολογία
- 1.ΑΕΚ 6
- 2.Πανόραμα 6
- 3.ΠΑΟΚ 4
- 4.Καματερό 4
- 5.Νέα Ιωνία 4
- 6.Αθηναϊκός 4
- 7.Αναγέννηση Άρτας 3
- 8.Πυλαία 1
- 9.ΠΑΣ Πανελλήνιος 0
- 10.Αρης Νίκαιας 0
