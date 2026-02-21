Άνετες νίκες οι ΑΕΚ και ΠΑΟΚ στην Α1 γυναικών

Η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ συνέχισαν με άνετες νίκες στο πρωτάθλημα χάντμπολ της Α1 γυναικών, όλη η δράση στη 15η αγωνιστική.

Τα φαβορί προχώρησαν με εύκολες νίκες στη 15η αγωνιστική της Α1 χάντμπολ γυναικών, με την ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ να φθάνουν στις 14 νίκες.

Η ΑΕΚ επικράτησε επί του Αθηναϊκού με 35-19, ο ΠΑΟΚ επί του Πανελλήνιου Νεάπολης Συκεών με 47-16, η Νέα Ιωνία κέρδισε στο ρελαντί το Πανόραμα με 37-20 και η 4η στη βαθμολογία Αναγέννηση Άρτας το Καματερό με 27-24.

Τρεις αγωνιστικές πριν από το τέλος της κανονικής περιόδου, το ενδιαφέρον εστιάζεται στον αγώνα της 17ης αγωνιστικής όταν η ΑΕΚ θα φιλοξενήσει τη Νέα Ιωνία και θα χρειαστεί τη νίκη προκειμένου να «σφραγίσει» την πρώτη θέση έναντι του ΠΑΟΚ και το απόλυτο πλεονέκτημα έδρας στα play offs.

Πρόγραμμα - Βαθμολογία - 15η αγωνιστική

ΠΑΟΚ - Πανελλήνιος Νεάπολης Συκεών 47-16

Τα πεντάλεπτα: 6-2, 9-7, 13-7, 15-9, 20-10, 26-10 (ημ.), 30-11, 33-11, 37-12, 38-13, 41-15, 47-16.

ΠΑΟΚ (Πελεκίδης): Τσικνάκη, Κερλίδη 6, Τροχίδου Χ., Τροχίδου Ελ. 4, Μεντεσίδου, Γκάτζιου 9, Λιούκα 2, Σεβδίλη 4, Ανδρίτσου 4, Γκρμπάσεβιτς 3, Πρέμοβιτς 2, Σελεμίδου 1, Κουλούρη 4, Μπουράτο 4, Μιλόγεβιτς 4, Μέντες Ντε Αλμέιδα.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ (Καραπαναγιωτίδου): Τσακοπούλου, Φιράκου Άνα 1, Ζερβού, Φιράκου Αντέλα 3, Αναστασιάδου, Θεοδωρίδου 1, Δεληδημητρίου, Δημάκου 5, Φλώρου, Φιλιππιάδου 2, Χατζηδάκη 2, Κουρκουλάκη, Στανκίδου 2.

Διαιτητές: Βιολιτζής- Μαυρίδου, Παρατηρητής: Δημόλας, Δίλεπτα: 2-1, Πέναλτι: 2/2-4/4.

Αναγέννηση Αρτας- ΓΑΣ Καματερού 27-24

Τα πεντάλεπτα: 4-3, 6-5, 7-9, 11-10, 12-10, 14-12 (ημχ.), 17-13, 19-17, 20-19, 22-21, 23-22, 27-24.

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΡΤΑΣ (Λαζαρίδης): Τσαουσίδου 2, Αμβροσιάδου 7, Ντε Ζεσούς 3, Νούλα, Καπρινιώτη, Σπυριδοπούλου, Κωστοπούλου 1, Λουξεμπούργκο Ντα Κόστα 4, Σίλβα 1, Νικολάου 3, Προκοπίδου 5, Μπίνα, Παπακοσμά, Μάγκου, Σαϊντόβα, Μάστακα 1.

ΓΑΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ (Δανήλος): Βασιλείου Μ., Ναντότσι 3, Χριστοπούλου 3, Κοτρώτσιου, Λιβαρδά, Λουρίδα 1, Μπανάση 3, Ψαριώτη 2, Παπαδοπούλου, Βασιλείου Αν. 5, Πατρώνη 4, Σακκελαρίου, Ντρίνιτς 1, Μαυροπούλου 2.

Διαιτητές: Πατιός- Πήτας, Παρατηρητής: Αγγελίδης, Δίλεπτα: 0-2, Πέναλτι: 2/2-3/5.

Νέα Ιωνία - Πανόραμα 37-20

Τα πεντάλεπτα: 3-1, 8-1, 12-4, 16-6, 19-8, 22-10 (ημχ.), 24-11, 25-12, 28-14, 30-15, 33-18, 37-20.

ΟΦΝ ΙΩΝΙΑΣ (Γούσιος): Κεπεσίδου Μ., Παπαδοπούλου Γ. 3, Παπαδοπούλου Αγ. 3, Καραμάνου 5, Κρνιτς 3, Γάσπαρη, Μακρή, Φράγκου 5, Γιαννούλια 7, Κεπεσίδου Ν. 6, Τσάκαλου, Γιαννοπούλου, Ρούσου, Νταβίντοβιτς 5, Μιχαηλίδου, Στουγιαννίδου.

ΠΑΝΟΡΑΜΑ (Οικονόμου): Μπούσρα, Πατσάνη 1, Ντουσέτ 1, Γιαννοπούλου 3, Πέγιου 1, Μούρνου 5, Κουρτίδη, Τσιαμούρα, Χριστοδουλίδου, Κουκλοτίδου 2, Κυρικλίδου 6, Σισέ 1.

Διαιτητές: Δαμάσκος- Νιντερέγκερ, Παρατηρητής: Προδρομίδης, Δίλεπτα:0-2, Πέναλτι:2/2-3/3.

ΑΕΚ- Αθηναϊκός 35-19

Τα πεντάλεπτα: 2-4, 4-4, 7-4, 8-4, 11-7, 15-9 (ημ.), 17-12, 20-16, 23-17, 26-18, 32-18, 35-19.

AEK (Παπαδόπουλος): Καρέλα, Βιτκόφσκα 2, Παναγιωτίδου, Σαρτζετάκη, Ρεσέντε 3, Σαμολαδά 4, Ζενέλι 2, Κατσίκα 3, Παϊζίνιο 5, Σαρκίρη, Μανιά 3, Γκονζάλβες 4, Γκόμες Ντα Σίλβα 4, Μπαβαρέσκο, Μονίκ 5.

ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Τζουανόπουλος): Μουλάμπα, Διακογιάννη 2, Σουκακουέξε 5, Χατζηλιάδου 3, Τζούρισιτς, Κούρου, Ταβάρες 2, Χαριτίδη 2, Αμπατζή 1, Νούσια 4, Μαρούλη, Μπόζιου, Βορβολάκου.

Διαιτητές: Βαγγελτζίκης- Φωκίτης, Παρατηρητής: Βελαώρας, Δίλεπτα: 2-3, Πέναλτι:3/4-1/3.

Άρης Νίκαιας - Πυλαία 19-28

Τα πεντάλεπτα: 0-2, 2-4, 3-5, 6-7, 9-9, 10-13 (ημχ.), 10-13, 11-15, 13-19, 16-22, 18-24, 19-28.

ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ (Ευαγγελάκου): Μαυρογεώργη 2, Καραγιάννη 3, Παπαδοπούλου, Σιτόγλου 2, Λυτρίβη Τ. 6, Λυτρίβη Θ. 1, Μιχαλοπούλου, Μαντζώρου 1, Φέσκου, Μανιά 1, Ταβλαρίδη 3, Παρέσογλου.

ΑΕΣΧ ΠΥΛΑΙΑΣ (Καραγκιοζόπουλος): Μήγγα 4, Τσιγαρίδα Αθανασία 5, Χριστοφόρις 4, Καραχαρίση 3, Λίμα, Παπαδοπούλου, Κυριακίδου, Κουκλοτίδου 3, Πάσχου 2, Κιουκτσόγλου 2, Τσιγαρίδα Αθηνά 2, Θεοδοσοπούλου, Μιχαηλίδου, Πιπελίδου 3.

Διαιτητές: Μπράμου- Σκλαβενίτης, Παρατηρητής: Τσάκωνας, Δίλεπτα: 1-5, Πέναλτι: 2/3-2/2



Η βαθμολογία

(15η αγωνιστική)

1.ΑΕΚ 28

2.ΠΑΟΚ 28

3.Νέα Ιωνία 24

4.Αναγέννηση Άρτας 19

5.Πανόραμα 13

6.Αθηναϊκός 13

7.Πυλαία 13

8.Καματερό 10

9.Πανελλήνιος 2

10.Αρης Νίκαιας 0



