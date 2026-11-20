Η ΑΕΚ φιλοξενεί την Πλερ Βουδαπέστης στο ΟΑΚΑ, στον πρώτο αγώνα της φάσης των «32» στο ΕHF European Cup ανδρών.

Πανέτοιμη είναι η ομάδα χάντμπολ της ΑΕΚ για τον 1ο αγώνα με την Πλερ Βουδαπέστης, την Παρασκευή (20/11, 19:30, ΕRT Sports 1) στην αίθουσα «Γ. Κασιμάτης» του ΟΑΚΑ, στο πλαίσιο της φάσης των «32» του ΕHF European Cup.

Οι «κιτρινόμαυροι» μετρούν έξι διαδοχικές νίκες και έχουν ως στόχο κόντρα στην ουγγρική ομάδα τη νίκη, ώστε να κάνουν το πρώτο βήμα πρόκρισης εν όψει του επαναληπτικού το Σάββατο (28/11) στην πρωτεύουσα της Ουγγαρίας.

Οι φίλοι της ΑΕΚ τα εισιτήρια (κόστος 10€) μπορούν να τα προμηθευτούν έξω από το γήπεδο από τις 18:30. Ισχύει κανονικά το εισιτήριο διαρκείας AEK PASSPORT 2026-27

Ο τεχνικός της ΑΕΚ, Αλέξης Αλβανός δήλωσε στο aek.gr: «Έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια πολύ καλή ομάδα που παίζει σε ένα πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα και διαθέτει παίκτες υψηλού επιπέδου. Θα είναι ένα παιχνίδι υψηλών απαιτήσεων που θα πρέπει να ακολουθήσουμε 100% το πλάνο μας για να έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Σίγουρα η στήριξη του κόσμου είναι πολύ σημαντική, και ευελπιστώ να είναι και αύριο δίπλα μας».