Ο ψυχωμένος ΠΑΟΚ νίκησε την ΑΕΚ με 29-27 στη Θεσσαλονίκη, δείχνοντας έτοιμος να παίξει τον δικό του σημαντικό ρόλο στη Handball Premier, η απογοητευτική ΑΕΚ έχασε το αήττητο.

Ο ΠΑΟΚ φώναξε ξανά «παρών», με σπουδαία εμφάνιση νίκησε την ΑΕΚ με 29-27 στο «Σπίτι του Χάντμπολ», στο πιο σημαντικό παιχνίδι της 9ης αγωνιστικής στη Handball Premier, φέρνοντας νέα δεδομένα στο πρωτάθλημα.

Η ΑΕΚ είδε να σταματά το αήττητο στο πρωτάθλημα, από τον ψυχωμένο ΠΑΟΚ, που διατηρώντας το απόλυτο στην έδρα του σε τέσσερα παιχνίδια, πανηγύρισε την 6η νίκη του, πλησιάζοντας την ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό στους δύο βαθμούς.

Η νίκη του ΠΑΟΚ ήταν πανάξια, καθώς είχε την πρωτοπορία από την αρχή μέχρι το τέλος, δημιούργησε διαφορές τριών γκολ, με την ΑΕΚ στην καλύτερη των περιπτώσεων να ισοφαρίζει, αλλά να μην προσπερνά.

Mπροστά από την αρχή μέχρι το τέλος

Μετά ένα «φτωχό» πρώτο δεκάλεπτο (3-2), ο ΠΑΟΚ ξέφυγε με 7-4 το 15'. Η ΑΕΚ απάντησε άμεσα, ισοφαρίζοντας 7-7 (18'), ενώ το 25ο λεπτό βρήκε τις ομάδες στο 10-10.

Στο τελευταίο κομμάτι του πρώτου ημιχρόνου οι γηπεδούχοι με εκτέλεση πέναλτι από τον Δομπρή και δύο γκολ από τον Παπαβασίλη έκαναν το 13-10, με τον Δομπρή αμέσως μετά να στέλνει την μπάλα σε νέα εκτέλεση πέναλτι, σπαταλώντας και την ευκαιρία να διευρύνει τη διαφορά.

Η ΑΕΚ με γκολ από τους Κουν, Σμιντ και Αραμπατζή πλησίασε στο 14-13 (33'), όμως ο Τελμεκόφσκι έδωσε νέο αβαντάζ τριών γκολ στον ΠΑΟΚ (19-16) στο 38'. Οι Σμιντ και Κουν ισοφάρισαν σε 19-19 (41'), με τον Κουκουλά να γράφει για τους «κιτρινόμαυρους» σε 21-21 (45').

Οι φιλοξενούμενοι συνέχισαν να κυνηγούν, καθώς ο Ιωάννου με εκτέλεση πέναλτι έκανε το 23-21 και ο Παπαβασίλης σε άδεια εστία το 24-21 (48') για τον ΠΑΟΚ.

H ΑΕΚ έχασε με κόκκινη κάρτα τον Ίβιτς στο 51' για αντιαθλητικό μαρκάρισμα, με τους γηπεδούχους να εκμεταλλεύονται μόνο σε μια περίπτωση το δίλεπτο αριθμητικό πλεονέκτημα και με το νέο πέναλτι από τον Ιωάννου να ξεφεύγουν με 25-22 (53').

Η νέα δίλεπτη σε βάρος της ΑΕΚ και στον τερματοφύλακα Ζεντί για διαμαρτυρία, έκανε περισσότερο το έργο της, παρόλα αυτά οι «κιτρινόμαυροι» είχαν τις λύσεις. Ο Παναγιώτου μείωσε σε 26-24, ο ίδιος πήρε το πέναλτι και την κόκκινη κάρτα του Μπάτζιου (56'), με τον Αρσιτς να αποκρούει την εκτέλεση πέναλτι από τον Κουν.

Και όχι μόνο αυτό, ο Παπαβασίλης στον αιφνιδιασμό έδωσε ανάσα στον ΠΑΟΚ για το 27-24. Η ΑΕΚ έχασε νέο πέναλτι με τον Τουρέ, σε χρονική στιγμή που ο ΠΑΟΚ έπαιζε με δυο παίκτες λιγότερους. Ο Ελευθεριάδης τιμώρησε την αστοχία των παικτών της ΑΕΚ, σκοράροντας για το 28-25 (58'), o Παναγιώτου μείωσε σε 28-26 και ο Τουρέ σε 29-27 (59:40), που ήταν και το τελικό σκορ.



Τα πεντάλεπτα: 2-1, 3-2, 7-4, 9-9, 10-10, 13-10 (ημ.), 16-14, 19-17, 21-21, 24-22, 26-24, 29-27.

Αποτελέσματα - Βαθμολογία - 9η αγωνιστική

Τετάρτη 12 Νοεμβρίου

Δράμα - Διομήδης Άργους 27-21

Σάββατο 15 Νοεμβρίου

Ιωνικός ΝΦ - Ζαφειράκης Νάουσας 21-20

Βριλήσσια - Αθηναϊκός 31-39

Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2025

ΑΣΕ Δούκα- ΓΑΣ Κιλκίς 27-28

Τρίτη 18 Νοεμβρίου

Τετάρτη 19 Νοεμβρίου

ΠΑΟΚ - ΑΕΚ 29-27

