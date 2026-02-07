Η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ και όλα τα φαβορί προχώρησαν με εύκολες νίκες στο πρωτάθλημα χάντμπολ της Α1 γυναικών, το πανόραμα της αγωνιστικής.

Με τα φαβορί να πετυχαίνουν άνετες νίκες συνεχίστηκε με τα παιχνίδια της 13ης αγωνιστικής το πρωτάθλημα χάντμπολ της Α1 γυναικών.

Η πρωτοπόρος ΑΕΚ, μετά την ήττα από τον ΠΑΟΚ, δεν είχε κανένα πρόβλημα να νικήσει τον νεοφώτιστο Πανελλήνιο Νεάπολης Συκεών με 37-16.

Ο ΠΑΟΚ επικράτησε της Πυλαίας με 42-19 και η Νέα Ιωνία του ΓΑΣ Καματερού με 30-17.

Τα στοιχεία των αγώνων - Βαθμολογία

ΠΑΟΚ - Πυλαία 42-19

Τα πεντάλεπτα: 4-1, 8-3, 11-6, 16-7, 19-8, 25-10 (ημχ.), 27-12, 30-14, 32-16, 35-16, 39-17, 42-19.

ΠΑΟΚ (Πελεκίδης): Τσικνάκη, Κερλίδη 4, Τροχίδου 1, Μεντεσίδου 3, Γκάτζιου 5, Ολζόβα 2, Σεβδίλη 3, Ανδρίτσου 7, Γκρμπάσεβιτς 2, Πρέμοβιτς 2, Σελεμίδου, Κουλούρη 2, Μπουράτο 4, Μιλόγεβιτς 5, Μέντες Ντε Αλμέιδα, Ντε Σόουζα 2.

ΠΥΛΑΙΑ (Καραγκιοζόπουλος): Αρσένογλου, Κουκμίση 6, Μήγγα, Τσιγαρίδα 4, Χριστοφόρις, Καραχαρίση 4, Λίμα, Παπαδοπούλου 1, Κυριακίδου, Κουκλοτίδου, Πάσχου, Κιουκτσόγλου 1, Τσιρώνη 1, Βαρυτιμιάδου, Πανιώρα 2, Πιπελίδου.

Διαιτητές: Βιολιτζής- Πήτας, Παρατηρητής: Αποστολίδης, Δίλεπτα:4-3, Πέναλτι:2/4-4/4.

Πανόραμα- Αθηναϊκός 29-25

Τα πεντάλεπτα: 2-2, 5-4, 8-7, 10-11, 12-14, 15-16 (ημχ.), 18-17, 22-18, 22-21, 24-21, 27-22, 29-25.

ΠΑΝΟΡΑΜΑ (Οικονόμου): Μπούσρα, Κακαφίκα, Πατσάνη, Ντουσέ, Γιαννοπούλου 5, Πέγιου 3, Μούρνου 6, Κουρτίδη, Τσιαμούρα 3, Χριστοδουλίδου 3, Κουκλοτίδου 1, Κυρικλίδου 4, Σισέ 4.

ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Τζουανόπουλος): Μουλάμπα, Διακογιάννη 1, Σουκακουέξε 4, Χατζηλιάδου, Τζούρισιτς, Κούρου, Σαββαλάκη, Ταβάρες 2, Χαριτίδη 6, Σα Πεσόα 4, Βέτκοβα 5, Νούσια 3, Μαρούλη, Μπόζιου.

Διαιτητές: Γράψας- Κυριακού, Παρατηρητής: Παρτεμιάν, Δίλεπτα: 5-4, Πέναλτι: 2/2-2/4.

Αναγέννηση Άρτας- Άρης Νικαίας 43-18

Τα πεντάλεπτα: 5-1, 7-1, 12-2, 15-5, 16-6, 20-8 (ημχ.), 25-19, 29-10, 32-11, 36-13, 38-16, 43-18.

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΡΤΑΣ (Λαζαρίδης): Βάσιλα, Τσαουσίδου 2, Αμβροσιάδου 2, Ντε Ζεσούς 8, Νούλα 2, Καπρινιώτη, Σαϊντοβα, Κωστοπούλου 4, Ντα Κόστα 5, Γκιμαράες 4, Νικολάου 4, Προκοπίδου 5, Μπίνα, Παπακοσμά 4, Μάγκου, Μάστακα 3.

ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ (Ευαγγελάκου): Παπαδοπούλου 1, Σίτογλου 3, Λούκου 1, Νιάρχου, Λυτρίβη 9, Ταβλαρίδη 4, Παρέσογλου.

Διαιτητές: Θεοδοσίου- Χρόνης, Παρατηρητής: Δημόλας, Δίλεπτα:1-1, Πέναλτι:3/3-1/1.

Nέα Ιωνία - ΓΑΣ Καματερού 30-17

Τα πεντάλεπτα: 3-2, 4-5, 7-8, 9-9, 13-9, 18-12 (ημχ.) 20-12, 20-13, 22-15, 24-16, 26-17, 30-17

ΟΦΝ ΙΩΝΙΑΣ (Γούσιος): Κεπεσίδου Μ, Παπαδοπούλου Γ. 2, Παπαδοπούλου Α., Καραμάνου 1, Κρίνιτς 2, Γάσπαρη 5, Μακρή, Φράγκου 2, Γιαννούλια 1, Κεπεσίδου Ν,. Γιαννοπούλου, Ρούσου 7, Νταβίντοβιτς 5, Μιχαηλίδου, Στουγιαννίδου 5.

ΓΑΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ (Δανήλος): Βασιλείου Μ., Ναντότσι 2, Κοτρώτσιου 3, Ιωάννου, Λουρίδα, Μπανάση, Ψαριώτη 2, Παπαδοπούλου, Βασιλείου Α. 8, Πατρώνη 1, Σακελαρίου, Ντρίνιτς, Μαυροπούλου 1.

Διαιτητές: Νίντερέγγερ- Παπαδημητρίου, Παρατηρητής: Μίγκας, Δίλεπτα: 4-2, 4/5-5/5

ΑΕΚ- Πανελλήνιος Νεάπολης Συκεών 37-16

Τα πεντάλεπτα: 3-0, 8-1, 10-5, 12-7, 14-9, 18-10 (ημχ.), 19-12, 24-12, 28-12, 30-13, 34-13, 37-16.

ΑΕΚ (Παπαδόπουλος): Καρέλα, Βιτκόφσκα 9, Παναγιωτίδου, Σαρτζετάκη, Ρεσέντε 5, Σαμολαδά 2, Ζενέλι 4, Κατσίκα 1, Παϊζίνιο 4, Σαρκίρη 6, Μανιά 3, Γκονζάλβες 2, Γκόμες Ντα Σίλβα, Μπαβαρέσκο, Μονίκ 1.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ (Καραπαναγιωτίδου): Τσακοπούλου, Φιράκου Άνα 3, Ζερβού, Φιράκου Αντέλα 2, Θεοδωρίδου 2, Δεληδημητρίου, Δημάκου 4, Χατζηδάκη 1, Φιλιππιάδου, Φλώρου, Κουρκουλάκη 2, Στανκίδου 2.

Διαιτητές: Δαμάσκος- Δρακόπουλος, Παρατηρητής: Αντωνόπουλος, Δίλεπτα:2-6, Πέναλτι:4/4-1/1.



Η βαθμολογία

(13η αγωνιστική)