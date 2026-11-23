Ο Διομήδης Άργους πιέστηκε αλλά νίκησε τον Άρη Νικαίας με 37-33 και επέστρεψε στις νίκες στη Handball Premier.

Ο Διομήδης Άργους, αν και πιέστηκε, πήρε την πολύ σημαντική νίκη απέναντι στον Άρη Νικαίας με 37-33 στην έδρα του και επέστρεψε στις νίκες στη Handball Premier.

H αναμέτρηση είχε πολύ καλό ρυθμό από την αρχή με τις δύο ομάδες να ξεκινάνε δυνατά. Ο Άρης Νικαίας βρήκε το προβάδισμα με 5-6, με τον Διομήδη να ανατρέπει το σκορ σε 8-7. Ο Άρης έφτασε στην ισοφάριση σε 10-10 αλλά η ομάδα του Άργους μπήκε ξανά σε ρόλο οδηγού στον αγώνα με το 12-10. Ο Διομήδης βρήκε προβάδισμα με τρία γκολ διαφορά (16-13, 25'). Έκτοτε, ο Άρης βρήκε λύσεις επιθετικά που χάρη σε αυτές μείωσε αρχικά σε 16-15, ενώ ισοφάρισε με ένα λεπτό να απομένει για τη λήξη του ημιχρόνου. Ο Διομήδης βρήκε παρόλα αυτά στην εκπνοή γκολ με πέναλτι για να πάρει σημαντικό προβάδισμα με 17-16.

Στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου, ο Άρης Νικαίας προσπάθησε να κυνηγήσει στο σκορ και έμεινε κοντά με το σκορ στο 20-19. Από αυτό το σημείο, ο Διομήδης ανέβασε στροφές και αύξησε τη διαφορά φτάνοντας στο 25-20. Ο Άρης πάλεψε να βγάλει αντίδραση και μείωσε σε 30-27, αλλά η ομάδα του Άργους άνοιξε άμεσα και πάλι τη διαφορά στο 33-28. Με τον Άρη να χάνει σταδιακά τις αντοχές του και τον Διομήδη να ελέγχει απόλυτα το υπέρ του σκορ, η νίκη ήρθε για τους γηπεδούχους με 37-33.

Τα πεντάλεπτα: 2-2, 5-6, 9-9, 14-11, 16-13, 17-16 (ημχ.), 20-19, 25-20, 28-24, 30-27, 34-29, 37-33.

Διομήδης Άργους(Ζαραβίνας): Μαξίμοβιτς 1, Ρουσσόπουλος, Μπαρόσο 1, Μαρίνος, Μπάρος 6, Ασβεστάς 6, Χατζηκωνσταντίνου, Μπατίστα, Περίν 4, Ξύγκος, Καμπάτσε 3, Χατζίδης, Μπουνάμπ 10, Ορφανός, Αμπντέλ, Βούλγαρης 4.

Άρης Νικαίας(Αρβανίτης): Ανδριώτης, Πολυζωγόπουλος 6, Δούγιας 6, Βλάχος, Καραγιάννης 2, Καραγιάννης 1, Βούλγαρης, Μελετάκος 3, Ρεπούλιας, Τσολάκης, Σφακιωτάκης, Μπάγιος 4, Ασβεστάς Γ. 4, Ελοζιέουα 4, Βερτζώνης 1, Τόμσον 1, Τσαμούρης 3.

Δίλεπτα: 5-4, Πέναλτι: 3/4-7/10

Πρόγραμμα-Βαθμολογία-Αποτελέσματα (9η αγωνιστική)

Τετάρτη 18 Νοεμβρίου

ΑΕΚ-ΧΑΝΘ 46-27

Παρασκευή 20 Νοεμβρίου

Ολυμπιακός-Δράμα 40-29

Σάββατο 21 Νοεμβρίου

Αθηναϊκός-ΠΑΟΚ 18-38

Κιλκίς-Ζαφειράκης 24-26

Ιωνικός ΝΦ- ΑΣΕ Δούκας 33-30

Δευτέρα 23 Νοεμβρίου

Διομήδης Άργους-Άρης Νικαίας 37-33

Βαθμολογία