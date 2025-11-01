Πρώτη νίκη για Νέα Ιωνία, κορυφή για Πανόραμα

Η Νέα Ιωνία πέρασε νικηφόρα από την έδρα του Άρη Νίκαιας με 30-17, το Πανόραμα διπλασίασε τις νίκες του στην Α1 χάντμπολ γυναικών.

Η Νέα Ιωνία, μετά την ήττα στο ντέρμπι από τον ΠΑΟΚ στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος, έκανε σεφτέ στις νίκες, με την πρωταθλήτρια να επικρατεί εκτός έδρας επί του Άρη Νίκαιας με 30-17, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής στην Α1 χάντμπολ γυναικών.

Το Πανόραμα δεν είχε προβλήματα με τον νεοφώτιστο Πανελλήνιο Νεάπολης Συκεών, έφθασε χωρίς προβλήματα στο 37-28, διπλασιάζοντας τις νίκες του. Στη Μίκρα η Πυλαία και Αναγέννηση Άρτας αναδείχθηκαν ισόπαλες 30-30.



Τα στοιχεία των αγώνων - Πρόγραμμα - Βαθμολογία

Άρης Νίκαιας – Νέα Ιωνία 17-30

Τα πεντάλεπτα: 0-4, 3-6, 5-9, 6-11, 7-14, 8-17 (ημχ.), 9-19, 11-22, 12-25, 13-27, 15-29, 17-30.

ΑΡΗΣ Ν. (Σκοδριάνος): Διακογιάννη 2, Μαυρογεώργη Ν. 1, Παπαδοπούλου, Σιτόγλου 1, Μαυρογεώργη Ζ., Λούκου 6, Μαντζώρου, Ανεστάκη 1, Λυτρίβη Τ. 4, Λυτρίβη Θ., Ταβλαρίδη 2, Παρεσόγλου.

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ (Γούσιος): Κεπεσίδου Μ., Σιμόνοβιτς 5, Μιχαηλίδου, Κρίνιτς 1, Γάσπαρη 3, Μακρή, Φράγκου, Γιαννούλια, Κεπεσίδου Ν. 4, Γιαννοπούλου 5, Ρούσου 7, Μυλωνά 3, Στουγιαννίδου 2.

Διαιτητές: Νιντερέγκερ- Παπαδημητρίου, Παρατηρητής: Τσάκωνας, Δίλεπτα: 2-0, Πέναλτι: 1/2-3/4.

Πανελλήνιος Νεάπολης Συκεών - Πανόραμα 28-37

Τα πεντάλεπτα: 2-2, 4-4, 5-8, 6-10, 8-16, 10-19 (ημχ), 13-22, 14-26, 17-28, 22-33, 24-35, 28-37

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ (Καραπαναγιωτίδου): Τσακοπούλου, Α. Φυράκου 2, Ζερβού 1, Α. Φυράκου 5, Αναστασιάδου, Θεοδωρίδου, Γιαζκουλίδου, Σαλτιέλ 4, Σιαράμη, Δημάκου 4, Α. Φλώρου, Β. Φλώρου 5, Χατζηδάκη, Φιλιππιάδου, Κουρκουλάκη 2, Στανκίδου 5

ΠΑΝΟΡΑΜΑ (Οικονόμου): Κακαφίκα, Πατσάνη 4, Γ. Παπαδοπούλου 1, Γιαννοπούλου 2, Πέγιου 2, Περτζεγκάι, Μούρνου 8, Κουρτίδη, Καρακώστα, Τσιαμούρα 3, Μεϊμαρίδου 4, Χριστοδουλίδου 2, Κουκλοτίδου 2, Κυρικλίδου 1, Αγ. Παπαδοπούλου 8, Ζήση

Διαιτητές: Θεοδοσίου- Μαυρίδης, Παρατηρητής: Δελόγλου, Δίλεπτα: 5-3, Πέναλτι: 2/4-1/1

Πυλαία – Αναγέννηση Άρτας 30-30

Τα πεντάλεπτα: 3-1, 6-4, 7-7, 11-9, 11-10, 14-11 (ημχ.), 17-12, 20-17, 23-20, 26-23, 28-26, 30-30.

ΑΕΣΧ ΠΥΛΑΙΑΣ (Καραγκιοζόπουλος): Αρσένογλου, Ιντζίδου, Κουκμίση 7, Μήγγα 2, Τσιγαρίδα Αθανασία 6, Χριστοφόρις 3, Αντρέσα Λίμα, Παπαδοπούλου 3, Κυριακίδου 1, Κουκλοτίδου 4, Πάσχου 1, Κιουκτσόγλου 1, Τσιγαρίδα Αθηνά, Τσιρώνη, Πανιώρα 2, Γιούπα.

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΡΤΑΣ (Λαζαρίδης): Βάσιλα, Τσαουσίδου 7, Αμβροσιάδου, Νούλα 1, Καπρινιώτη, Σπυριδοπούλου 1, Κωστοπούλου 3, Νικολάου, Προκοπίδου 7, Καραχαρίση 3, Παπακοσμά, Μάγκου 5, Μάστακα 3.

Διαιτητές: Νάσκος- Βιολιτζής, Παρατηρητής: Σαμαράς, Κόκκινη/Μπλε: 59:57 Λαζαρίδης, Δίλεπτα: 6-4, Πέναλτι: 3-6/5-5.

Κυριακή 2 Νοεμβρίου

Καματερού 16:00, ΓΑΣ Καματερού- Αθηναϊκός

Δευτέρα 3 Νοεμβρίου 2025

Σπίτι του Χάντμπολ 16:45 (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ) ΠΑΟΚ- ΑΕΚ

Βαθμολογία