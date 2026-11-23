Handball Premier: Επιστροφή στις νίκες ο Διομήδης, υπέταξε τον Άρη Νικαίας
Ο Διομήδης Άργους, αν και πιέστηκε, πήρε την πολύ σημαντική νίκη απέναντι στον Άρη Νικαίας με 37-33 στην έδρα του και επέστρεψε στις νίκες στη Handball Premier.
H αναμέτρηση είχε πολύ καλό ρυθμό από την αρχή με τις δύο ομάδες να ξεκινάνε δυνατά. Ο Άρης Νικαίας βρήκε το προβάδισμα με 5-6, με τον Διομήδη να ανατρέπει το σκορ σε 8-7. Ο Άρης έφτασε στην ισοφάριση σε 10-10 αλλά η ομάδα του Άργους μπήκε ξανά σε ρόλο οδηγού στον αγώνα με το 12-10. Ο Διομήδης βρήκε προβάδισμα με τρία γκολ διαφορά (16-13, 25'). Έκτοτε, ο Άρης βρήκε λύσεις επιθετικά που χάρη σε αυτές μείωσε αρχικά σε 16-15, ενώ ισοφάρισε με ένα λεπτό να απομένει για τη λήξη του ημιχρόνου. Ο Διομήδης βρήκε παρόλα αυτά στην εκπνοή γκολ με πέναλτι για να πάρει σημαντικό προβάδισμα με 17-16.
Στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου, ο Άρης Νικαίας προσπάθησε να κυνηγήσει στο σκορ και έμεινε κοντά με το σκορ στο 20-19. Από αυτό το σημείο, ο Διομήδης ανέβασε στροφές και αύξησε τη διαφορά φτάνοντας στο 25-20. Ο Άρης πάλεψε να βγάλει αντίδραση και μείωσε σε 30-27, αλλά η ομάδα του Άργους άνοιξε άμεσα και πάλι τη διαφορά στο 33-28. Με τον Άρη να χάνει σταδιακά τις αντοχές του και τον Διομήδη να ελέγχει απόλυτα το υπέρ του σκορ, η νίκη ήρθε για τους γηπεδούχους με 37-33.
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Τα πεντάλεπτα: 2-2, 5-6, 9-9, 14-11, 16-13, 17-16 (ημχ.), 20-19, 25-20, 28-24, 30-27, 34-29, 37-33.
Διομήδης Άργους(Ζαραβίνας): Μαξίμοβιτς 1, Ρουσσόπουλος, Μπαρόσο 1, Μαρίνος, Μπάρος 6, Ασβεστάς 6, Χατζηκωνσταντίνου, Μπατίστα, Περίν 4, Ξύγκος, Καμπάτσε 3, Χατζίδης, Μπουνάμπ 10, Ορφανός, Αμπντέλ, Βούλγαρης 4.
Άρης Νικαίας(Αρβανίτης): Ανδριώτης, Πολυζωγόπουλος 6, Δούγιας 6, Βλάχος, Καραγιάννης 2, Καραγιάννης 1, Βούλγαρης, Μελετάκος 3, Ρεπούλιας, Τσολάκης, Σφακιωτάκης, Μπάγιος 4, Ασβεστάς Γ. 4, Ελοζιέουα 4, Βερτζώνης 1, Τόμσον 1, Τσαμούρης 3.
Δίλεπτα: 5-4, Πέναλτι: 3/4-7/10
Πρόγραμμα-Βαθμολογία-Αποτελέσματα (9η αγωνιστική)
Τετάρτη 18 Νοεμβρίου
- ΑΕΚ-ΧΑΝΘ 46-27
Παρασκευή 20 Νοεμβρίου
- Ολυμπιακός-Δράμα 40-29
Σάββατο 21 Νοεμβρίου
- Αθηναϊκός-ΠΑΟΚ 18-38
- Κιλκίς-Ζαφειράκης 24-26
- Ιωνικός ΝΦ- ΑΣΕ Δούκας 33-30
Δευτέρα 23 Νοεμβρίου
- Διομήδης Άργους-Άρης Νικαίας 37-33
Βαθμολογία
- 1.Ολυμπιακός 18
- 2.ΑΕΚ 16
- 3.ΠΑΟΚ 12
- 4.Ιωνικός ΝΦ 12
- 5.Διομήδης Άργους 12
- 6.Δράμα 9
- 7.Ζαφειράκης 9
- 8.ΑΣΕ Δούκα 7
- 9.ΓΑΣ Κιλκίς 6
- 10.Άρης Ν. 3
- 11.Αθηναϊκός 2
- 12.ΧΑΝΘ 0
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